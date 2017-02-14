2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak

Bugün düzenlenen basın toplantısıyla 2016 yılı değerlendirme raporunu paylaşan Teknosa, son çeyrekte 10 milyon TL kar ederek seneyi pozitif tamamladı. 2017'ye daha fit şekilde girdiklerini dile getiren şirketin genel müdürü Bülent Gürcan, mağazalara ve online platformlara yapılacak yaklaşık 25 milyon TL yatırımlar birçok önemli yeniliğin hayata geçirileceğini belirtti.

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Mağaza satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngören Teknosa, 2017 cirosunun 2016 yılına yakın seviyelerde olmasını bekliyor. Diğer taraftan online teknoloji alışverişlerinin Avrupa’da çift hanelere ulaştığı ancak Türkiye’de sadece yüzde 2,6 seviyelerinde olduğu kaydedildi. Elbette döviz kurundaki hareketlilik ve çeşitli vergi uygulamaları yüzünden elektronik cihazların artan fiyatları satışlara negatif yönde bir etki yapıyor.

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Son çeyrekte yaşanan kazanca rağmen 2016 yılı içinaçıklayan şirket, 2015'i ise 94.6 milyon lira zararla geride bırakmıştı. Diğer taraftan cironun ise yüzde 4 düşüş ileolduğu bildirdi. Zararın duyurulmasıyla birlikte hisseler günün ilk yarısındadeğer kaybetti ve 4 TL’ye kadar geriledi.