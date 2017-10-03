2017 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın Nobel Fizik Ödülü’nü kütle çekim dalgalarını gözlemleyen LIGO ekibi kazandı.

İki kara deliğin çarpışmasından gelen gravitasyonel dalgaları inceleyen Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’a toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" denildi.

Geçen yılın Nobel Fizik Ödülü David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz’e verilmişti. Üç bilim insanının, "topolojik evre değişimleri ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Geçtiğimiz gün açıklanan Nobel Tıp Ödülü'nü ise biyolojik vücut saati üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. kazandı.

Nobel fizik ödülünün ardından yarın kimya, Perşembe günü edebiyat, cuma günü de barış ödülünün sahipleri açıklanacak. Ardından 9 Ekim’de Nobel ekonomi ödülünü kazanan çalışma belli olacak. Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.