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2009 yılında 11 milyondan fazla SSD satıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2009 yılında 11 milyondan fazla SSD satıldı
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Her yeni teknolojide olduğu gibi yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için son kullancıların önemli bir bölümüne uzak olan katı hâl sürücüleri yani SSD'lerin önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olması bekleniyor. Mekanik tabanlı geleneksel diskler ile kıyaslandığında daha az güç tüketme, az yer kaplama, sessiz çalışma ve daha yüksek veri güvenliği gibi avantajlarıyla dikkat çeken yeni nesil SSD sürücüler, performans açısından da mekanik disklerin önünde yer alıyor zira geleneksel disklerden farklı olarak SSD'lerde okuma ve yazma hızları sürekli geliştirilmekte, her ne kadar fiyatları şu an için bir hayli yüksek olsa da günümüzün en hızlı HDD'lerinden çok daha hızlı SSD sürücüler pazarda bulunabilmekte.

Peki son birkaç yıldır konuştuğumuz SSD sürücüler, pazarda nasıl bir satış grafiği çiziyorlar ? Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, hazırladığı yeni çalışmasında 2009 yılındaki SSD satışlarını masaya yatırdı. IDC'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 11 milyondan fazla SSD sürücü satılırken ulaşılan rakamın 2008 ile kıyaslandığında %14 büyüme anlamına geldiği ve bu büyümenin pahalı bir teknoloji için ekonomik krizin etkileriyle geçen bir dönemde gerçekleşmesininönemli bir detay olduğu bildirildi. IDC raporunda, IT harcamalalarının son 18 ayda kısılmış olması nedeniyle SSD'lerdeki fiyat düşüşlerinin yavaş seyrettiğine dikkat çekerken, genel olarak satışların arttığını ve fiyatların düşmesiyle birlikte SSD sürücülerin farklı pazarlar için daha çekici bir seçenek olacağını ifade ediyor.


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Hoca 8 yıl
gelecek çizilmiş
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Dances with Wolves 9 yıl
Sayıya bak birileri resmen yaşamına katmış ssdleri biz uğraşalım hddlerle
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apollonx 9 yıl
Artık ssd'ler ile bilgisayarlarımızdaki en yavaş parçalar olan mekanik hdd'lerden kurtulmamız gerek ama bu fiyatlarla nerdeee.
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Mertcan. 9 yıl
SSD'ler biraz ucuzlasa ve harddiskler de hızlı ilerlese , aradaki fark kapansa ve SSD'ler yok olsa çok iyi olur bence.Tek tür HDD olur sadece iyi performanslısı ve düşük performanslısı olur :)
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talh4wk 9 yıl
artık hdd üretimi durur :D
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CoreXXX 9 yıl
düşük kapasiteli ssd ler hem kapasitesi hem performansı açısından alınmaz, keza çoğu kullanıcının yanıldığı bir nokta.
örneğin 8gb lik bir ssd ile 250 gb lik bir ssd aynı yongayı kullanıyor olsalar bile 8 gb olan 250 gb nin neredeyse 4 de 1 i kadar performans sağlar. çünkü ssd lerde yongalarbirbirlerine rid0 dizisine bağlı bir dizi ile çalışır.
yani ne kadar çok kapasite o kadar hız
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dost1984 9 yıl
tamamen duygusal parayı veren düdügü calar ):
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TELESCOPE 9 yıl

dost1984

tamamen duygusal parayı veren düdügü calar ):



sonuçta öğle oluyor zaten
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frisby28 9 yıl
vay anasını be ben daha gecen gun 7200 rpm lık dısk anca aldım mıllet ssd lerı eskıttı
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TuVNeRa 9 yıl
SSD kullanıp hız farkını gören sıradan harddisklerden tiksinir hale geliyor...benim gibi...
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qpcole 9 yıl
Büyük bir kısmını Avatar ve 2012 filmi için almışlardır
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spaydix 9 yıl
6 tane ben aldım :)
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hak_an 9 yıl
ssd ler ucuzlayamadan eskimese bari daha üst seviye depolama çözümü çıkıpta
böyle devam ederse yakında kristale depolamayapan hdd ler çıkacak
ssd ler hala 800 lira falan
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resler 9 yıl
Önümüzdeki yıllar bir gelemedi gitti.
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