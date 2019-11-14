16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p

Apple merakla beklenen 16 inç MacBook Pro’yu dün resmen tanıttı. En iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile lanse edilen cihaz üst sınıf özelliklere sahip olsa da bazı yönleriyle deyim yerindeyse tam bir hayal kırıklığı yarattı.
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Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 11, Wi-Fi 6 teknolojisi (802.11ax) ile gelmişti. Ancak dün çıkan 16 inç MacBook Pro'da bu anlamda bir yükseltme olmaması dikkat çekti.
FaceTime kamerası 720p
Dizüstü bilgisayar ne yazık ki hala 802.11ac yongası kullanıyor. Yani Wi-Fi 5 teknolojisine sahip. 16 inç MacBook Pro'daki bir diğer hayal kırıklığı da 720p çözünürlük sunan FaceTime kamerası ile gelmesi.
Yeni çıkan Phone 11 ve 11 Pro'daki ön kamera 4K çekim yapabiliyor. Buna karşın en iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile piyasaya sürülen 16 inç MacBook Pro'nun düşük kaliteli bir web kamerası ile piyasaya sürülmesi üzücü.
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apple.com/...
Bu sayfada apple uzun uzun anlatmış cihazı tavsiyem bu sayfayı incelemeden haber sitelerinin yorum yapmaması
Video konferans icin bile 720p gercekten berbattir :/ ... Isinizde ciddiyetsizlik bile algilanabilir. Yani illa ayri bir camera veya teelfonla mi baglanmali insan! ...
Tavsiyem :
Notebookcheck ten detayli kapsamli incelemesi yakin zamanda planlanmistir .
notebookcheck.net/...
Bir de su siteden ilerde detayli incelemesi :
anandtech.com/...
Cok geride kalmis Apple bu yeni urununde ...
Bir baska cihazim da cok eski olan Alienware 17 R3 FULL terfili ... 4K IGZO panel ustelik mat ekranli .
Apple en az 4K+ filan beklerdim olmamis! ...
Biraz erken gibi ama cokta mattah degilmis!
O fiyata nice alternatif ustun PC ler vardir ...
720p olayına gelirsek. Notebookla fotoğraf çekmiyoruz. Görüntülü görüşme yaparken yüzümüz gözüksün yeter.
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