1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Creative'in kablosuz ses sistemleri mercek altında. 1e1'in bu bölümünde evde, yolda ve işte kesintisiz müzik deneyimi vaat eden Creative'in Bluetooth Kablosuz Ses sitemlerini inceliyoruz. D80 - D100 ve D200 hoparlörler yüksek ses gücünde iddalıyken WP-250 ve ZEN ikilisi spor yaparken bile müzik dinleyebilmenizi sağlıyor.
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kozyatağında nida kulelinin yanındaki bina :D
Napcanız la ana binalarını.
onun haricinde iyi bir inceleme olmuş.
Ofis için sevmediğiniz ürün çok ideal yani ofisi diskoya çevirmenin mantığı yok.
Bluetooth Kulaklıkların en güzel yanı birden fazla cihazla eşleşebiliyor olması. Mesela Sony MW600 ile laptopu müzik için eşleştirip telefonuda görüşme için eşleştiriyorum. Müzik dinlerken telefon çalarsa hemen telefona geçiyor ve görüşme bitince müzik devam ediyor. Kötü yanı ise eşleştirdiğiniz cihazların ses kalitesinin bir anlam olmuyor bütün beceri bluetooth kulaklığa kalıyor ki çoğu vasat seviyede.
Bu arada MW600'üm sıfırdan farksız almak isteyene satabilirim :)
O Birebir Haber'in finaliydi incelemeler devam ediyor.