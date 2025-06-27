iOS 18.5'deki bir hata Ekran Süresi'ni yanlış gösteriyor

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Tam Boyutta Gör iOS 18.5 yüklü iPhone kullanıcıları, neredeyse hiç dokunmadıkları veya açmadıkları uygulamaların saatlerce etkinlik kaydettiğini söylüyor. Bazı durumlarda, uygulamalar yalnızca birkaç saniye açık olmalarına veya hiç açılmamalarına rağmen haftalık 18 saate kadar kullanım gösteriyor.

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Hiç açılmayan uygulamalar Ekran Süresi'ne ekleniyor

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine. göre, Hava Durumu, Safari, YouTube Music ve hatta Ayarlar gibi sistem araçları neredeyse aynı süreler harcıyor. Kullanıcılar, okumaların gerçek kullanımı yansıtmadığını söylüyor. Uygulamaları kapatmalarına rağmen hâlâ açıkmış gibi Ekran Süresi'nin dakikalar eklemeye devam ettiğini söyleyen kullanıcılar da var. Sorun yalnızca belirli cihazlara veya modellere özgü görünmüyor.

iPhone'u yeniden başlatma veya Ekran Süresi'ndeki "Uygulama ve Web Sitesi Etkinliği" ayarını değiştirme sorunu gidermiyor. Apple henüz sorunu kabul etmedi veya bir açıklama yapmadı.

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iOS 18.5'de yeni hata: Ekran süresi hatalı gösteriyor

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