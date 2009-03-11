1.86GHz'de çalışan Atom işlemcisinin üreticilere maliyeti iki kat daha yüksek

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Yüksek satış rakamlarına ulaşarak geçtiğimiz yılın en popüler bilgisayar segmentlerinden bir olmayı başaran maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemler yani netbook'larda Intel'in söz sahibi olduğu biliniyor. Firma Atom platformuyla satılmakta olan netbook ve nettop modellerinin önemli bir kısmına güç verirken özellikle 1.6GHz'de çalışan Atom modellerinin üreticiler arasında yaygın olduğu söylenebilir. Peki neden daha yüksek saat hızına sahip işlemciler netbook pazarında kullanılmıyor?

Intel geçtiğimiz günlerde Atom N280 işlemcisini de sistem üreticilerine sağlamaya başladı. Bu işlemciyi yaygın olarak kullanılan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden ayıran temel fark FSB hızının 667MHz'e çıkartılması ve çalışma frekansının 1.66GHz olarak belirlenmesi. Ancak Intel'in ürün gamında yer alan ve 1.86GHz'de görev yapan Atom Z540 modelinin üreticiler tarafından en azından şimdiye kadar gündeme alınmadığı merak konusu olmuyor değil. Ancak bu konuda verilecek cevap oldukça basit zira işlemci maliyeti yaygın anlamda kullanılan modellere göre bir hali yüksek.

Intel'in Atom işlemcileri bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve512Kb seviye 2 bellekle geliyorlar. 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini 65$'a, yine 1.6GHz'de çalışan Atom N270 modelini ise 44$'a üreticilere veren Intel'in 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisi için istediği fitat ise 135$. 299$ seviyesinden netbook satıldığını düşündüğümüzde maliyet gözetilerek hazırlanan netbook'lar için 135$ seviyesi oldukça yüksek kalıyor.

Bu arada yüksek kapasiteli SSD'lerle donatılan netbook modellerini sergileyen bazı üreticilerin, önümüzdeki aylarda 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisinin kullanıldığı yüksek fiyatlı "özel" netbook modellerini kullanıma sunmalarıda beklenebilir.



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