M3 Ultra ezber bozacak: Tasarımı değişiyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook Air modeli ile karşımıza çıkan Apple, bildiğiniz gibi M3, M3 Pro ve M3 Max'i geçtiğimiz yılki MacBook Pro modellerinde tanıtmıştı. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşlaşmakta olan M4 ve M3 Ultra'ya çevrildi diyebiliriz. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, M3 Ultra hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi, M3 Max'in tasarımını temel alabilir.

M3 Ultra'da UltraFusion rafa kalkıyor

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce M3 Ultra'nın 24P+8E olmak üzere 32 çekirdek ile mevcut M2 Ultra'ya kıyasla yüzde 50'lik bir artışı sunacağı belirtilmişti. Ancak son raporlar, sürpriz bir şekilde işlemcideki UltraFusion ara bağlantısının kaldırıldığı yönünde. Bu da M3 Ultra'nın ilk kez tek kalıpta üretilen bağımsız bir çip olacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Böylelikle Apple'ın M3 Ultra özelinde daha fazla özelleştirme fırsatı olacak. Örneğin, verimlilik çekirdekleri tamamen çıkarak sadece performans çekirdeklerinin bulunduğu bir tasarım tercih edebilir. Bu olduğu takdirde ise, verimlilik kayıpları en aza indirilmiş olacak ve Max-Ultra arasında kayda değer bir artış elde edilebilir.

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Ayrıca yeni raporda, M3 Ultra'nın kendi UltraFusion ara bağlantısına sahip olabileceği ihtimali de yer verildi. Böylece iki M3 Ultra kalıbından güç alan "M3 Extreme" elde edilebilir. Her halükarda son söz Apple'a ait olduğundan, nihai tasarımda değişimler görebiliriz. Ayrıca M3 Ultra'nın tanıtılacağı tarih halen belirsizliğini koruyor. Ancak gelişmelerin heyecan verici olduğunu belitelim.

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