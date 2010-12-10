1e1: AeroCool Xpredator video inceleme

2010'un son bölümünde oyuncu ve performans severlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir kasa olan AeroCool Xpredator'ı artı ve eksileriyle değerlendiriyoruz.

1e1'in sezon finaliyle karşınızdayız. 3 Ay önce oyuncu ve performans severlere yönelik teknoloji ürünlerini iyi ve kötü yönleriyle olabildiğince objektif bir şekilde sizlere aktarma amacıyla Erdinç İyikul ile başladığımız 1e1, 6 aylık bir tatile giriyor.

2010'un son bölümünde oyuncu ve performans severlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir kasa olan AeroCool Xpredator'ı artı ve eksileriyle değerlendiriyoruz.