2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 2

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geride bıraktığımız 2012 yılı, mobil işletim sistemleri açısından son derece bereketli geçti. Bizler de sizler için 2012 yılına damga vurmuş ve akıllarda yer edinmiş oyunları listeledik.
Listemizin ilk bölümünde sizler 2012 yılının en dikkat çekici 30 Android oyunu bekliyor.
Yılın en iyi Android oyunları aşağıda ;
- Polara (Android - iOS)
- Extreme Road Trip 2 (Andoid - iOS)
- Skyriders (Android - iOS)
- Royal Revolt! (Android - iOS)
- NFL Kicker 13 (Android - iOS)
- Sleepwalker's Journey (Android - iOS)
- Eufloria HD (Android - iOS)
- Osmos HD (Android - iOS)
- Ski Safari (Android - iOS)
- Ready Steady Bang (Android - iOS)
- WarGames WOPR (Android - iOS)
- New Star Soccer (Android - iOS)
- Dungeon Village (Android - iOS)
- Heroes Call (Android - iOS)
- Shoot The Zombirds (Android - iOS)
- Lunar Racer (Android - iOS)
- Dak Meadow: The Pact (Android - iOS)
- Draw Something (Android - iOS)
- Walking Mars (Android - iOS)
- NBA JAM by EA SPORTS (Android - iOS)
- Football Manager Handheld 2013 (Android - iOS)
- olo (Android - iOS)
- Anomaly Korea (Android - iOS)
- Shark Dash (Android - iOS)
- Where's My Perry (Android - iOS)
- iStunt 2 (Android - iOS)
- Superbrothers Swords & Sworcery (Android - iOS)
- Rayman Jungle Run (Android - iOS)
- Pudding Monster (Android - iOS)
- Asphalt 7:Heat (Android - iOS)
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Sizlerin memnuniyeti bizim sevincimizdir..
ANDROID OYUN ve UYGULAMALARI [Açıklamalı Dev Arşiv]
kolay gelsin.
eğer android cihazın varsa çok rahat bir şekilde indirebilirsin istediğin oyunun sd+apk dosyalarını indir cihazına atarsın açar bu şekilde
Bağımlılık yaratıyor. :)
Onun yerine aynı yapımcıdan çıkan "Horn" oyununa bakın, -tegra özel çıktı başka türlü bulunur mu bilmiyorum- tür biraz farklı ama onda bu saçmalıklar yok gibi görünüyor, ben de daha oynamadım ama umut vaadediyor.