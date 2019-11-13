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    16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları

    AMD RDNA mimarisiyle GPU pazarında da söz sahini olmak istiyor. Firma yeni MacBook Pro’nun kalbinde yer alacak Radeon Pro yongalarını duyurdu.
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    Metehan Göktaş
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    Apple’ın yeni cihazlarının tanıtıldığı şu günlerde firmanın GPU konusunda iş ortağı AMD yeni dizüstü çözümlerinde yer alacak modelleri duyurdu. Yongalar RDNA mimarisiyle güç verimliliği ve performans konusunda mobil tarafta iddialılar.

    Radeon Pro 5500M

    Radeon Pro 5500M'de AMD RX 5500 XT'de yer alması beklenen tamamı açık Navi 14'e yer verecek. Yonga 24 ünite içerisinde 1536 shader birimi barındırırken FP32 hesaplama kapasitesi 4 TFLOPS olarak ölçülmüş. 8 GB’a kadar GDDR6 belleklerle desteklenen yonganın VRAM’le iletişimi 128 bit bellek veri yolu üzerinden sağlanacak.

     

    Radeon Pro 5300M ise kırpılmış bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 20 ünite içerisinde 1280 işlem birimiyle gelen yonga 3.2 TFLOPS’luk FP32 hesaplama kapasitesi ile gelecek. Bellek kapasitesinin 4 GB’a kadar sunulacağı modelin bellekleri yine 128 bitlik GDDR6 çözümleri olacak. Her iki modelde de bellek bant genişliğinin 192 GB/s seviyesinde olması bekleniyor.

     

    Diğer taraftan temel teknik detaylarını öğrendiğimiz yongalardan 24 grafik ünitesini taşıyan Radeon Pro 5500M 3DMark’ın Time Spy testine de girmiş görünüyor. Core i9-9880H işlemcisiyle kombine edilen kart  testte 1431 MHz’den 1472 MHz’e yükselirken grafik alanında 2506 puan elde edilmiş.

    İşlemcinin 7367 puana ulaştığı sonuca göre yeni MacBook Pro 2781 puanlık skorla testi tamamlayabilmiş. Evet puanlar düşük, özellikle de normalde GTX 1650’nin önünde olan RX 5500’ün geride kalması henüz sürücü optimizasyonlarının yeterli düzeyde olmadığını bize anlatıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "16 inçlik MacBook Pro en iyi profesyonel dizüstü sloganıyla tanıtıldı "

    Öte yandan Core i9-9880HK ile birlikte teste giren Radeon Pro 5500M ise Geekbench’te yine düşük kabul edeceğimiz 29230 puan elde etmiş. Testte GTX 1650’nin 35 000 puanın üzerinde seyrettiğini belirtelim. Son olarak AMD’nin Profesyonel içerik üreticilerine mobilken de yüksek performans sunmayı hedeflediği yeni Pro yongaları 50 watt’lık TGP ile gelecek.



    https://wccftech.com/amd-navi-14-radeon-pro-5500m-gpu-apple-macbook-pro-16-inch/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eyoruk 1 hf.
    iMac 27 inç 2019 modeli ile bu model arasında kalacak olsanız hangisi tercihiniz olur ? Tabi ekstra monitör maliyetini ekleyebiliriz.İmac 2019 modelinin grafik kartını Radeon Pro Vega 48 olarak yükseltildiğini düşünelim ayrıca.
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    ezimuse 1 hf.
    Isı yine öne çıkan bir durum. Geçtiğimiz yıl yine i9'larda aşırı ısıdan dolayı termal throttling e giriyordu. Macbook'da çift fan olmasına rağmen donanımlar aşırı ısınıyor. 10 saatlik pil de apple için önemli bir durum.
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    KalemKolik 1 hf. ezimuse
    En büyük hata yeni nesil i9 işlemciler ile gelmemesi oldu.



    Kesinlikle yeni 10. Nesil i9 ile gelmesi gerekti. 10. Nesil 10nm olduğu için ısınma tarafında çok ciddi gelişmelere sahip olacaktı. Performans artışıda ciddi oranda artacaktı.
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    Kerim5100 1 hf.
    RTX'li laptop sahipleri pis pis sırıtıyor :D
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    clb12 1 hf.
    Haberi yazanin dunyadan haberi yok. Kisaca 1660 ti dan %25 daha az guclu bir kart. Kaynak ise notebookcheck.com
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    raxetul 1 hf. clb12
    Yazıyı yazan da daha güçsüz demiş zaten. Macbookta 32bit 4 Flops olsun, yeter zaten, fazlasına ihtiyaç duyulduğunda thunderbolt kasalar var, alınır masaüstü ekran kartı takviye yapılır. Bu bilgisayarın temel hedefi oyun ve oyuncular değil ki zaten.
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