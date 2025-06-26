Katlanabilir iPhone'da yeni gelişme: Prototip detayları sızdırıldı

Titanyum kasa, sıfır kırışıklık
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli, kitap formunda içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak. Ancak Apple, daha kaliteli malzeme tercihleriyle öne çıkmayı planlıyor. Yeni bilgilere göre cihazın iç panelinde kullanılan OLED ekran 7,58 inç büyüklüğünde olacak. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan Galaxy Z Fold 6 modelinin 7.6 inç panele sahip olduğunu söyleyelim.
Panel çözünürlüğüne gelirsek, 2.713 x 1.920 piksel seviyesinde olacak. Bu yapı, 14.1:10 oranında geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Daha önce Apple'ın yazılım tutarlılığı nedeniyle 4:3 oranı test ettiği biliniyordu. Ancak WWDC 2025 oturumlarında iOS 26 ile birlikte gelen yeni geliştirici araçları sayesinde, uygulamaların farklı ekran boyutlarında yerel olarak çalışabileceği duyuruldu. Bu gelişme, Apple’ın oran tercihini değiştirmesine neden olmuş olabilir.
Bu arada, Apple'ın "likit metal" tabanlı bir menteşe tasarımı da test ettiği gündemde. Ancak bu donanımın nihai sürümde kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinleşmedi. Öte yandan Samsung Display'in bu model için 7 ila 8 milyon OLED panel üreteceği ve cihazın dış ekranının da 5,49 inç büyüklüğünde olacağı daha önceki raporlarda dile getirilmişti.
Katlanabilir iPhone çıkış tarihi?
Apple'ın katlanabilir iPhone için 2026’yı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak cihazın kesin çıkış tarihi ve pazardaki konumlandırması hakkında halen net bir bilgi yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: