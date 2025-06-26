Apple AirTag 2, yeni pil özelliğiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl içinde 2. nesil AirTag takip cihazını tanıtmayı planlıyor. iOS 18.6 beta kodunda yeni AirTag 2 modelinin mevcut yazılımlarla uyumlu olacağı iOS 26 gibi yeni yazılımları gerektirmeyeceğine dair ipuçlarına rastlandı.

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AirTag 2 düşük pil uyarısı verecek

AirTag 2'nin hem düşük hem de çok düşük pil seviyesi için uyarı sağlayacağı söyleniyor. Mevcut AirTag’de pil durumunu görmek için Bul uygulamasına girmek gerekiyor. Pil seviyesi düşükse yeni pil takılıp kullanmaya devam edilebiliyor. Bunu belirtmek gerekiyor çünkü Apple’ın yeni AirTag’i şarj edilebilir pille donatacağına dair söylentiler vardı; bu olmayacak.

Stalker'lara karşı yeni önlem

İkinci nesil UWB çipiyle donatılan AirTag 2’nin Hassas Bulma özelliği eşiğini 60 metreye çıkarması bekleniyor. 1. nesil AirTag’de 15 metre. Yeni AirTag, ayrıca daha güvenli olacak. Mevcut AirTag’in hoparlörü devre dışı bırakılabiliyor ve kurban, gizli AirTag’i bulmak için kullanılan uyarı sesini duymadığından tespit etmesi zor oluyor. Apple'ın bu sorunu çözmek için yeni nesil AirTag’in hoparlörünün çıkarılmasını daha zor hale getireceği söyleniyor.

Apple, AirTag'i Nisan 2021'de tanıttı ve belli aralıklarla tam konum bulma, görüntülü ve sesli uyarı, istenmeyen takip uyarısı, konumunu paylaşma gibi özelliklerle güncellendi.

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