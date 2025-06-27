iPhone için gelecek yol haritası paylaşıldı: Yeni çip ve tasarım yolda

iPhone 17'nin açığını iPhone 18 kapatacak
Aktarılanlara göre, iPhone 17 modellerine yönelik talep hem ABD'de gündeme gelen Trump dönemi tarifeleri nedeniyle öne çekildi, hem de yapay zekâ tarafında yaşanan gecikmeler kullanıcı ilgisini azalttı. JP Morgan analistlerine göre bu durum Apple'ın satış beklentilerini doğrudan etkiledi. iPhone 17'nin üretim tahminleri, iPhone 16'ya kıyasla yüzde 9 daha düşük seviyeye çekildi.
Yeni A20 çip ve AI özellikleri geliyor
Buna ek olarak, iPhone 18 serisi Apple’ın ilk katlanabilir modeline de ev sahipliği yapacak. Henüz yalnızca prototip aşamasında olan bu cihaz hakkında bazı ekran, çözünürlük ve tasarım detayları sızmış durumda. Katlanabilir modelin iPhone 18 Pro serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. İç donanım tarafında ise Apple A20 çipi bulunacak.
TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, yeni WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) paketleme teknolojisini kullanacak. Bu sayede CPU, GPU ve bellek gibi bileşenler wafer seviyesinde entegre edilerek daha yüksek verimlilik sağlanacak. A20'nin, A19 Pro’ya kıyasla aynı güç tüketiminde yüzde 15 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ayrıca altı kanallı bellek yapısıyla daha fazla bant genişliği sağlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: