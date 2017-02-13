Mersin'e dev güneş paneli üretim tesisi kuruluyor

Desiba Enerji ve Alman ortağı J.v.G Thoma, ülkemizde Alman teknolojisi ile üretilecek ilk çöl tipi güneş paneli fabrikası için düğmeye bastı. 30 milyon avro yatırımla "Jurawatt" adıyla inşa edilecek tesis üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Desiba Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkan Delikan, yatırım sayesinde ülkemizin en büyük yerli panel üreticilerinden biri olacaklarını belirtti. Sürdürülebilir enerjiye ulaşmak için önemli bir basamak olarak görülen tesis 5 bin 900 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 43 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 400 kişilik istihdam yaratılacak ve yıllık üretim kapasitesi 400 MW olan panel üretimini karşılayacak. İlk etapta 2017 yılı için öngörülen üretim hedefi ise 200 MW.

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Ülkemizde şu sıralar kullanılan güneş panellerinin büyük bir bölümü Çin teknolojisine sahip. Bahsi geçen Alman teknolojisi ise 125 santigrat dereceye kadar üretim imkanı sağlıyor ve böylelikle 90 derecede otomatik şekilde devrelerini kapatan sistemlere nazaran yaklaşık yüzde 30 daha verimli ve uzun ömürlü. Türkiye’nin güneş enerjisi sektörü için doğru bir adres olduğunu ifade eden uzmanlar, yurt dışından yapılan panel ithalatının azaltılarak ülkemizin yenilenebilir enerji sektöründeki gücünü artırmayı hedefliyor.