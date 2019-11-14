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    16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p

    En iyi profesyonel dizüstü sloganı ile duyurulan 16 inç MacBook Pro, Wi-Fi 6 teknolojisini desteklememesi ile hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca cihazda hala 720p çözünürlükte bir FaceTime kamerası var.
    1 hf.
    3,3b
    1
    19
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p
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    Apple merakla beklenen 16 inç MacBook Pro’yu dün resmen tanıttı. En iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile lanse edilen cihaz üst sınıf özelliklere sahip olsa da bazı yönleriyle deyim yerindeyse tam bir hayal kırıklığı yarattı.

    Ayrıca Bkz. "16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları"

    Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 11, Wi-Fi 6 teknolojisi (802.11ax) ile gelmişti. Ancak dün çıkan 16 inç MacBook Pro'da bu anlamda bir yükseltme olmaması dikkat çekti.

    16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p
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    FaceTime kamerası 720p

    Dizüstü bilgisayar ne yazık ki hala 802.11ac yongası kullanıyor. Yani Wi-Fi 5 teknolojisine sahip. 16 inç MacBook Pro'daki bir diğer hayal kırıklığı da 720p çözünürlük sunan FaceTime kamerası ile gelmesi.

    Yeni çıkan Phone 11 ve 11 Pro'daki ön kamera 4K çekim yapabiliyor. Buna karşın en iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile piyasaya sürülen 16 inç MacBook Pro'nun düşük kaliteli bir web kamerası ile piyasaya sürülmesi üzücü.



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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen Guest-8CBACB402
    Hacı sakin ol ne şiddet bu celal, adam cihaza kötü dememiş ki hayal kırıklığı yaratan yönlerinden bahsetmiş ki yalan mı söylemiş bu cihaz tepeye oynuyor ve insan istiyor ki her şey olsun mesela bu cihaz da Faceid neden yok desen ki gerek yok ben xsmax’imi atayım çöpe döniyim eski ip6’ma, kamera koymak zor olmasa gerek hala internet kafe tadında kamera var ki yurtdışı bağlantılı konferans yapan çok kişi var bu cihazlarla. Sonuç olarak cihaz harika fakat keşke bu yazılanlar da olsaydı 4 4’lük deseydik olay bu, bu kadar celallenmene gerek yok.
    Hacı sakin ol ne şiddet bu celal, adam cihaza kötü dememiş ki hayal kırıklığı yaratan yönlerinden bahsetmiş ki yalan mı söylemiş bu cihaz tepeye oynuyor ve ins...
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    Yanıtla +14
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    onkuba 1 hf. LittleHawk
    Yüzümüz gözüksün yeter mi? 144p ile de yüzün gözükür hocam.
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    alaz1903 1 hf. Grkwnxs
    Adam "Macbook kullanan adam webcame ihtiyaç duymuyor" yazmış şaka gibi. Bu güne kadar gördüğüm Fanboylukta zirve budur. İhtiyaç duymuyorsa o 720p kamerayı da kaldırsalardı o zaman. Ne diye gereksiz donanım koymuşlar ki?
    Adam "Macbook kullanan adam webcame ihtiyaç duymuyor" yazmış şaka gibi. Bu güne kadar gördüğüm Fanboylukta zirve budur. İhtiyaç duymuyorsa o 720p kamerayı da ka...
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    o8 1 hf.
    F/P olarak çok daha iyileri alınabilir
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    DH Misafiri 1 hf.
    2020'ye giriyoruz. Her yer de wifi 6 yaygınlaşacak ve adamlar. Böyle bir cihaza yerleştirmemişler. Çok absürt olmuş. Fiyatı umrumda değil böyle bir cihaza yerleştirmen lazım.
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    AribyAriana 1 hf.
    İyi ki arabayı satmamışım, düşünsenize kutudan bir çıkıyor Wi-Fi 6 yok, üstelik kamera 720p ufff ne kadar acı verici, ne kadar kötü.
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    Guest-8CBACB402 1 hf.
    Şimdi bu ekran olayı başkan bir konu ıphone x de apple ilk defa amoled kullanmaya başladı panelleri samsungtan aldı ama kalibrasyon ve yazılımla mükemmelleştirdi aynısını ıphone 11 prodada gördük display matr incelemesine göre en yüksek puanı alan ama en iyi özelliği piyasadaki en iyi renk doğruluğuna sahip ekran apple çözünürlüğe oynayıp 4k ekran koymadı ama p3 renk genişliğine sahip çok iyi kalibre bir ekranla geliyor macbooklar öyleki referans monitörü olarak çoğu yerde mac ekranları kullanılıyor.Yani önceliğiniz değişir benim önceliğim renk doğruluğu ve ekran kalitesidir macbook pro sitesine girerseniz apple ın patentli ekran teknolojilerini görürsünüz.




    apple.com/...

    Bu sayfada apple uzun uzun anlatmış cihazı tavsiyem bu sayfayı incelemeden haber sitelerinin yorum yapmaması
    Yanıtla +1
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    smart1978 1 hf.
    Bendeki eskimis Surface PRO 4 i7 modelinde bile WIFI5 ve cift kamerali on arka ve FULL HD 30 FPS kayit yapabiliyor.

    Video konferans icin bile 720p gercekten berbattir :/ ... Isinizde ciddiyetsizlik bile algilanabilir. Yani illa ayri bir camera veya teelfonla mi baglanmali insan! ...


    Tavsiyem :

    Notebookcheck ten detayli kapsamli incelemesi yakin zamanda planlanmistir .
    notebookcheck.net/...


    Bir de su siteden ilerde detayli incelemesi :
    anandtech.com/...

    Cok geride kalmis Apple bu yeni urununde ...


    Bir baska cihazim da cok eski olan Alienware 17 R3 FULL terfili ... 4K IGZO panel ustelik mat ekranli .

    Apple en az 4K+ filan beklerdim olmamis! ...

    Biraz erken gibi ama cokta mattah degilmis!

    O fiyata nice alternatif ustun PC ler vardir ...
    Yanıtla +4
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    deoks 1 hf.
    Profesyonel olduğu iddia edilen cihazda sadece thunderbolt girişi olması kadar absürt değil.
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    Guest-8CBACB402 1 hf.
    Cihaz ayrıyetten 18 bin liradan satışa çıktı rakiplerini bir inceleyin yeni çıkan surface dandik işlemcisiyle sürünüyorlar ve aynı fiyat dell cihazlar daha pahalı kronik ses sorunları var önemli olan cihazın parçalarından da ziyade montajıdır anakartıdır.Apple Macbook pronun iç tasarımı montaj kalitesi ve bileşenlerine bakınca hayran olmamak elde değildir.
    Yanıtla +3
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    Guest-8CBACB402 1 hf.
    Şimdi bunu yazan adamın hit almak için yazdığı çok belli Macbook kullanan adam webcame ihtiyaç duymuyor 8tb a kadar sdd olan piyasadaki tek laptop üstelik 3.5 gigabayte yazma ve okuma hızı var standart sürümü 512gb ssd ile geliyor ve bu kadar hızlı bir ssd ne aynı fiyattaki asuslarda nede lenovalarda yok üstelik gerek performans gerekse ekran kartı olarak zirveye oyanayan bir cihaz ekran kalitesi muazzam inanmayan gitsin yerinde incelesin 2016 macbook pro kullanıcısyım piyasadaki en temiz ses veren en kaliteli ses sistemine sahip cihaz bunu ben söylemiyorum hifi siteleri ve odyofillerin incelemeleri üstelik apple bu macle birlikte bunu daha da iyileştirip mükemmleştirmiş stüdyo kalitesinde ses kaydediyor 100 watt saatlik pili var abd de uçaklarda izin verilen max değerde.Çok gelişmiş bir termal yönetimi var havalandırmayı değiştirmişler bakın 16 inç macbook pro kullanıcısyım sır bir tuşu bozuldu diye klavye ve batarya komple iki kez değişti normalde tutarı 4+4 =8 bin lira tek kuruş ödemedim işte bu ürün desteğidir.Daha önce lenovo kullanıyordum rezalet ötesi bir ürün desteği var.Ve bu klavye nin 2. Değişimi bu ay içinde oldu ama apple garantisi bitse bile klavye değişim programı vardı ve değiştirdiler.Adamlar geçende kaç yıllık cihazları iphone 5 için güncelleme yayınladılar uzun lafın kısası niye adamların bu kadar iyi olduğunu iyi analiz etmek lazım işbu dh editörünün bunları yazdığı bakış açısıyla türkiyeden böyle bir şirket çıkmaz.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    MrKattchup 1 hf. Guest-8CBACB402
    Hacı sakin ol ne şiddet bu celal, adam cihaza kötü dememiş ki hayal kırıklığı yaratan yönlerinden bahsetmiş ki yalan mı söylemiş bu cihaz tepeye oynuyor ve insan istiyor ki her şey olsun mesela bu cihaz da Faceid neden yok desen ki gerek yok ben xsmax’imi atayım çöpe döniyim eski ip6’ma, kamera koymak zor olmasa gerek hala internet kafe tadında kamera var ki yurtdışı bağlantılı konferans yapan çok kişi var bu cihazlarla. Sonuç olarak cihaz harika fakat keşke bu yazılanlar da olsaydı 4 4’lük deseydik olay bu, bu kadar celallenmene gerek yok.
    Yanıtla +14
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    Grkwnxs 1 hf. Guest-8CBACB402
    Yarım sayfa şey yazmışsın ama 720p kamera ile ilgili bir şey dememişsin :D
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Shatteredthings 1 hf. Guest-8CBACB402
    Çok boş bir insansın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    interwap 1 hf.
    ama 20 bin lira
    Yanıtla +1
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    LittleHawk 1 hf.
    Sence macbook alan kişi içinde wifi5 varmış 6 varmış takar mı?
    720p olayına gelirsek. Notebookla fotoğraf çekmiyoruz. Görüntülü görüşme yaparken yüzümüz gözüksün yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    onkuba 1 hf. LittleHawk
    Yüzümüz gözüksün yeter mi? 144p ile de yüzün gözükür hocam.
    Yanıtla +9
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    Apple, 16 inç macbook pro ve
    7 etiket daha 720p kamera wi-fi 6 wi-fi 5 facetime Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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