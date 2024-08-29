AirPods nasıl sıfırlanır? Kolay adımlarla AirPods Pro resetleme

- AirPods & AirPods Pro sıfırlama nasıl yapılır 📲
- AirPods resetleyince ne olur 🤔
- AirPods resetlenmiyor ne yapmalıyım ✅
- Yorumlar
AirPods Pro, Android kullanıcılarının da beğenerek kullandığı kablosuz kulaklıklar arasında. İyi ses kalitesi, mükemmel aktif gürültü engelleme ve kompakt tasarımıyla AirPods Pro, premium kablosuz kulak içi kulaklıklar arasında çok popüler ve birçok Apple tutkununun ayrılmaz parçası oldu. Ancak, en iyi kulaklıklardan biri de olsa bazen sorunlar çıkarabiliyor. AirPods’un nasıl sıfırlandığını bilirseniz, kulaklıkta bağlanmama, şarj olmama veya başka bir sorun yaşadığınızda AirPods’u kolayca tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. AirPods’u satmak istediğinizde de resetleme işlemini bilmeniz önemlidir. Peki, AirPods nasıl sıfırlanır? AirPods, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Pro, tüm Apple kulaklıkları için sıfırlama adımları burada.
AirPods & AirPods Pro sıfırlama nasıl yapılır 📲
- AirPods’u şarj kutusuna yerleştirin.
- 30 saniye sonra kutunun kapağını açın.
- Ayarlar - Bluetooth’a gidin.
- AirPods yanındaki mavi i simgesine dokunun.
- Bu Aygıtı Unut’a dokunun.
- AirPods kutusunun kapağını açın.
- Resetlemek için arkadaki düğmeye beyaz renk yanıp sönene kadar basılı tutun.
- AirPods sıfırlama işlemi tamamdır.
AirPods veya AirPods Pro’yu sıfırlamak Android telefonda da aynı şekildedir. AirPods’u şarj kutusuna koyun ve 30 saniye kadar bekleyin. Şarj kutusunu açıp AirPods’u takın. Android cihazınızda Ayarlar - Bağlantılar - Bluetooth - AirPods’u yolunu izleyin. AirPods’un yanındaki Ayarlar dişli simgesine dokunun. “Unut” veya “Eşleştirmeyi kaldır”a dokunun. AirPods’u kutusuna koyun ve kapağı açık tutun. Arkadaki düğmeye 15 saniye basılı tutun. Kutudaki ışık beyaz renkte yanıp sönüyorsa AirPods sıfırlanmış demektir.
AirPods resetleyince ne olur 🤔
AirPods’u sıfırladığınızda, kulaklık artık iCloud hesabınıza bağlı cihazları otomatik olarak tanımayacaktır. iOS cihazının yakınında AirPods kutusunu açarsanız, ilk kez kullanıyormuşsunuz gibi kurulum ekranına yönlendirilirsiniz.
AirPods resetlenmiyor ne yapmalıyım ✅
- Sıfırlama işlemi sırasında şarj kutusunun kapağını açık tutun.
- Tüm cihazlardan AirPods’un bağlantısını kesin.
- AirPods kutusunu tamamen şarj edip sıfırlamayı deneyin.
- Şarj kablosunu AirPods kutusuna bağlayarak resetlemeyi deneyin.
- Kulaklık uçlarını temizleyin, toz veya kir bırakmayın.
- Şarj kutusunu temizleyin.
- Windows 10/11, Android cihazda ağ ayarlarını sıfırlayıp deneyin.
AirPods’u sıfırlamak birkaç dakika alır ve düzenli kullanımda ortaya çıkan birçok sorunu çözebilir. AirPods resetleme işleminin nasıl yapıldığını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.