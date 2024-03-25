Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Bekleyiş sürecek

Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı
Kaçıranlar için M3, M3 Pro ve M3 Max'in halihazırda kullanıma sunulması ile birlikte Apple için geriye sadece M3 Ultra'yı tanıtmak kaldı. M4 ile ilgili ayrıntılar ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak önde gelen araştırma şirketlerinden Canalys, Qualcomm, AMD, Intel ve Apple işlemcilerin çıkış tarihine yönelik yeni bir yol haritası paylaştı. Bu doğrultuda Apple, M4'ü 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Ayrıca bu tarihin 2025 yılının 2. çeyreğine kadar uzanabileceği hatırlatalım.
Ayrıca Qualcomm'un bu alana rekabet getireceğini hatırlatalım. Bu doğrultuda mobil yonga devinin M4 ve daha güçlü yonga setleriyle rekabet edecek üç Snapdragon X Elite hazırladığı söyleniyor. Serinin en üst düzey versiyonu 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahipken, diğer sürümler 10 çekirdek ve 8 çekirdekli yapıda satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...