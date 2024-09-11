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Tam Boyutta Gör Apple, Glowtime etkinliğinde AirPods 4 serisini tanıttı. Alışılmışın dışında, yeni AirPods iki farklı sürümle geliyor; biri daha pahalı aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ancak, yalnızca bu özellik için satın almayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken bir şey var: AirPods Pro, hâlâ çok daha iyi gürültü önleme sunuyor.

AirPods 4 mü yoksa AirPods Pro 2 mi? 14 sa. önce eklendi

AirPods Pro, 2 kat daha iyi aktif gürültü engelleme sunuyor

AirPods karşılaştırma sayfasına göre, AirPods Pro 2, AirPods Pro 1. nesil ve aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4’e kıyasla 2 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme sunuyor.

AirPods Pro ile AirPods 4 arasındaki temel fark tasarım. AirPods Pro kulak içi tasarıma sahipken, AirPods 4 kulağınızın iç kısmında duran açık kulak tasarımına sahip. Apple, AirPods 4’ün açık kulak tasarımına rağmen aktif gürültü önlemeyi nasıl sunduğunu şöyle açıklıyor: “Geliştirilmiş mikrofonlar, H2 çipinin gücü ve gelişmiş bilişimsel ses ile Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4, uçak motorları, şehir trafiği ve daha fazlası gibi çevresel gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor.”

AirPods 4 fiyatı ne kadar?

ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro’nun tasarımını beğenmeyen ve aktif gürültü engelleme özelliğini isteyen kişiler için daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Apple online mağazada AirPods Pro 2’nin fiyatı 10.000 TL. Özellikli AirPods 4’ün fiyatı ise 8.000 TL.

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AirPods 4'ün gürültü engelleme özelliği üzebilir