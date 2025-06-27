iPhone için gelecek yol haritası paylaşıldı: Yeni çip ve tasarım yolda

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 satışlarında beklenen ivmeyi yakalayamayınca gözünü 2026'ya çevirdi. Son gelen raporlara göre şirket, iPhone 18 ailesiyle birlikte önemli bir dönüşüm sürecine girecek. Bu dönüşümün temelinde ise daha gelişmiş yapay zekâ özellikleri, yeni nesil A20 işlemci ve Apple’ın ilk katlanabilir telefonu yer alıyor.

iPhone 17'nin açığını iPhone 18 kapatacak

Aktarılanlara göre, iPhone 17 modellerine yönelik talep hem ABD'de gündeme gelen Trump dönemi tarifeleri nedeniyle öne çekildi, hem de yapay zekâ tarafında yaşanan gecikmeler kullanıcı ilgisini azalttı. JP Morgan analistlerine göre bu durum Apple'ın satış beklentilerini doğrudan etkiledi. iPhone 17'nin üretim tahminleri, iPhone 16'ya kıyasla yüzde 9 daha düşük seviyeye çekildi.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu tabloyu tersine çevirmek için iPhone 18 serisinde oldukça agresif bir güncelleme planladığı belirtiliyor. Buna göre 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 ailesi, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı üretken yapay zekâ özelliklerini ilk kez sistem seviyesinde destekleyecek. Böylece şirketin, Google ve Samsung gibi rakipleriyle yapay zekâ yarışında aynı çizgiye gelmesi bekleniyor.

Yeni A20 çip ve AI özellikleri geliyor

Buna ek olarak, iPhone 18 serisi Apple’ın ilk katlanabilir modeline de ev sahipliği yapacak. Henüz yalnızca prototip aşamasında olan bu cihaz hakkında bazı ekran, çözünürlük ve tasarım detayları sızmış durumda. Katlanabilir modelin iPhone 18 Pro serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. İç donanım tarafında ise Apple A20 çipi bulunacak.

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TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, yeni WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) paketleme teknolojisini kullanacak. Bu sayede CPU, GPU ve bellek gibi bileşenler wafer seviyesinde entegre edilerek daha yüksek verimlilik sağlanacak. A20'nin, A19 Pro’ya kıyasla aynı güç tüketiminde yüzde 15 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ayrıca altı kanallı bellek yapısıyla daha fazla bant genişliği sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Son olarak ekran tasarımında da bazı yenilikler bekleniyor. Ekran analisti Ross Young’a göre iPhone 18 modelleri, daha küçük bir hap şeklindeki ön kamera çıkıntısıyla gelecek. Bu da ekran deneyimini bir adım daha ileri taşıyacak. Şu an için Apple cephesinden bu gelişmelere dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yapay zekâ, çip tasarımı ve katlanabilir form faktörü göz önüne alındığında, iPhone 18 serisi yeni bir başlangıç olabilir.

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