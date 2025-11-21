Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu uygulama AirPods Pro'nun en iyi özelliklerini Android'e getiriyor

    Apple'ın kısıtlamaları nedeniyle AirPods Pro'nun tüm özellikleri Android cihazlarda kullanılamıyor. Ancak, bunu aşan bir uygulama geliştirildi ve LibrePods olarak yayınlandı.

    LibrePods AirPods Android Tam Boyutta Gör
    LibrePods uygulaması, kullanıcıların iOS veya macOS cihazlarla sınırlı olan AirPods özelliklerini Android cihazlarında kullanmalarına olanak tanıyor. Bunlar arasında, ANC kontrolleri, otomatik oynatma-duraklatma, pil durumu, baş hareketi algılama ve daha fazlası yer alıyor. Uygulama ayrıca şeffaflık modunu özelleştirme ve AirPods’u işitme cihazı olarak kullanabilme gibi erişilebilirlik ayarlarının da kilidini açıyor.

    Apple, cihazlarını özel ve ekosistemiyle sınırlı tutmak için her zaman gizliliği öne sürdü. Aynı sorun, Bluetooth bağlantısı kullanmasına rağmen Apple dışı bir cihaza bağlandığında temel uygulama kontrollerinden yoksun olan ve oldukça sınırlı bir deneyim sunan AirPods'larda da yaşanıyor. Neyse ki, AirPods’un tüm özelliklerinin Android cihazlarda kullanılmasını sağlayan bir uygulama yayınlandı.

    LibrePods, APK olarak indirilebiliyor ve root gerektiriyor

    LibrePods uygulaması APK olarak indirilebiliyor Tam Boyutta Gör
    LibrePods, Android'de genellikle Apple cihazlarına özel olan özelliklerin kilidini açıyor. Bunlar arasında, kulaklığı çıkardığınızda müziği duraklatan kulak algılama, aramaları daha kolay yanıtlamak için baş hareketleri ve konuşurken sesi kısma özelliği olan sohbet farkındalığı bulunuyor. Ayrıca, gürültü kontrol modları arasında geçiş yapmayı, doğru pil seviyesini kontrol etmeyi ve erişilebilirlik ayarlarını özelleştirmeyi de mümkün kılıyor.

    LibrePods, AirPods’un kapalı kaynak kodlu protokollerinin tersine mühendisliği ile geliştirilmiş. Uygulama, Apple cihazının ortamını taklit ederek AirPods'u ayrıntılı cihaz bilgilerini paylaşmaya, genellikle iOS, iPadOS, macOS ve diğer Apple platformlarıyla sınırlı olan özellikleri etkinleştirmeye ikna ediyor.

    Uygulama, AirPods Max, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 dahil olmak üzere tüm AirPods modellerini destekliyor ancak önceki AirPods modellerinde tüm özellikler açık değil. LibrePods APK olarak indirilebiliyor ve GitHub sayfasından uygulama detaylarına erişmek mümkün.

    LibrePods APK indir

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telegram liseli turkcell mail adresi ford connect lastik hava basıncı sallabaş hastalığı kesin çözüm jeep cherokee 2.8 crd

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum