16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p

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Apple merakla beklenen 16 inç MacBook Pro’yu dün resmen tanıttı. En iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile lanse edilen cihaz üst sınıf özelliklere sahip olsa da bazı yönleriyle deyim yerindeyse tam bir hayal kırıklığı yarattı.

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Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 11, Wi-Fi 6 teknolojisi (802.11ax) ile gelmişti. Ancak dün çıkan 16 inç MacBook Pro'da bu anlamda bir yükseltme olmaması dikkat çekti.

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FaceTime kamerası 720p

Dizüstü bilgisayar ne yazık ki hala 802.11ac yongası kullanıyor. Yani Wi-Fi 5 teknolojisine sahip. 16 inç MacBook Pro'daki bir diğer hayal kırıklığı da 720p çözünürlük sunan FaceTime kamerası ile gelmesi.

Yeni çıkan Phone 11 ve 11 Pro'daki ön kamera 4K çekim yapabiliyor. Buna karşın en iyi profesyonel dizüstü bilgisayar sloganı ile piyasaya sürülen 16 inç MacBook Pro'nun düşük kaliteli bir web kamerası ile piyasaya sürülmesi üzücü.