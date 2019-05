2009 yılında 11 milyondan fazla SSD satıldı

Tam Boyutta Gör

Her yeni teknolojide olduğu gibi yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için son kullancıların önemli bir bölümüne uzak olan katı hâl sürücüleri yani SSD'lerin önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olması bekleniyor. Mekanik tabanlı geleneksel diskler ile kıyaslandığında daha az güç tüketme, az yer kaplama, sessiz çalışma ve daha yüksek veri güvenliği gibi avantajlarıyla dikkat çeken yeni nesil SSD sürücüler, performans açısından da mekanik disklerin önünde yer alıyor zira geleneksel disklerden farklı olarak SSD'lerde okuma ve yazma hızları sürekli geliştirilmekte, her ne kadar fiyatları şu an için bir hayli yüksek olsa da günümüzün en hızlı HDD'lerinden çok daha hızlı SSD sürücüler pazarda bulunabilmekte.

Peki son birkaç yıldır konuştuğumuz SSD sürücüler, pazarda nasıl bir satış grafiği çiziyorlar ? Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, hazırladığı yeni çalışmasında 2009 yılındaki SSD satışlarını masaya yatırdı. IDC'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 11 milyondan fazla SSD sürücü satılırken ulaşılan rakamın 2008 ile kıyaslandığında %14 büyüme anlamına geldiği ve bu büyümenin pahalı bir teknoloji için ekonomik krizin etkileriyle geçen bir dönemde gerçekleşmesininönemli bir detay olduğu bildirildi. IDC raporunda, IT harcamalalarının son 18 ayda kısılmış olması nedeniyle SSD'lerdeki fiyat düşüşlerinin yavaş seyrettiğine dikkat çekerken, genel olarak satışların arttığını ve fiyatların düşmesiyle birlikte SSD sürücülerin farklı pazarlar için daha çekici bir seçenek olacağını ifade ediyor.