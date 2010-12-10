1e1: AeroCool Xpredator video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
2010'un son bölümünde oyuncu ve performans severlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir kasa olan AeroCool Xpredator'ı artı ve eksileriyle değerlendiriyoruz.
1e1'in sezon finaliyle karşınızdayız. 3 Ay önce oyuncu ve performans severlere yönelik teknoloji ürünlerini iyi ve kötü yönleriyle olabildiğince objektif bir şekilde sizlere aktarma amacıyla Erdinç İyikul ile başladığımız 1e1, 6 aylık bir tatile giriyor.
2010'un son bölümünde oyuncu ve performans severlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir kasa olan AeroCool Xpredator'ı artı ve eksileriyle değerlendiriyoruz.
Paylaş Tweetle
Atiktuk. Sen çok biliyorsun arkadaşım :) Bravo ayakta alkışladım.
1) Yan 4 fanı modlama ile airduct ilave eder, üst ikisini işlemciye
alt ikisini ekran kartlarına atarsın. Ayrıca sadece pencereden bakmak istiyorsan, git balkona fln kur sen makinanı, geniş ekran(pencere) seyredersin artık bilgisayarının bileşenlerini.
2) Senin corsair 800d dediğine quad gc kurulabilir mi? Bundaki çıkış yuvalarını gördün mü ? Sayma biliyor musun ?
4) 500TL değil, 300TL ayrıca şuanki fiyatı.
5) Ekran kartı takamayacağın kasa yığınla kapının önüne atarım. Çünkü ekran kartları senin radio devrindeki gibi minicik-incecik değiller. Bu kasa 33cm uzunluğuna kadar ekran kartları kabul edebiliyor. Bu da yüksek seviye ekran kartlarına sahip olmak isteyenler için avantaj.
6)Hava alması ile atması apayrı bir olay. Yanlış yazmışsın ayrıca 4 değil, 5 fan'dan hava girişi alıyor kasa. 2 fanlada gayet atar. Çünkü hava alması demek vakkumla çekiyor gibi algılanmasın :) O yüzden 2 fan'da gayet rahat atar 5fanın aldığı hava basıncını.
:) Biraz standartını yükselt hocam... FM-AM'da kalmışsın daha millette ipod fln var.
teknobiyotik.com/...
haf x 400 vereceğine buda alınabilir teşekkürler inceleme için
kasa da tam aradığım gibi
yapım da zorluk cekiyorum cihaz yavas yavas ortaya çıkıyor ama modlamalar cok maliyetli benim çizimlerimi gönderebileceğim yada bana yardımcı olabilecek kişilerle gorusmek istiyiyorum bana yardımcı olumusunuz
ARTSİLİK DİZ BOYU xD
ayrıca sıvı sogutma kullanıcaklar bu kasaya sistemi nasıl sıgdırıcak düşünemiyorum bile...
kısaca zevk renk meselesıdır fakat ne estetık var ne extra bir özellik ne de fiayatı uygun..tamamıyla fiyasko diyebileceğim bir kasa kimse kusura bakmasın..
buna 500tl vereceğime 200tl daha koyarım gider corsair 800d alırım...en azından daha kalite,daha estetik daha sade ve abuk yerlerde de fanı yok..
4 fanı yana koymus bir fan önden iceri alıyor nerden cıkacak bu kadar hava?5 fanın içeri soktugu havayı 2 fanla dısarı mı atıyor acaba?enteresan bir dizayn..bu kasa da hava sirkülasyonu nasıl olur düşünmek lazım..
(bir ton arkadas da ürüne yorum yapmak yerine incelemeye yorum yapmış bu da enteresan)
Teknobiyotik' de 287 Lira.
Kasa 500tl değil 280tl'dir ve full tower bir kasaya göre gayet uygun bir fiyatı vardır. teknobiyotik.com/...
Görüntü olarakda kişiye göre değişmekle beraber bence güzel bir kasadır.Haf-X'den daha güzel bir görüntüsü var.Bence.
Bütün ekran kartları takılabiliyor denmesi bence bir özelliktir.Çünkü mid tower kasalara uzun ekran kartları girmemektedir.
Yan kapağa ister 4 fan takarsan istersen 200mmlik büyük bir fan takarsın istersen takmazsın.Bu kadar sorun olmaması gereken bir konu.
Diğer özelliklerinede bakarsan bu fiyat aralığında eksiksiz diyebileceğim bir kasadır.(Hacim,kablo saklama,vidasız montaj vs.)
Ayrıca yukarıda saydığım özelliklere bakmayacağızda neye bakacağız.Sen zaen extrem bir sistem kuracaksan bu fiyat aralığına değil 600+ fiyat aralığına bakmalısın.
Sonuç olarak fiyatına göre beğendiğim bir kasa.İlerde mid towerdan full towera terfi için düşünülebilir.
ayrıca sıvı sogutma kullanıcaklar bu kasaya sistemi nasıl sıgdırıcak düşünemiyorum bile...
kısaca zevk renk meselesıdır fakat ne estetık var ne extra bir özellik ne de fiayatı uygun..tamamıyla fiyasko diyebileceğim bir kasa kimse kusura bakmasın..
buna 500tl vereceğime 200tl daha koyarım gider corsair 800d alırım...en azından daha kalite,daha estetik daha sade ve abuk yerlerde de fanı yok..
4 fanı yana koymus bir fan önden iceri alıyor nerden cıkacak bu kadar hava?5 fanın içeri soktugu havayı 2 fanla dısarı mı atıyor acaba?enteresan bir dizayn..bu kasa da hava sirkülasyonu nasıl olur düşünmek lazım..
(bir ton arkadas da ürüne yorum yapmak yerine incelemeye yorum yapmış bu da enteresan)