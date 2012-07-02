1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme

Creative'in kablosuz ses sistemleri mercek altında. 1e1'in bu bölümünde evde, yolda ve işte kesintisiz müzik deneyimi vaat eden Creative'in Bluetooth Kablosuz Ses sitemlerini inceliyoruz. D80 - D100 ve D200 hoparlörler yüksek ses gücünde iddalıyken WP-250 ve ZEN ikilisi spor yaparken bile müzik dinleyebilmenizi sağlıyor.

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