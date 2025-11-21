Bu uygulama AirPods Pro'nun en iyi özelliklerini Android'e getiriyor

Tam Boyutta Gör LibrePods uygulaması, kullanıcıların iOS veya macOS cihazlarla sınırlı olan AirPods özelliklerini Android cihazlarında kullanmalarına olanak tanıyor. Bunlar arasında, ANC kontrolleri, otomatik oynatma-duraklatma, pil durumu, baş hareketi algılama ve daha fazlası yer alıyor. Uygulama ayrıca şeffaflık modunu özelleştirme ve AirPods’u işitme cihazı olarak kullanabilme gibi erişilebilirlik ayarlarının da kilidini açıyor.

Apple, cihazlarını özel ve ekosistemiyle sınırlı tutmak için her zaman gizliliği öne sürdü. Aynı sorun, Bluetooth bağlantısı kullanmasına rağmen Apple dışı bir cihaza bağlandığında temel uygulama kontrollerinden yoksun olan ve oldukça sınırlı bir deneyim sunan AirPods'larda da yaşanıyor. Neyse ki, AirPods’un tüm özelliklerinin Android cihazlarda kullanılmasını sağlayan bir uygulama yayınlandı.

LibrePods, APK olarak indirilebiliyor ve root gerektiriyor

Tam Boyutta Gör LibrePods, Android'de genellikle Apple cihazlarına özel olan özelliklerin kilidini açıyor. Bunlar arasında, kulaklığı çıkardığınızda müziği duraklatan kulak algılama, aramaları daha kolay yanıtlamak için baş hareketleri ve konuşurken sesi kısma özelliği olan sohbet farkındalığı bulunuyor. Ayrıca, gürültü kontrol modları arasında geçiş yapmayı, doğru pil seviyesini kontrol etmeyi ve erişilebilirlik ayarlarını özelleştirmeyi de mümkün kılıyor.

LibrePods, AirPods’un kapalı kaynak kodlu protokollerinin tersine mühendisliği ile geliştirilmiş. Uygulama, Apple cihazının ortamını taklit ederek AirPods'u ayrıntılı cihaz bilgilerini paylaşmaya, genellikle iOS, iPadOS, macOS ve diğer Apple platformlarıyla sınırlı olan özellikleri etkinleştirmeye ikna ediyor.

Uygulama, AirPods Max, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 dahil olmak üzere tüm AirPods modellerini destekliyor ancak önceki AirPods modellerinde tüm özellikler açık değil. LibrePods APK olarak indirilebiliyor ve GitHub sayfasından uygulama detaylarına erişmek mümkün.

