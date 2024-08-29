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    AirPods nasıl sıfırlanır? Kolay adımlarla AirPods Pro resetleme

    AirPods bağlanmıyor veya şarj olmuyorsa kesin çözüm kulaklığı sıfırlamaktır. Peki, AirPods Pro nasıl resetlenir? İşte AirPods'u sıfırlamak için yapmanız gerekenler:

    AirPods Pro, Android kullanıcılarının da beğenerek kullandığı kablosuz kulaklıklar arasında. İyi ses kalitesi, mükemmel aktif gürültü engelleme ve kompakt tasarımıyla AirPods Pro, premium kablosuz kulak içi kulaklıklar arasında çok popüler ve birçok Apple tutkununun ayrılmaz parçası oldu. Ancak, en iyi kulaklıklardan biri de olsa bazen sorunlar çıkarabiliyor. AirPods’un nasıl sıfırlandığını bilirseniz, kulaklıkta bağlanmama, şarj olmama veya başka bir sorun yaşadığınızda AirPods’u kolayca tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. AirPods’u satmak istediğinizde de resetleme işlemini bilmeniz önemlidir. Peki, AirPods nasıl sıfırlanır? AirPods, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Pro, tüm Apple kulaklıkları için sıfırlama adımları burada.

    AirPods & AirPods Pro sıfırlama nasıl yapılır 📲

    apple airpods kulaklık resetleme adımları Tam Boyutta Gör
    AirPods’u sıfırlamak birkaç farklı sorun için gerekli olabilir. AirPods şarj olmuyorsa sıfırlamak genelde sorunu çözer. Ayrıca AirPods cihazınıza bağlanmıyorsa, bağlantı sürekli kesiliyorsa veya yazılım sorunları yaşıyorsanız, AirPods’u fabrika ayarlarına döndürmek denenecek ilk şeydir. Peki, AirPods hard reset nasıl atılır? İşte adım adım AirPods Pro sıfırlama:
    1. AirPods’u şarj kutusuna yerleştirin.
    2. 30 saniye sonra kutunun kapağını açın.
    3. Ayarlar - Bluetooth’a gidin.
    4. AirPods yanındaki mavi i simgesine dokunun.
    5. Bu Aygıtı Unut’a dokunun.
    6. AirPods kutusunun kapağını açın.
    7. Resetlemek için arkadaki düğmeye beyaz renk yanıp sönene kadar basılı tutun.
    8. AirPods sıfırlama işlemi tamamdır.

    AirPods veya AirPods Pro’yu sıfırlamak Android telefonda da aynı şekildedir. AirPods’u şarj kutusuna koyun ve 30 saniye kadar bekleyin. Şarj kutusunu açıp AirPods’u takın. Android cihazınızda Ayarlar - Bağlantılar - Bluetooth - AirPods’u yolunu izleyin. AirPods’un yanındaki Ayarlar dişli simgesine dokunun. “Unut” veya “Eşleştirmeyi kaldır”a dokunun. AirPods’u kutusuna koyun ve kapağı açık tutun. Arkadaki düğmeye 15 saniye basılı tutun. Kutudaki ışık beyaz renkte yanıp sönüyorsa AirPods sıfırlanmış demektir.

    AirPods resetleyince ne olur 🤔

    AirPods’u sıfırladığınızda, kulaklık artık iCloud hesabınıza bağlı cihazları otomatik olarak tanımayacaktır. iOS cihazının yakınında AirPods kutusunu açarsanız, ilk kez kullanıyormuşsunuz gibi kurulum ekranına yönlendirilirsiniz.

    AirPods resetlenmiyor ne yapmalıyım ✅

    airpods pro sıfırlanmıyor sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    Apple AirPods’u fabrika ayarlarına döndürme işlemi, kulaklık bağlantı sorunlarından kötü ses kalitesine kadar çeşitli sorunları düzeltmenin en kolay yoludur ancak bazen AirPods’u sıfırlarken sorun yaşayabilirsiniz. Şarj kutusundaki ışık sarı yerine yalnızca beyaz renkte yanıp sönebilir veya tek tek AirPods hiç algılanmayabilir. Airpods Pro sıfırlanmıyorsa işte yapmanız gerekenler:
    1. Sıfırlama işlemi sırasında şarj kutusunun kapağını açık tutun.
    2. Tüm cihazlardan AirPods’un bağlantısını kesin.
    3. AirPods kutusunu tamamen şarj edip sıfırlamayı deneyin.
    4. Şarj kablosunu AirPods kutusuna bağlayarak resetlemeyi deneyin.
    5. Kulaklık uçlarını temizleyin, toz veya kir bırakmayın.
    6. Şarj kutusunu temizleyin.
    7. Windows 10/11, Android cihazda ağ ayarlarını sıfırlayıp deneyin.

    AirPods’u sıfırlamak birkaç dakika alır ve düzenli kullanımda ortaya çıkan birçok sorunu çözebilir. AirPods resetleme işleminin nasıl yapıldığını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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