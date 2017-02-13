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Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi kuruluyor

30 milyon avro gibi önemli bir yatırımla Mersin’de kurulacak olan tesiste, Alman teknolojisi ile 400 MW kapasitede çöl tipi güneş paneli üretiminin yapılacağı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Desiba Enerji ve Alman ortağı J.v.G Thoma, ülkemizde Alman teknolojisi ile üretilecek ilk çöl tipi güneş paneli fabrikası için düğmeye bastı. 30 milyon avro yatırımla "Jurawatt" adıyla inşa edilecek tesis üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Desiba Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkan Delikan, yatırım sayesinde ülkemizin en büyük yerli panel üreticilerinden biri olacaklarını belirtti. Sürdürülebilir enerjiye ulaşmak için önemli bir basamak olarak görülen tesis 5 bin 900 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 43 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 400 kişilik istihdam yaratılacak ve yıllık üretim kapasitesi 400 MW olan panel üretimini karşılayacak. İlk etapta 2017 yılı için öngörülen üretim hedefi ise 200 MW.
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Ülkemizde şu sıralar kullanılan güneş panellerinin büyük bir bölümü Çin teknolojisine sahip. Bahsi geçen Alman teknolojisi ise 125 santigrat dereceye kadar üretim imkanı sağlıyor ve böylelikle 90 derecede otomatik şekilde devrelerini kapatan sistemlere nazaran yaklaşık yüzde 30 daha verimli ve uzun ömürlü. Türkiye’nin güneş enerjisi sektörü için doğru bir adres olduğunu ifade eden uzmanlar, yurt dışından yapılan panel ithalatının azaltılarak ülkemizin yenilenebilir enerji sektöründeki gücünü artırmayı hedefliyor.

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batkent 2 yıl en beğenilen
30 milyon mu ? Hani pahalıydı bu teknoloji? Sarayın bir aylık masrafıyla tesis kurulabiliyormuş. Şu insanlar ne zaman zaruri israflarından vazgeçecek
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hawloo 2 yıl
Akarsularımız ve doğal güzelliklerimiz daha fazla bozulmaz umarım.
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Xeblion 2 yıl
Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi açılıyor değiiil
Mersin'e % 100 yerli dev güneş paneli üretim tesisi açılıyor
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
shifisitert 2 yıl
Nukleer santral kurulamadıgına gore tabıkı gunes kurulacak :D
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Cradl3 2 yıl
yerli güneş paneli mi?
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H.B.V 2 yıl
Akkuyu ne olacak
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DH Misafiri 2 yıl
Eskisi daha guzeldi. Devamlı kasa degisiyor bu i30un da arkadaş.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu cok az bi miktar ama.
yilda 400 MW = saatte 45 KW.
E normal bi ev zaten saatte 3-4 KW rahat yiyor.
Yani tesis dedimiz yer ayni anda 10 - 15 evin elektrik ihtiyacini gorcek. :)
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aeeb12 2 yıl
Son zamanlarda ülkem adına aldığım en iyi haber...
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ULYSES 2 yıl
Güzel bir gelişme. Fabrika kapanmalarına artık aşina olduğumuz bu günlerde, istihdam yaratacak böyle girişimleri duymak bir parça rahatlatıyor. Ama firmalarla ilgili pek birşey bulamadım. Thoma linkdln de sadece üç beş kişiyle temsil ediliyor görünüyor. Desiba zaten yok. Küçük şirketler anladığım kadarıyla. 30 milyon euro 400 kişilik istihdam ve 5000m2 kapalı alanda kurulacak fir fabrika için çok küçük bir rakam. Büyük olasılıkla montaj ağırlıklı bir atölye olacak. Olsun, bu da birşeydir.
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ceo-tr 2 yıl
devletin güneş paneli üretimini desteklemesi şart. kendimiz ucuza üretmeliyizki ülkemizde yaygınlaşsın. ayrıca çatısına güneş paneli kuran binalara da vergi indirimi gibi cezbedici uygulamalar yapılabilir.
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kadirirdem 2 yıl
İşte bu ,Sonunda Alternatif enerjiye yatırım başladı umarım devamı gelir.
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McCarty 2 yıl
Sonunda doğa'nın nimetlerinden faydalanmayi akıl ettik ! bu sistem amerikada çöllere kurularak inanilmaz derecede elektrik elde edebiliyorlar.
güneşin bol oldugu adana ve antalyada kurulmalı benzer sistem...
rüzgar türbünleriylede bunu desteklemek lazım.
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