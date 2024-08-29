AirPods nasıl sıfırlanır? Kolay adımlarla AirPods Pro resetleme

AirPods Pro, Android kullanıcılarının da beğenerek kullandığı kablosuz kulaklıklar arasında. İyi ses kalitesi, mükemmel aktif gürültü engelleme ve kompakt tasarımıyla AirPods Pro, premium kablosuz kulak içi kulaklıklar arasında çok popüler ve birçok Apple tutkununun ayrılmaz parçası oldu. Ancak, en iyi kulaklıklardan biri de olsa bazen sorunlar çıkarabiliyor. AirPods’un nasıl sıfırlandığını bilirseniz, kulaklıkta bağlanmama, şarj olmama veya başka bir sorun yaşadığınızda AirPods’u kolayca tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. AirPods’u satmak istediğinizde de resetleme işlemini bilmeniz önemlidir. Peki, AirPods nasıl sıfırlanır? AirPods, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Pro, tüm Apple kulaklıkları için sıfırlama adımları burada.

AirPods & AirPods Pro sıfırlama nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör AirPods’u sıfırlamak birkaç farklı sorun için gerekli olabilir. AirPods şarj olmuyorsa sıfırlamak genelde sorunu çözer. Ayrıca AirPods cihazınıza bağlanmıyorsa, bağlantı sürekli kesiliyorsa veya yazılım sorunları yaşıyorsanız, AirPods’u fabrika ayarlarına döndürmek denenecek ilk şeydir. Peki, AirPods hard reset nasıl atılır? İşte adım adım AirPods Pro sıfırlama: AirPods’u şarj kutusuna yerleştirin. 30 saniye sonra kutunun kapağını açın. Ayarlar - Bluetooth’a gidin. AirPods yanındaki mavi i simgesine dokunun. Bu Aygıtı Unut’a dokunun. AirPods kutusunun kapağını açın. Resetlemek için arkadaki düğmeye beyaz renk yanıp sönene kadar basılı tutun. AirPods sıfırlama işlemi tamamdır.

AirPods veya AirPods Pro’yu sıfırlamak Android telefonda da aynı şekildedir. AirPods’u şarj kutusuna koyun ve 30 saniye kadar bekleyin. Şarj kutusunu açıp AirPods’u takın. Android cihazınızda Ayarlar - Bağlantılar - Bluetooth - AirPods’u yolunu izleyin. AirPods’un yanındaki Ayarlar dişli simgesine dokunun. “Unut” veya “Eşleştirmeyi kaldır”a dokunun. AirPods’u kutusuna koyun ve kapağı açık tutun. Arkadaki düğmeye 15 saniye basılı tutun. Kutudaki ışık beyaz renkte yanıp sönüyorsa AirPods sıfırlanmış demektir.

AirPods ve AirPods Pro sorunları çözümleri 2 yıl önce eklendi

AirPods resetleyince ne olur 🤔 AirPods’u sıfırladığınızda, kulaklık artık iCloud hesabınıza bağlı cihazları otomatik olarak tanımayacaktır. iOS cihazının yakınında AirPods kutusunu açarsanız, ilk kez kullanıyormuşsunuz gibi kurulum ekranına yönlendirilirsiniz.

AirPods resetlenmiyor ne yapmalıyım ✅ Tam Boyutta Gör Apple AirPods’u fabrika ayarlarına döndürme işlemi, kulaklık bağlantı sorunlarından kötü ses kalitesine kadar çeşitli sorunları düzeltmenin en kolay yoludur ancak bazen AirPods’u sıfırlarken sorun yaşayabilirsiniz. Şarj kutusundaki ışık sarı yerine yalnızca beyaz renkte yanıp sönebilir veya tek tek AirPods hiç algılanmayabilir. Airpods Pro sıfırlanmıyorsa işte yapmanız gerekenler: Sıfırlama işlemi sırasında şarj kutusunun kapağını açık tutun. Tüm cihazlardan AirPods’un bağlantısını kesin. AirPods kutusunu tamamen şarj edip sıfırlamayı deneyin. Şarj kablosunu AirPods kutusuna bağlayarak resetlemeyi deneyin. Kulaklık uçlarını temizleyin, toz veya kir bırakmayın. Şarj kutusunu temizleyin. Windows 10/11, Android cihazda ağ ayarlarını sıfırlayıp deneyin.

AirPods’u sıfırlamak birkaç dakika alır ve düzenli kullanımda ortaya çıkan birçok sorunu çözebilir. AirPods resetleme işleminin nasıl yapıldığını burada bulabilirsiniz.

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