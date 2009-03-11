Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1.86GHz'de çalışan Atom işlemcisinin üreticilere maliyeti iki kat daha yüksek

10 yıl
9,2b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1.86GHz'de çalışan Atom işlemcisinin üreticilere maliyeti iki kat daha yüksek
Tam Boyutta Gör

Yüksek satış rakamlarına ulaşarak geçtiğimiz yılın en popüler bilgisayar segmentlerinden bir olmayı başaran maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemler yani netbook'larda Intel'in söz sahibi olduğu biliniyor. Firma Atom platformuyla satılmakta olan netbook ve nettop modellerinin önemli bir kısmına güç verirken özellikle 1.6GHz'de çalışan Atom modellerinin üreticiler arasında yaygın olduğu söylenebilir. Peki neden daha yüksek saat hızına sahip işlemciler netbook pazarında kullanılmıyor?

Intel geçtiğimiz günlerde Atom N280 işlemcisini de sistem üreticilerine sağlamaya başladı. Bu işlemciyi yaygın olarak kullanılan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden ayıran temel fark FSB hızının 667MHz'e çıkartılması ve çalışma frekansının 1.66GHz olarak belirlenmesi. Ancak Intel'in ürün gamında yer alan ve 1.86GHz'de görev yapan Atom Z540 modelinin üreticiler tarafından en azından şimdiye kadar gündeme alınmadığı merak konusu olmuyor değil. Ancak bu konuda verilecek cevap oldukça basit zira işlemci maliyeti yaygın anlamda kullanılan modellere göre bir hali yüksek.

Intel'in Atom işlemcileri bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve512Kb seviye 2 bellekle geliyorlar. 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini 65$'a, yine 1.6GHz'de çalışan Atom N270 modelini ise 44$'a üreticilere veren Intel'in 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisi için istediği fitat ise 135$. 299$ seviyesinden netbook satıldığını düşündüğümüzde maliyet gözetilerek hazırlanan netbook'lar için 135$ seviyesi oldukça yüksek kalıyor.

Bu arada yüksek kapasiteli SSD'lerle donatılan netbook modellerini sergileyen bazı üreticilerin, önümüzdeki aylarda 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinin kullanıldığı yüksek fiyatlı "özel" netbook modellerini kullanıma sunmalarıda beklenebilir.


Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
intelde yaa olmazki böle şey amd biranönce el atması lazım bu işe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kukubara 10 yıl
Daha ucuza aşağıdaki işlemciyi son kullanıcı perakende olarak alabiliyorken, performans özürlü bir işlemciyi daha az güç tükettiği için bu kadar pahalıya üreticilere toptan satabilen inteli ticari başarısından dolayı tebrik etmek gerek, herkes yapamaz çünkü.
Bu alanda meydanı intele bırakan amd ve via'ya da sitemlerimi yolluyorum.


hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 10 yıl
Tek çekirdek 1.8 ghz atom fiyatı 135$ mı?
Yazıklar olsun. BAN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tirtil354 10 yıl
bendede 1.60 lık AOA 150 BK modeli var cok memnunum söylemesi ayıp 700 YTL ye aldım şimdi 1.86 lık işlemci 135$ o zaman fiyat 700 den 900 --- 950 milyon olacak %20 hız içinde 250 YTL vermeye gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
intelden daha ne beklenir ki? amd nin bir an evvel pazara girmesi ve intel e rakip olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 10 yıl
amd de bu pazardan pay almali. via da almalı. rekabet bize yarar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee artık kardan kısmaları gerek yoksa hiiiiç satamazlarsa daha kötü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
%20 daha hızlı bir işlemci için bu kadar fark vermeye hiç gerek yok, zaten netbook kullanıcıları yuksek hızdan çok uzun pil ömrü ve mobilite arıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uGürkan. 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

%20 daha hızlı bir işlemci için bu kadar fark vermeye hiç gerek yok, zaten netbook kullanıcıları yuksek hızdan çok uzun pil ömrü ve mobilite arıyor



aynı fikirdeyim. bu ürünleri tercih eden adamlar belli..
bakalım yüksek fiyatlı özel netbook modellerinde ne fiyatlar göreceğiz...
@dellino, nezaman görecegiz değil de, görebilecekmiyiz.
bir an önce girmeliler bence intel tek başına gidiyor yine. rakip lazım rekabet lazım son kullanıcıya bol çeşit lazım demi ama....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 10 yıl
AMD yi ve Via-Nvidia yı nettop segentinde nezamn göreceğiz?
Intel pazarda tekel oluşturunca kullanıcıya büyük kazıklar sallanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9186 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti 10 yıl Greenpeace ile yeşil enerji ve küresel ısınma üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim