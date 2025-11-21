Bu uygulama AirPods Pro'nun en iyi özelliklerini Android'e getiriyor

Apple, cihazlarını özel ve ekosistemiyle sınırlı tutmak için her zaman gizliliği öne sürdü. Aynı sorun, Bluetooth bağlantısı kullanmasına rağmen Apple dışı bir cihaza bağlandığında temel uygulama kontrollerinden yoksun olan ve oldukça sınırlı bir deneyim sunan AirPods'larda da yaşanıyor. Neyse ki, AirPods’un tüm özelliklerinin Android cihazlarda kullanılmasını sağlayan bir uygulama yayınlandı.
LibrePods, APK olarak indirilebiliyor ve root gerektiriyor
LibrePods, AirPods’un kapalı kaynak kodlu protokollerinin tersine mühendisliği ile geliştirilmiş. Uygulama, Apple cihazının ortamını taklit ederek AirPods'u ayrıntılı cihaz bilgilerini paylaşmaya, genellikle iOS, iPadOS, macOS ve diğer Apple platformlarıyla sınırlı olan özellikleri etkinleştirmeye ikna ediyor.
Uygulama, AirPods Max, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 dahil olmak üzere tüm AirPods modellerini destekliyor ancak önceki AirPods modellerinde tüm özellikler açık değil. LibrePods APK olarak indirilebiliyor ve GitHub sayfasından uygulama detaylarına erişmek mümkün.