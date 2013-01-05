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2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 2

6 yıl
11,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geride bıraktığımız 2012 yılı, mobil işletim sistemleri açısından son derece bereketli geçti. Bizler de sizler için 2012 yılına damga vurmuş ve akıllarda yer edinmiş oyunları listeledik.
Listemizin ilk bölümünde sizler 2012 yılının en dikkat çekici 30 Android oyunu bekliyor.
Yılın en iyi Android oyunları aşağıda ;
  • Polara                             (Android - iOS)         
  • Extreme Road Trip 2     (Andoid - iOS)        
  • Skyriders                       (Android - iOS)     
  • Royal Revolt!                  (Android - iOS)      
  • NFL Kicker 13                (Android - iOS)     
  • Sleepwalker's Journey      (Android - iOS)    
  • Eufloria HD                   (Android - iOS)
  • Osmos HD                        (Android - iOS)
  • Ski Safari                         (Android - iOS)
  • Ready Steady Bang          (Android - iOS)
  • WarGames WOPR            (Android - iOS)
  • New Star Soccer               (Android - iOS)
  • Dungeon Village               (Android - iOS)
  • Heroes Call                        (Android - iOS)
  • Shoot The Zombirds          (Android - iOS)
  • Lunar Racer                       (Android - iOS)
  • Dak Meadow: The Pact      (Android - iOS)
  • Draw Something               (Android - iOS)
  • Walking Mars                   (Android - iOS)
  • NBA JAM by EA SPORTS   (Android - iOS)
  • Football Manager Handheld 2013 (Android - iOS)
  • olo                                               (Android - iOS)
  • Anomaly Korea                          (Android - iOS)
  • Shark Dash                                (Android - iOS)
  • Where's My Perry             (Android - iOS)
  • iStunt 2                                  (Android - iOS)
  • Superbrothers Swords & Sworcery (Android - iOS)
  • Rayman Jungle Run              (Android - iOS)
  • Pudding Monster                  (Android - iOS)
  • Asphalt 7:Heat                              (Android - iOS)

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
8 Avatar Avatar Avatar
Nikola Tesla 6 yıl
Güzel inceleme olmuş buradan bir suru öneriyi dinledim faydali oldu teşekkürler.
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mucahid01 6 yıl
Android İşletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarının buluştuğu bu konumuzada herkesi bekliyoruz.
Sizlerin memnuniyeti bizim sevincimizdir..


ANDROID OYUN ve UYGULAMALARI [Açıklamalı Dev Arşiv]

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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turhill 6 yıl
video çok güzel olmuş. hele uyuyan gezer :)
kolay gelsin.
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A.B.D(azimBora) 6 yıl
Beğendim
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dvoca 6 yıl
Link koyuyorsunuz videoyu kapatıyor.................................
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Konungariket Sverige 6 yıl
drzeke
görselleri güzel oyunların hepsini indiresim var da bu ücretli olanları ücretsiz indirmenin bi yolu var mı ki acaba ?

eğer android cihazın varsa çok rahat bir şekilde indirebilirsin istediğin oyunun sd+apk dosyalarını indir cihazına atarsın açar bu şekilde
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Reckless46 6 yıl
Hill climb racing yok mu ? Cok kisa bir surede 10M+ olmustu, ilginc.
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treabacks 6 yıl Reckless46
Reckless46

Hill climb racing yok mu ? Cok kisa bir surede 10M+ olmustu, ilginc.


Bağımlılık yaratıyor. :)
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hacı.basat 6 yıl
Bana Need For Speed 3 tadında, bol Lamborghinili ferrarili, yüklediğimde sorun olmayacak bir araba yarışı apk tavsiye edermisiniz? Mekanları yağmurlu olursa daha iyi oyur.
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Gayipten Gelen Ses 6 yıl
oha eufloria ne zaman çıktı hemen alayım
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ChelseaSmile 6 yıl
Gecenin bu saatinde telefona kitlediniz beni
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Prequel 6 yıl
Dark Meadow'un görünüşüne bakmayın. Ben de zamanında aldandım ama ne hikaye anlatımı var ne oynanış. Sürekli tekrar ediyor, hastalık derecesinde zorlaşıyor. Sinir bozuculuktan başka birşey değil. Kesinlikle bulaşmamanızı öneriyorum.
Onun yerine aynı yapımcıdan çıkan "Horn" oyununa bakın, -tegra özel çıktı başka türlü bulunur mu bilmiyorum- tür biraz farklı ama onda bu saçmalıklar yok gibi görünüyor, ben de daha oynamadım ama umut vaadediyor.
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Banlanmayan Adam 6 yıl
harika oyunlar bunlar
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olağan_şüpheli 6 yıl
bu saate uyandım..ne yapayım acaba derken iyi denk geldi..izleyelim bakalım..
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