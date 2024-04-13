Apple'dan 8GB RAM'li MacBook'ları eleştirenlere yanıt: Günlük işler için yeterli!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl M3 MacBook Pro’nun tanıtılmasıyla birlikte pek çok yorumcu ve kullanıcı, Apple’ı hâlâ 8 GB RAM'e sahip Mac bilgisayar sattığı için eleştirmişti. Apple, Mac’lerdeki 8 GB RAM’in Windows PC’deki 16 GB RAM'e eşdeğer olduğunu söylemişti. Şirketin bu fikri 2024’te de değişmedi.

Apple: 8GB RAM'li MacBook Pro, 16GB RAM'li PC gibi! 5 ay önce eklendi

Mac pazarlama yöneticisi Evan Buyze, IT Home ile yaptığı röportajda, 8 GB RAM’li Mac’ler hakkında konuştu. Buyze'ye göre giriş seviyesi Mac'lerdeki 8 GB RAM, çoğu kullanıcının bu bilgisayarlarda yaptığı çoğu iş için yeterli.

Örneğin; internette gezinme, müzik dinleme, basit fotoğraf ve video düzenleme ve gündelik oyunlar için gayet yeterli bir kapasite. Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron da Apple Silicon çiplerin birleşik bellek mimarisine dikkat çekti. Geçen yıl başka bir Apple yöneticisi de şirketin Apple Silicon işlemcili Mac'lerde RAM'i daha verimli kullandıklarını söylemişti.

Röportaj, yakın zamanda satışa sunulan M3 MacBook Air’e odaklanıyor. Apple'a göre 8GB RAM çoğu temel iş için yeterli olsa da, bilgisayarın fiyatı göz önüne alındığında temel model kesinlikle 8GB bellekle gelmemeli; bunun hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.