AirPods 4'ün gürültü engelleme özelliği üzebilir

AirPods Pro, 2 kat daha iyi aktif gürültü engelleme sunuyor
AirPods karşılaştırma sayfasına göre, AirPods Pro 2, AirPods Pro 1. nesil ve aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4’e kıyasla 2 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme sunuyor.
AirPods Pro ile AirPods 4 arasındaki temel fark tasarım. AirPods Pro kulak içi tasarıma sahipken, AirPods 4 kulağınızın iç kısmında duran açık kulak tasarımına sahip. Apple, AirPods 4’ün açık kulak tasarımına rağmen aktif gürültü önlemeyi nasıl sunduğunu şöyle açıklıyor: “Geliştirilmiş mikrofonlar, H2 çipinin gücü ve gelişmiş bilişimsel ses ile Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4, uçak motorları, şehir trafiği ve daha fazlası gibi çevresel gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor.”
AirPods 4 fiyatı ne kadar?
ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro’nun tasarımını beğenmeyen ve aktif gürültü engelleme özelliğini isteyen kişiler için daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Apple online mağazada AirPods Pro 2’nin fiyatı 10.000 TL. Özellikli AirPods 4’ün fiyatı ise 8.000 TL.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/10/airpods-pro-airpods-4-noise-cancellation/ https://www.apple.com/tr/airpods-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.