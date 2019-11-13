16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları

Apple’ın yeni cihazlarının tanıtıldığı şu günlerde firmanın GPU konusunda iş ortağı AMD yeni dizüstü çözümlerinde yer alacak modelleri duyurdu. Yongalar RDNA mimarisiyle güç verimliliği ve performans konusunda mobil tarafta iddialılar.

Radeon Pro 5500M

Radeon Pro 5500M'de AMD RX 5500 XT'de yer alması beklenen tamamı açık Navi 14'e yer verecek. Yonga 24 ünite içerisinde 1536 shader birimi barındırırken FP32 hesaplama kapasitesi 4 TFLOPS olarak ölçülmüş. 8 GB’a kadar GDDR6 belleklerle desteklenen yonganın VRAM’le iletişimi 128 bit bellek veri yolu üzerinden sağlanacak.

Radeon Pro 5300M ise kırpılmış bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 20 ünite içerisinde 1280 işlem birimiyle gelen yonga 3.2 TFLOPS’luk FP32 hesaplama kapasitesi ile gelecek. Bellek kapasitesinin 4 GB’a kadar sunulacağı modelin bellekleri yine 128 bitlik GDDR6 çözümleri olacak. Her iki modelde de bellek bant genişliğinin 192 GB/s seviyesinde olması bekleniyor.

Diğer taraftan temel teknik detaylarını öğrendiğimiz yongalardan 24 grafik ünitesini taşıyan Radeon Pro 5500M 3DMark’ın Time Spy testine de girmiş görünüyor. Core i9-9880H işlemcisiyle kombine edilen kart testte 1431 MHz’den 1472 MHz’e yükselirken grafik alanında 2506 puan elde edilmiş.

Tam Boyutta Gör

İşlemcinin 7367 puana ulaştığı sonuca göre yeni MacBook Pro 2781 puanlık skorla testi tamamlayabilmiş. Evet puanlar düşük, özellikle de normalde GTX 1650’nin önünde olan RX 5500’ün geride kalması henüz sürücü optimizasyonlarının yeterli düzeyde olmadığını bize anlatıyor olabilir.

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Öte yandan Core i9-9880HK ile birlikte teste giren Radeon Pro 5500M ise Geekbench’te yine düşük kabul edeceğimiz 29230 puan elde etmiş. Testte GTX 1650’nin 35 000 puanın üzerinde seyrettiğini belirtelim. Son olarak AMD’nin Profesyonel içerik üreticilerine mobilken de yüksek performans sunmayı hedeflediği yeni Pro yongaları 50 watt’lık TGP ile gelecek.

https://wccftech.com/amd-navi-14-radeon-pro-5500m-gpu-apple-macbook-pro-16-inch/