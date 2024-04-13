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    Apple'dan 8GB RAM'li MacBook'ları eleştirenlere yanıt: Günlük işler için yeterli!

    Kullanıcılar Apple'ın 2024 yılında 8GB RAM'e sahip MacBook'ları satmasını eleştirirken, Apple yöneticilerinden savunma geldi; "8 GB RAM günlük işler için oldukça uygun!"
    apple macbook 8 gb ram yeterli Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl M3 MacBook Pro’nun tanıtılmasıyla birlikte pek çok yorumcu ve kullanıcı, Apple’ı hâlâ 8 GB RAM'e sahip Mac bilgisayar sattığı için eleştirmişti. Apple, Mac’lerdeki 8 GB RAM’in Windows PC’deki 16 GB RAM'e eşdeğer olduğunu söylemişti. Şirketin bu fikri 2024’te de değişmedi.

    Mac pazarlama yöneticisi Evan Buyze, IT Home ile yaptığı röportajda, 8 GB RAM’li Mac’ler hakkında konuştu. Buyze'ye göre giriş seviyesi Mac'lerdeki 8 GB RAM, çoğu kullanıcının bu bilgisayarlarda yaptığı çoğu iş için yeterli.

    Örneğin; internette gezinme, müzik dinleme, basit fotoğraf ve video düzenleme ve gündelik oyunlar için gayet yeterli bir kapasite. Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron da Apple Silicon çiplerin birleşik bellek mimarisine dikkat çekti. Geçen yıl başka bir Apple yöneticisi de şirketin Apple Silicon işlemcili Mac'lerde RAM'i daha verimli kullandıklarını söylemişti.

    Röportaj, yakın zamanda satışa sunulan M3 MacBook Air’e odaklanıyor. Apple'a göre 8GB RAM çoğu temel iş için yeterli olsa da, bilgisayarın fiyatı göz önüne alındığında temel model kesinlikle 8GB bellekle gelmemeli; bunun hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    direksiyon sınavını geçemiyorum woofer nedir e okula k girilirse ne olur bahis sitesi scripti 2 yıl önce tetanoz aşısı oldum

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