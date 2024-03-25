Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Bekleyiş sürecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde MacBook Air M3 modelini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi odağını M4 platformu ve M3 Ultra'lı Mac modellerine çevirdi. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Apple M4 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı

Kaçıranlar için M3, M3 Pro ve M3 Max'in halihazırda kullanıma sunulması ile birlikte Apple için geriye sadece M3 Ultra'yı tanıtmak kaldı. M4 ile ilgili ayrıntılar ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak önde gelen araştırma şirketlerinden Canalys, Qualcomm, AMD, Intel ve Apple işlemcilerin çıkış tarihine yönelik yeni bir yol haritası paylaştı. Bu doğrultuda Apple, M4'ü 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Ayrıca bu tarihin 2025 yılının 2. çeyreğine kadar uzanabileceği hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için daha önce Apple M4 yonga setine sahip yeni bir MacBook Pro'nun resmi geliştirme sürecine girdiği ortaya çıkmıştı. Bu da çalışmaların halihazırda başladığını bizlere gösteriyor. Apple M4, M serisi içinde şimdiye kadarki en fazla çekirdeğe sahip çip olacak. Üstelik hem M4 hem de A18 çiplerinin TSMC 3nm fabrikasyon süreci ve AI alanında gelişmiş Neural Engine’a sahip olacağı şimdiden doğrulandı.

Snapdragon X Elite dizüstüler oyun konusunda sorun çıkarmayacak 2 gün önce eklendi

Ayrıca Qualcomm'un bu alana rekabet getireceğini hatırlatalım. Bu doğrultuda mobil yonga devinin M4 ve daha güçlü yonga setleriyle rekabet edecek üç Snapdragon X Elite hazırladığı söyleniyor. Serinin en üst düzey versiyonu 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahipken, diğer sürümler 10 çekirdek ve 8 çekirdekli yapıda satışa çıkacak.

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