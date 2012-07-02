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1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme

6 yıl
38,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Creative'in kablosuz ses sistemleri mercek altında. 1e1'in bu bölümünde evde, yolda ve işte kesintisiz müzik deneyimi vaat eden Creative'in Bluetooth Kablosuz Ses sitemlerini inceliyoruz. D80 - D100 ve D200 hoparlörler yüksek ses gücünde iddalıyken WP-250 ve ZEN ikilisi spor yaparken bile müzik dinleyebilmenizi sağlıyor.
 

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vedat25617 6 yıl en beğenilen
mesut hocam sizde teknolojik aletleri arka cebinize koymasanız olmicak mı yaw :)
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DH Misafiri 6 yıl
dasantro
ana merkezleri nerede bunların ?

kozyatağında nida kulelinin yanındaki bina :D
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labtek38 6 yıl
kulaklık 2 saat şarz ile 8 saat müzik dinleme ve 9 saat konuşma yapılmasına olanak veriyormuş. Fakat takıldığım bir nokta şarz faktörü. Yani şarz edilebilir pillerin belirli bir şarz deşarz sayıları oluyor. Sonrasında ise kullanılamaz oluyorlar. Peki bu ürünün pillerini ileride değiştirmek mümkün oluyor mu? Yoksa 2-3 yıl kullandıktan sonra çöpe mi atıcaz?
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Amedra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dasantro

ana merkezleri nerede bunların ?

kozyatağında nida kulelinin yanındaki bina :D


Napcanız la ana binalarını.
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esmuco 6 yıl
Eleştiri olduğu için izliyoruz zaten sizi.Eleştiri olmasa ürünün sitesine girip reklamlarını izleriz.Boşverin yetkili firmaları :) eleştiri alsanız da yola devam... sizi beğenerek izliyorum şahsen.Aldığım çoğu ürünü sizin yorumlarınız sayesinde seçtim.Hepinize teşekkürler.Kolay gelsin. :)
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felemboor 6 yıl
Bu videoyu D200 ile izledim. Tavsiye olunur.Memnun kalırsınız.
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egesengun 6 yıl
şuna "APÖRLÖR" demeyi kesin artık. Olmadı bir diksiyon dersi alın lütfen...
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Audrian 6 yıl
Şu kadar söyleyeyim, tam da sporda (koşu/fitmess) kullanabileceğim bir set arıyordum. İnceleme doğrudan bana hitap etmiş sanki. Teşekkürler, ağzınıza sağlık :)
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-mehmet- 6 yıl
kulaklığın şaj süresine değinseydiniz keşke...
onun haricinde iyi bir inceleme olmuş.
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war3z 6 yıl
Teşekkürler güzel bir inceleme.
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dasantro 6 yıl
ana merkezleri nerede bunların ?
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infom@n 6 yıl
Bence bütün ürünlerin potansiyel alıcı kitlesi mevcut.
Ofis için sevmediğiniz ürün çok ideal yani ofisi diskoya çevirmenin mantığı yok.
Bluetooth Kulaklıkların en güzel yanı birden fazla cihazla eşleşebiliyor olması. Mesela Sony MW600 ile laptopu müzik için eşleştirip telefonuda görüşme için eşleştiriyorum. Müzik dinlerken telefon çalarsa hemen telefona geçiyor ve görüşme bitince müzik devam ediyor. Kötü yanı ise eşleştirdiğiniz cihazların ses kalitesinin bir anlam olmuyor bütün beceri bluetooth kulaklığa kalıyor ki çoğu vasat seviyede.
Bu arada MW600'üm sıfırdan farksız almak isteyene satabilirim :)
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Pardus Linux 6 yıl
Kulaklık güzelmiş bence de en alınabilir olan o. Creative'ide tebrik ediyorum işte güvenilir olmak böyle bir şey.
DH Misafiri
programın finali yapılmamışmıydı ben mi yanlış hatırlıyorum...

O Birebir Haber'in finaliydi incelemeler devam ediyor.
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