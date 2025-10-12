Giriş
    Apple, iki ürünü için ücretsiz onarım programını sonlandırdı

    Apple, AirPods Pro 1. nesil ve iPhone 12 modellerinde görülen ses sorunlarını gideren servis programını resmen sonlandırdı. Etkilenen cihazlar için ücretsiz onarım artık mümkün değil.

    AirPods & iPhone 12 Pro ücretsiz onarım programından çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, AirPods Pro ve iPhone 12’deki ses arızasıyla ilgili uzun süredir devam eden iki onarım programını kapattı. Bu, sorun yaşanması durumunda artık standart garanti veya ücretli onarımın geçerli olacağı anlamına geliyor.

    AirPods Pro 1. nesil ve iPhone 12 ses sorunu için servis programı sonlandırıldı

    Ekim 2020'de başlatılan AirPods Pro servis programı, Ekim 2020'den önce üretilen birinci nesil modellere odaklanıyordu. Seste cızırtıcılar oluşması, aktif gürültü engelleme özelliğinin çalışmaması gibi sorunları ele alıyordu. Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, sorunu test yoluyla onayladıktan sonra etkilenen kulaklıkları (sol, sağ veya her ikisi) değiştiriyordu. Başlangıçta program iki yıllık kapsam sunuyordu, bu kapsam daha sonra Ekim 2021'de üç yıla çıkarıldı.

    Apple ayrıca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da aramalarda ses çıkmaması sorunu için kullanıcıya ücretsiz onarım veya değişim hakkı veren programını sonlandırdı. Apple, Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretilen bazı cihazlarda arızalanan alıcı modülü bileşeni için bu programı açmıştı. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri, bu onarım programı kapsamı dışında tutulmuştu.

    Her iki program da artık Apple'ın aktif servis programları listesinden çıkarıldı. Apple'ın resmi kapsamı sona erdiğinden, ses sorunu yaşayan kullanıcıların onarım için ödeme yapması veya servis alternatifleri için Apple Destek ile iletişime geçmesi gerekiyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/service-programs https://www.macobserver.com/news/apple-ends-airpods-pro-and-iphone-12-sound-repair-programs/
