2017 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın Nobel Fizik Ödülü’nü kütle çekim dalgalarını gözlemleyen LIGO ekibi kazandı.
İki kara deliğin çarpışmasından gelen gravitasyonel dalgaları inceleyen Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’a toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" denildi.
Geçen yılın Nobel Fizik Ödülü David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz’e verilmişti. Üç bilim insanının, "topolojik evre değişimleri ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle ödüle layık görülmüştü.
Geçtiğimiz gün açıklanan Nobel Tıp Ödülü'nü ise biyolojik vücut saati üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. kazandı.
Nobel fizik ödülünün ardından yarın kimya, Perşembe günü edebiyat, cuma günü de barış ödülünün sahipleri açıklanacak. Ardından 9 Ekim’de Nobel ekonomi ödülünü kazanan çalışma belli olacak. Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.
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Nobel'deki ödülünde nedeni olan "Gravitational Waves" yani Gravitasyonel Dalgaların asıl nedeni "Graviton" isimli bozonların en gizemli parçacığı .
Bu dalga görünümlü olayları kuantum düzeyinde inceleyebilirsek herşey tamamen açığa çıkacak . Fakat şu anki teknolojimiz buna musaade etmemekte ..
Abicim belliki yaşın küçük ve 2000 lerin eğitim sisteminden gelmişsin sana bir tavsiyem var yorum yapmadan önce neye yorum yaptığını en azından bir oku sadece göz gezdirip bazı şeyleri okumanın bile seni ne kadar bilgili ve farklı bir insan yapacağını anlayacaksın.
filme yardım etmişler, güzel.zaten bütün bu bilim dünyası 2-3 bilim kurgu yazarının hayali üzerinde duruyor.gerçekle alakası yok.
Bir de ustteki mesajlar nedir yine yapilanlari birakip kisilere nefret kusmaya baslamisiz.