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17 yaşındaki genç Beyaz iPhone 4'ten 130.000 dolar kazandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
49,4b
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75
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın üretim tarafındaki sıkıntılar nedeniyle çıkış tarihinde ertelemeye gittiği Beyaz renkli iPhone 4, 17 yaşındaki teknoloji tutkununu ya üniversiteye yollayacak ya da yargıç karşısına çıkmasına neden olacak. Hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse Queens, New York'ta yaşayan 17 yaşındaki Fei Lam açtığı site üzerinden Siyah iPhone 4'ü, Beyaz iPhona 4'e dönüştüren kitler sunmaya başladı. Üç farklı seçenek sunan Lam, 279 dolarlık paket çerçevesinde iPhone 4 kullanıcılarına içerisinde ön ve arka panel, retina ekran, destekleyici çerçeve, arka cam, dokunmatik kontorl için sayıllaştırıcı, home butonu, ön cam ve LED difüzör içeren tam paket, daha ucuz olan diğer iki seçenekte ise ön ve arka panel ya da ön panel ve home butonunu birlikte sunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Lam bunları çalışma odasında üretmiyor ve doğrudan iPhone 4'ün üreticisi olan Foxconn'dan temin ettiğini kabul ediyor.

Yaptığı açıklamasında yıllardır tanıdığı bir arkadaşının Foxconn'da dostları olduğunu ve parçaları o şekilde temin ettiğini dile getiren Lam için sorun, tamda bu noktada başlıyor. Zira Lam'ın yasal olmayan bir şekilde çalıntı parçaları sattığı iddia ediliyor. Özel bir araştırmacıdan, kendisini çalıntı mal satmakla suçlayan elektronik posta aldığını belirten Lam, böyle bir durum olmadığından %100 emin olduğunu söylüyor. Ancak bunun korkutmak ve satışı durdurmak için yapılmış bir girişim olduğunu düşünen Lam, siteyi kapatmak gibi bir düşüncesi olmadığını, avukat ile irtibata geçeceğini belirtiyor. Beyaz iPhone 4 kitlerinden 130.000 dolar kazanan Fei Lam için sürecinin nasıl işleyeceğini zaman gösterecek, ve Lam elde ettiği geliri ya iyi bir üniversite hayatı için değerlendirecek ya da olası bir yasal girişim karşısında kendisini savunmak için kullanacak.

Fei Lam'ın "2011'e kadar beklemek zorunda değilsiniz" sloganıyla Beyaz iPhone 4 dönüştürücü kiti sattığı adres: http://www.whiteiphone4now.com/


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lapya 9 yıl
kimse yazilanlari okumuyor anlasilan, basliga bakip dayiyor yorumu, usengeclik had safhada. sonra da elin japonu yapiyor diyor, 4 sayfa okumuya useniyor bizimkisi :)
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Cem 9 yıl
Cocuk paravan. İsin arkasinda baskalari vardir.
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ten_don 9 yıl
Beyaz bu sefer yakışmamış fazladan 1 cent vermem şahsen..
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lapya 9 yıl
muhtemelen yasal yas sinirinin altinda oldugu icin bu cocugu paravan olarak kullaniyorlar.siz de agzinizin suyunu akittiginizla kaliyorsunuz.foxconnda dostlari varmis, yersen.zira apple isi geciktirdikce deneme uretimlerini abarttikca foxconn firmasi el atindan beyaz iphone kasalarini bu sekilde piyasaya surdu, iyi de para yaptilar, bir kac isciyi intihardan kurtarir bu kar.apple da hala yok armudun sapi uzumun copu diye ertelesin dursun beyaz iphoneu!
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xense 9 yıl
ben hala iphone alanlara laf anlayamıyorum.. bu kadar da kıskaç olunulmaz ki yaw...
yaw biz papazız yağı bol buldul iphonu dötümüze sürüyoruz... beğenmiyorsan alma be adam...
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xense 9 yıl
bizim liseliler apaci dansı öğreniyor abisi daha ne yapsın?
şimdi iki ülke arasındaki eğitim seviyesi farkınıda düşünmek lazım. gerçi bu çocuk, biz türkler gibi kısa yoldan köseyi dönmenin hayallerinde ama yine de bizde de üretkenlik çok (dolandırıcılık anlamında). eleman yolunu da az bul bulmamış... siyasetçilerin düşünceleri değişmedikçe yada ülkesi için çalışan siyasetçiler başa gelmedikçe böyle aaa der kalırız.
Önce eğitim... Hepimizin ahlak dersine ihtiyacı var öncelikle...
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dievas 9 yıl
17 yaşında böyle girişimler gayet başarılı
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HellLord_gs 9 yıl
Helal olsun..
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MegaWolt38 9 yıl
gördüğüm en dandik, en sorunlu telefon iphone..
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-Rusher- 9 yıl
valla param olsa alırım bu aletten
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nigrA 9 yıl
Akıllıca, helal olsun..
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1 9 0 7 9 yıl
Onu bırakında beyaz iPhone 4 çıkar mı dersiniz?
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Teterboro 9 yıl
ne telefonmuş be şu iPhone. millet kafayı yemiş bu telefon için...
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alpa07 9 yıl
millette para var huzur var
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furuki90 9 yıl
babası şirketi yapmış salatanın üstüne hapis muhabbeti olursa az yatsın diye çocukta param var diye takılıyo
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