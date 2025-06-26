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    Katlanabilir iPhone'da yeni gelişme: Prototip detayları sızdırıldı

    Apple’ın katlanabilir iPhone prototipiyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı. 2026'da satışa çıkacak modelin tasarım, malzeme ve ekran ayrıntıları sızdırıldı. İşte detaylar...

    Katlanabilir iPhone sızdırıldı: Titanyum kasa, sıfır kırışıklık Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Flip tarzı bir tasarıma işaret edilse de, yakın tarihte Galaxy Z Fold benzeri kitap tarzı bir modelin planlandığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen model için, bu kez ekran ve gövde detayları paylaşıldı.

    Titanyum kasa, sıfır kırışıklık

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli, kitap formunda içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak. Ancak Apple, daha kaliteli malzeme tercihleriyle öne çıkmayı planlıyor. Yeni bilgilere göre cihazın iç panelinde kullanılan OLED ekran 7,58 inç büyüklüğünde olacak. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan Galaxy Z Fold 6 modelinin 7.6 inç panele sahip olduğunu söyleyelim.

    Panel çözünürlüğüne gelirsek, 2.713 x 1.920 piksel seviyesinde olacak. Bu yapı, 14.1:10 oranında geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Daha önce Apple'ın yazılım tutarlılığı nedeniyle 4:3 oranı test ettiği biliniyordu. Ancak WWDC 2025 oturumlarında iOS 26 ile birlikte gelen yeni geliştirici araçları sayesinde, uygulamaların farklı ekran boyutlarında yerel olarak çalışabileceği duyuruldu. Bu gelişme, Apple’ın oran tercihini değiştirmesine neden olmuş olabilir.

    Katlanabilir iPhone sızdırıldı: Titanyum kasa, sıfır kırışıklık Tam Boyutta Gör
    Malzeme tarafında ise Apple, katlanabilir iPhone prototipinde titanyum alaşımlı bir kasa planlıyor. Menteşe mekanizmasında ise "amorf metal cam kompozit" olarak tanımlanan daha dayanıklı bir malzeme bulunacak. Bu yeni yapı, menteşe bölgesindeki kırışıklık izini görünmez hâle getirmeyi hedefliyor.

    Bu arada, Apple'ın "likit metal" tabanlı bir menteşe tasarımı da test ettiği gündemde. Ancak bu donanımın nihai sürümde kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinleşmedi. Öte yandan Samsung Display'in bu model için 7 ila 8 milyon OLED panel üreteceği ve cihazın dış ekranının da 5,49 inç büyüklüğünde olacağı daha önceki raporlarda dile getirilmişti.

    Katlanabilir iPhone çıkış tarihi?

    Apple'ın katlanabilir iPhone için 2026’yı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak cihazın kesin çıkış tarihi ve pazardaki konumlandırması hakkında halen net bir bilgi yok. 

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