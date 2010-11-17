17 yaşındaki genç Beyaz iPhone 4'ten 130.000 dolar kazandı

Apple'ın üretim tarafındaki sıkıntılar nedeniyle çıkış tarihinde ertelemeye gittiği Beyaz renkli iPhone 4, 17 yaşındaki teknoloji tutkununu ya üniversiteye yollayacak ya da yargıç karşısına çıkmasına neden olacak. Hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse Queens, New York'ta yaşayan 17 yaşındaki Fei Lam açtığı site üzerinden Siyah iPhone 4'ü, Beyaz iPhona 4'e dönüştüren kitler sunmaya başladı. Üç farklı seçenek sunan Lam, 279 dolarlık paket çerçevesinde iPhone 4 kullanıcılarına içerisinde ön ve arka panel, retina ekran, destekleyici çerçeve, arka cam, dokunmatik kontorl için sayıllaştırıcı, home butonu, ön cam ve LED difüzör içeren tam paket, daha ucuz olan diğer iki seçenekte ise ön ve arka panel ya da ön panel ve home butonunu birlikte sunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Lam bunları çalışma odasında üretmiyor ve doğrudan iPhone 4'ün üreticisi olan Foxconn'dan temin ettiğini kabul ediyor.

Yaptığı açıklamasında yıllardır tanıdığı bir arkadaşının Foxconn'da dostları olduğunu ve parçaları o şekilde temin ettiğini dile getiren Lam için sorun, tamda bu noktada başlıyor. Zira Lam'ın yasal olmayan bir şekilde çalıntı parçaları sattığı iddia ediliyor. Özel bir araştırmacıdan, kendisini çalıntı mal satmakla suçlayan elektronik posta aldığını belirten Lam, böyle bir durum olmadığından %100 emin olduğunu söylüyor. Ancak bunun korkutmak ve satışı durdurmak için yapılmış bir girişim olduğunu düşünen Lam, siteyi kapatmak gibi bir düşüncesi olmadığını, avukat ile irtibata geçeceğini belirtiyor. Beyaz iPhone 4 kitlerinden 130.000 dolar kazanan Fei Lam için sürecinin nasıl işleyeceğini zaman gösterecek, ve Lam elde ettiği geliri ya iyi bir üniversite hayatı için değerlendirecek ya da olası bir yasal girişim karşısında kendisini savunmak için kullanacak.

Fei Lam'ın "2011'e kadar beklemek zorunda değilsiniz" sloganıyla Beyaz iPhone 4 dönüştürücü kiti sattığı adres: http://www.whiteiphone4now.com/