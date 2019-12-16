2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı

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Apple, tam kablosuz kulaklıkları 2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncellemenin kulaklıklara ne tür yenilkler getirdiği ya da hata düzeltmeleri içerdiği bilinmiyor.

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AirPods Pro halihazırda 2B588 yazılım sürümüne sahipken, 2. nesil AirPods ise 2A364 yazılım sürümünü kullanıyordu. Ancak gelen yeni güncelleme ile birlikte her iki kulaklığın da yazılım sürümü 2C54 olarak değişti.

AirPods yazılım güncellemesi nasıl yapılır? Güncel AirPods sürümü öğrenme

AirPods'ları manuel olarak güncellemek ne yazık ki mümkün değil. Kulaklıklar bir iOS cihazda bağlıyken Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncelleniyor. Bunun için AirPods'ları şarj kutusunun içine yerleştirip, kapağını açık bir şekilde iPhone ya da iPad aygıtınızın yakınlarında şarj etmeniz yeterli olacaktır.

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AirPods'un şarj kutusunun kapağını, iPhone veya iPad aygıtınızın yakınında açtıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek AirPods'unuzun güncel yazılım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Güncel AirPods sürümünü öğrenmek için:

Ayarlar uygulamasını açın. Açılan pencereden Genel sekmesine tıklayın. Ardından Hakkında kısmına dokunun. Daha sonra ise AirPods'unuzun adının yer aldığı kısmı seçin. Açılan sayfadan AirPods'unuzun yazılım sürümü, model numarası, donanım sürümü ve seri numarası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

https://www.macrumors.com/2019/12/16/apple-releases-new-airpods-firmware/