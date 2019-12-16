iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone XR ile birkaç ay önce çıkan iPhone 11 modelleri arasında tercih yapmada zorlanıyor olabilirsiniz. Özellikle iPhone 11 ile iPhone XR arasındaki 700 TL'lik fiyat farkı ve iPhone 11 Pro'nun daha pahalı olması tercihinizi iPhone XR yönünde etkiliyor olabilir. Ancak iPhone 11'in de selefi iPhone XR'dan hatırı sayılı farkları bulunuyor. Biz de iPhone 11 ile iPhone XR modellerini karşılaştırıyor ve tercihinizi neden iPhone 11 lehine kullanmanız gerektiğini 5 maddede sıralıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı"

1. Daha iyi donanım

iPhone 11'in donanım tarafında selefi iPhone XR'dan ayrıştığı en önemli nokta, yeni nesil Apple A13 Bionic yonga seti ve 4 GB RAM oluyor. Zira iPhone 11 sahip olduğu A13 Bionic çip sayesinde, geçtiğimiz yıl duyurulan A12 Bionic'li iPhone XR'ye göre yüzde 20 daha performanslı iken aynı zamanda da yüzde 40 daha verimli çalışıyor. Diğer marka cep telefonu modellerinden de açık ara daha yüksek performans sergiliyor.

Yeni işlemci gücünü yalnızca performans noktasında hissettirmiyor. Zira kamera noktasında da yalnızca iPhone 11'de bulunan Deep Fusion adındaki gerçek zamanlı fotoğraf işleme (bir nevi fotoğrafın görüntü kalitesinin iyileştirilmesi) özelliğinin arkasındaki güç de A13 Bionic'den sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

iPhone 11'in RAM kısmında da bir üstünlüğü bulunuyor. Öyle ki 3 GB RAM'e sahip iPhone XR'a kıyasla 4 GB sistem belleğine ev sahipliği yapan iPhone 11, bu sayede daha fazla uygulamayı arka planda çalıştırabiliyor.

Son teknoloji özelliklerle donatılan iPhone 11, bağlantı seçenekleriyle de selefinden ayrışmayı başarıyor. iPhone 11'de yüksek indirme hızlarına sahip Wi-Fi 6 ve Gigabit sınıfı LTE özelliklerini de destekleyen modem bulunuyor. Ancak iPhone XR bu noktada bir nesil geriden geliyor. Ayrıca yalnızca iPhone 11'in ev sahipliği yaptığı, uzamsal farkındalık sunan ve ultra geniş bant teknolojisini destekleyen Apple U1 çipi ile birlikte de daha iyi bir AirDrop deneyimi sunuluyor.

2. Daha iyi kamera deneyimi

Satın alma tercihinizi iPhone XR yerine iPhone 11 yönünde etkileyecek en büyük ayrım kamera noktasında karşımıza çıkıyor. Zira iPhone 11'in selefi iPhone XR'a karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

Arka kamera

Buradaki en büyük farklılık, iPhone 11'in çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapması oluyor. 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya, yine 12 MP çözünürlüğünde ve f/.2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ancak ultra geniş açılı bu sensör, iPhone XR'da bulunmuyor. Dolayısıyla iPhone 11 ultra geniş açılı kamerasıyla birlikte 2 kat optik uzaklaştırma yapabilirken, iPhone XR'da bu kamera olmadığı için ultra geniş açılı çekimler yapılamıyor.

Tam Boyutta Gör

Her iki model de telefoto lens olmamasına rağmen yazılım sayesinde portre modunda fotoğraflar çekebiliyor. Ancak iPhone XR'da doğal, stüdyo ve kontur efektli porte ışıkları bulunurken, iPhone 11'de ise doğal, stüdyo, kontur, sahne, sahne mono, high-key ve mono efektli portre ışık modları yer alıyor.

iPhone XR'dan farklı olarak saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık sunan iPhone 11, işitsel zoom kabiliyetine (videoda bir noktaya yakınlaştırma yapıldığında mikrofon hassasiyetinin de aynı ölçüde arttırılması) de sahip. iPhone XR ise saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık sunabilirken, videolarda ses yakınlaştırma yapamıyor. Ek olarak iPhone 11'in daha parlak bir LED flaşa sahip olduğunu da belirtelim.

iPhone 11 yalnızca kamera donanımıyla öne geçmiyor. Yazılım tarafında da ciddi farkılıklar bulunuyor. Öyle ki iPhone XR'da bulunan birinci nesil akıllı HDR özelliği, iPhone 11 ile birlikte ikinci nesil akıllı HDR'a terfi etmiş. Bunun yanı sıra gece modu ve fotoğraf kalitesini arttıran Deep Fusion gerçek zamanlı fotoğraf işleme özellikleri de iPhone 11'in kamerasıyla gelen özellikler arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Ön kamera

iPhone kullanıcılarının en muzdarip olduğu konulardan biri olan fotoğraf ve videolarda geniş açı desteğinin olmaması durumu, iPhone 11 ile birlikte sona eriyor. Öyle ki arka tarafa eklenen geniş açı lens ile birlikte arka kamerada geniş açı imkanı sunan iPhone 11, ön tarafta da 12 MP (f/2.2) çözünürlüklü yeni TrueDepth kamera ile birlikte, yatay çekim modunda kadraja daha çok obje sığdırılabiliyor. Ayrıca iPhone 11'in geniş açılı bir ön kameraya terfi etmesi, Face ID'nin de daha geniş açılardan çalışmasına olanak sağlıyor.

Ön kameranın video özelliklerine gelecek olursak iPhone 11, saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Apple'ın Slofie adını verdiği saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteğiyle birlikte, ilk defa bir akıllı telefonun ön kamerasında ağır çekim kabiliyetine yer veriliyor.

İPhone 11, selefi iPhone XR'a kıyasla gerek 5 MP daha fazla çözünürlüklü ön kamerası (iPhone XR'da 7 MP ve f/2.2), gerek geniş açı desteği sunması ve gerekse de 4K video kayıt ve ağır çekim selfie yeteneğiyle ön kamerada da öne geçiyor.

3. Daha uzun süren pil ömrü

Geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone XR, bir iPhone'da şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrüne sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. iPhone 11 ise yapılan iyileştirmelerle birlikte selefine nazaran bir tık daha iyi pil ömrü vaat ediyor.

iPhone 11'de kullanılan %40 daha verimli çalışan Apple A13 Bionic çip ve iPhone XR'a kıyasla 168 mAh daha büyük batarya ile birlikte iPhone 11'in pil ömründe, iPhone XR'a göre 1 saate kadar artış kaydediliyor.

4. Daha iyi multimedya deneyimi

iPhone 7 Plus'tan beri ses konusunda oldukça başarılı olan Apple, iPhone 11 ile birlikte vites yükseltti. Ses düzeyi iPhone XR'a nazaran bir tık daha arttırılan iPhone 11, hoparlörlerine entegre edilen Dolby Atmos teknolojisi sayesinde de 3 boyutlu surround ses efekti verebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Sesleri kullanıcı etrafında 360 derece dönüyormuşçasına hissettiren uzamsal ses teknolojiyle birlikte, sinemadakine benzer bir ses deneyimi yaşatılıyor. Yalnızca Dolby Atmos destekli içeriklerde devreye giren uzamsal ses teknolojisi, iPhone XR'da ise bulunmuyor.

5. Daha fazla dayanıklılık

iPhone 11 ile iPhone XR arasındaki bir diğer farklılık ise suya karşı dayanıklılık noktasında karşımıza çıkıyor. IP67 sertifikasına sahip iPhone XR, 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikteki suya karşı dayanıklı olarak tasarlanmış.

Daha güçlü slikon yapıştırıcılar kullanılan iPhone 11 ise IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. iPhone 11 bu sayede 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık gösterebiliyor.

Ayrıca arka ve ön panelde kullanılan camın dayanıklılığı da iPhone XR'a kıyasla biraz daha arttırılmış.