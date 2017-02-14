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2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak

Geçtiğimiz seneye dair mali değerlendirme raporunu yayınlayan Teknosa, her ne kadar yılın son çeyreğinde 10 milyon TL kar elde etse de 2016'yı önemli bir zararla kapattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bugün düzenlenen basın toplantısıyla 2016 yılı değerlendirme raporunu paylaşan Teknosa, son çeyrekte 10 milyon TL kar ederek seneyi pozitif tamamladı. 2017'ye daha fit şekilde girdiklerini dile getiren şirketin genel müdürü Bülent Gürcan, mağazalara ve online platformlara yapılacak yaklaşık 25 milyon TL yatırımlar birçok önemli yeniliğin hayata geçirileceğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi kuruluyor"
Son çeyrekte yaşanan kazanca rağmen 2016 yılı için 160.6 milyon lira zarar açıklayan şirket, 2015'i ise 94.6 milyon lira zararla geride bırakmıştı. Diğer taraftan cironun ise yüzde 4 düşüş ile 3.07 milyar lira olduğu bildirdi. Zararın duyurulmasıyla birlikte hisseler günün ilk yarısında yüzde 9 değer kaybetti ve 4 TL’ye kadar geriledi.

Mağaza satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngören Teknosa, 2017 cirosunun 2016 yılına yakın seviyelerde olmasını bekliyor. Diğer taraftan online teknoloji alışverişlerinin Avrupa’da çift hanelere ulaştığı ancak Türkiye’de sadece yüzde 2,6 seviyelerinde olduğu kaydedildi. Elbette döviz kurundaki hareketlilik ve çeşitli vergi uygulamaları yüzünden elektronik cihazların artan fiyatları satışlara negatif yönde bir etki yapıyor.

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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
teknosa = teknoloji yoksunu avcısı
azıcık teknolojiyi takip eden adam ordan alışveriş yapmaz. bu politikayla buraya kadar.
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UML 2 yıl
Bu fiyat politikasıyla giderlerse daha çok zarar ederler. Teşhir diye sattığı ürünün kapalı kutusunu daha ucuza başka yerden almak mümkün, amaçları keriz avlamak sanırım.
Bu fiyat politikasıyla giderlerse daha çok zarar ederler. Teşhir diye sattığı ürünün kapalı kutusunu daha ucuza başka yerden almak mümkün, amaçları keriz avlam...
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eric13 2 yıl
Avrupanın online şirketleri musterileri yolunacak kaz diye gormüyorlar belki ondandır ...
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muratalagoz 2 yıl
bu sektörün kaymağını şuan için vatan yiyor, teknosa zarar etmeyi hakkediyor mu fazlasıyla hem de
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Vega 2 yıl
2 sene filan önce telefonuma temperli cam alacaktım. Fiyatları soruyorum bir kaç dükkana.
Sonra Teknosa'ya da girdim.
Teknosa ,abartmadan söylüyorum 60 TL dedi cam için.
Bende Amazon.com'dan 6 dolara kaliteli,kullanıcıların en fazla 5 yıldız verdiği temperli camı aldım.
Her şeyi fahiş fiyata satıyorlar.
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ahmetaksoy1985 2 yıl
Kliksa iyiydi. Teknosa'da aradığınız ürünü bulmak zor.
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djvietnam 2 yıl
Teknosa = teknokazik
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darThranduil 2 yıl
bunların tamamı devletin sorunu, taaa osmanlıya dayanır bu problemler, insanları eğitme, meslek planlaması hiç yapma sonra da hede hödö
sonra bu tür şirketler türüyor ve insanların hepsini eğitimsiz görüyor ve basıyor fiyatları, türk telekom'u da aynı arçelik'i de aynı, hepsine göre halk yolunacak kaz, müşteri bile değil.
bizde hala aile içi eğitimden başlamak üzere eğitim ve mesleki dağılım üzerinde reform yapmayalım, nasıl karşı görüşü temizleyip yandaş yerleştirebiliriz derdinde olalım mantığı var.
bakın arkadaşlar youtube'da videolar var, dün söylediğini bugün yalanlayan zibilyon tane siyasetçi var, halkı resmen mal, geri zekalı, cahil yerine koyuyorlar
oy veriyoruz bunlara, yeminle hatalı oy versek ülkede kimse kazanamasa bu kadar kaos olmaz, ama hatalı oy verince de yine birileri kazanıyor galiba %'deden.
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istanbulsm 2 yıl
Fiyat politikasında düzenlemeye giderse işleri düzeltebilir. Teknoloji anlamında bir ürünü mağazadan alacaksam bu sadece Vatan Bilgisayardan olur.
Rekabet açısından teknosanın sektörde olması her zaman iyidir.
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DH Misafiri 2 yıl
3 teknosa mağazasında çalıştım yüz'den fazla arkadaşım hala çalışmakta fakat sizin söylediğiniz bilgisiz personelleri ben göremedim nedense..
Mağazacılık daralmaya gidiyor.Bunun en basit örnekleri çevrenizdeki avm'lerdeki kapanan mağazalar.Hiç biriniz baktı mı bunlar neden kapatıyor diye ?
Birşeyler almak isteyen insanların ceplerinde artık para yok.2009'dan beri sektördeyim ama bu kadar kötü bir zamanı hiç görmemiştim.Bir çok yer kapandı, daha kapanacak satılacak yüzlerce marka var.
Oturduğunuz yerden kapansın diye yazmak kolay tabii ki ama ya orda çalışan personeller ? Kaç kişi işsiz kaldı daha kaçı kalacak haberiniz var mı ? Yok.Neden olsun ki ? Oturduğunuz yerden teknosa batsın demek kolay...
İnsaf, biraz olsun insaf !
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astralll 2 yıl
Arkasında holding olan kodamanların teknolojinin "t" sinden anlamadan yaptıkları iştir teknosa :) Tek amaçları daha fazla para kazanmaktır... Ülkenin gençlerini köle gibi çalıştırırlar...
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Rohanli_Theoden 2 yıl
o ukala personellerini eğitip adam etmedikleri taktirde seneye komple kapatır giderler.
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gecem1903 2 yıl
Saçma sapan işler yaparsalar olacağı budur, çok zor değil niye bu haldeler anlamak.
1.si geçtiğimiz 1 yıl içinde 4 kere teknosaya telefon almak için gittim, hiç kimse bir şeye yardımcı olmadı, sadece özelliklerini soracağım yani ama en az 15 dk her seferinde bekletildim, tüm personel birbiri ile sohbet halindeydiler yani başkası ile falan ilgilenen yoktu. Neyse hepsini anlatmaya gerek yok, 1 tanesi anlattı etti işte şöyle böyle kartı yanıma almamışım eve gittim geldim 40 45 dk sonra o personel yoktu neyse işte bir başkası başka alaksız özellikli olarak anlattı. O bahsedilenler yok. Teşhir ürününün kılavuzunu istedim birinin 3 birinin 4gb ram olarak bahsettiklerü ürün 2gb ram çıktı. Gelde telefon al oradan şimdi. İnsanların önünde yaşandı bu. Yanında fiyat yazmayab ürüne 2 ayrı elemanın 2 ayrı fiyat söylemesine girmiyorum bile. Çıktım media markttan aldım.
2. Si teşhir ürününü neredeyse sıfırı fiyatına, asla etmeyeceği fiyatlara satmaya çalışmaları ayrı bir olay. Teşhir ürünün piyasası az çok bellidir yani, başka satan yerlerde var sonuçta.
Daha 4,5 madde daha çıkar lakin gerek yok başkalarına kalsın onlarda.
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