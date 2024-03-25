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    Anlık Bildirim

    Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı: Bekleyiş sürecek

    Canalys, Apple M4'ün çıkış tarihine yönelik yeni bir yol haritası paylaştı. M4 işlemci, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir. İşte tüm bildiklerimiz...   
    Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı! Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde MacBook Air M3 modelini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi odağını M4 platformu ve M3 Ultra'lı Mac modellerine çevirdi. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Apple M4 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım. 

    Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı

    Kaçıranlar için M3, M3 Pro ve M3 Max'in halihazırda kullanıma sunulması ile birlikte Apple için geriye sadece M3 Ultra'yı tanıtmak kaldı. M4 ile ilgili ayrıntılar ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak önde gelen araştırma şirketlerinden Canalys, Qualcomm, AMD, Intel ve Apple işlemcilerin çıkış tarihine yönelik yeni bir yol haritası paylaştı. Bu doğrultuda Apple, M4'ü 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Ayrıca bu tarihin 2025 yılının 2. çeyreğine kadar uzanabileceği hatırlatalım.

    Apple M4'ten ilk bilgiler paylaşıldı! Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için daha önce Apple M4 yonga setine sahip yeni bir MacBook Pro'nun resmi geliştirme sürecine girdiği ortaya çıkmıştı. Bu da çalışmaların halihazırda başladığını bizlere gösteriyor. Apple M4, M serisi içinde şimdiye kadarki en fazla çekirdeğe sahip çip olacak. Üstelik hem M4 hem de A18 çiplerinin TSMC 3nm fabrikasyon süreci ve AI alanında gelişmiş Neural Engine’a sahip olacağı şimdiden doğrulandı.

    Ayrıca Qualcomm'un bu alana rekabet getireceğini hatırlatalım. Bu doğrultuda mobil yonga devinin M4 ve daha güçlü yonga setleriyle rekabet edecek üç Snapdragon X Elite hazırladığı söyleniyor. Serinin en üst düzey versiyonu 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahipken, diğer sürümler 10 çekirdek ve 8 çekirdekli yapıda satışa çıkacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 20 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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