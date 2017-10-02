Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı

2017 Nobel ödüllerini kazananlar açıklanmaya başlandı. Nobel Tıp Ödülü'nü üç ABD'li bilim insanı kazandı. Fizik, kimya, barış, ekonomi ve edebiyat ödüllerinin kazananları iki hafta içinde belli olacak
1 yıl
3,3b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı
Tam Boyutta Gör

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın Tıp Ödülü’nü üç ABD’li bilim insanının “biyolojik vücut saati” üzerine yaptığı çalışma kazandı.


Biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmini kontrol eden moleküler mekanizmaları keşfeden Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young’a toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç, biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Nobel tıp ödülü geçen yıl Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Oshumi ödüle, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştü.

Nobel tıp ödülünün ardından yarın fizik, çarşamba günü kimya, cuma günü de barış ödüllünün sahipleri açıklanacak. Ardından Nobel ekonomi ve edebiyat ödülünü kazanan isimler belli olacak. Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.


http://p.dw.com/p/2l5lx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CrowMeister 1 yıl en beğenilen
Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl CrowMeister
CrowMeister

Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..

Mesela;

Nobel ödülü alan Türk Aziz Sancar kimdir?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



]Nobel ödülü alan Orhan Pamuk kimdir?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




AHMET ÜZÜMCÜ kimdir ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
CrowMeisterVay be. Bizde organik hoşaf yapalım..Mesela;Nobel ödülü alan Türk Aziz Sancar kimdir?...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F01EF196D 1 yıl SigSauer6
SigSauer6
Thomas Henry Huxley


korsan58

CrowMeister

Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..

ilk önce sorgulamaya kendinden başka ne yapıyorsun nerde okuyorsun zamanını nasıl geçiriyorsun
gördüğüm kadarıyla dhda artı kasmakla geçiyor zamanın

Eh ne desin adam, haksız mı? Bu ödülü alan çalışma önünde sonunda evrime bağlanıyor. Sizin ülkenizde ise evrim öğretilmiyor. Bilimin en temel taşlarından biri olan bu teori, yöneticileriniz eliyle yasaklanıyor. Eee, böyle bir ortamda siz nasıl bir bilimsel başarı bekliyorsunuz ki?

Öğretiliyor ancak daha ileriki aşamalarda.

Hayır, ileri aşamalarda da öğretilmiyor. Üstünkörü, adı konmadan geçiştiriliyor. Üniversitelerin biyoloji bölümlerinde bile doğru düzgün bir evrim eğitimi yok. Ki bunun öğretilmesi gereken yer çok daha öncesidir.
SigSauer6Thomas Henry Huxleykorsan58CrowMeister...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fade to Black 1 yıl
bu sizin temel matematik fizik kimyanız koca dünyayı ve gene kendini en hafif element olan ve havada dahi tutulamayan hidrojenin çektiğini mi varsayıyor? hidrojen bu, herşeyi çeker çekerr.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 1 yıl Fade to Black
Fade to Black
bu sizin temel matematik fizik kimyanız koca dünyayı ve gene kendini en hafif element olan ve havada dahi tutulamayan hidrojenin çektiğini mi varsayıyor? hidrojen bu, herşeyi çeker çekerr.

Proton diyecektiniz galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 1 yıl
Hidrojenin yani protonun hafızası atomik zaman.
Karbonla yaş tayini vs gibi konular bilindik.
Fizyoloji ok canlılara dayanır.
Ama atomun bile zaman skalası ve hafızası varken.
Bir tıp adamı hekim olarak diyorum ki:
Tüm bilimlerin temeli matematik ve fiziktir. Sonrası kimya gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F01EF196D 1 yıl
Fizik Ödülü'nü de "Kütleçekim Dalgaları"nı keşfeden ekip kazandı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 1 yıl Guest-F01EF196D
Orijinalden alıntı: Thomas Henry Huxley
Fizik Ödülü'nü de "Kütleçekim Dalgaları"nı keşfeden ekip kazandı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kip Thorne'a sonunda hak ettiği ödülünü vermişler. Diğerlerini tanımıyorum ama Kip Thorne Discovery kanalın müdavimlerindendir. Hatta kendisinin Hawking ile meşhur bir iddialaşması vardır. İddiayı kaybedince iddia karşılığında vaat ettiği Playboy dergilerini Hawking'e göndermiş olduğu söylenir.
Edit: Kip Thorne'nun çalışmalarından alıntı yapacak teist forum üyeleri için şimdiden uyarayım, kendisi bir ateisttir.
Edit2: Pardon, Rainer Weiss'i de şimdi hatırladım. O da önemli bir fizikçidir. LIGO'yu görünce hatırladım.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 1 yıl en beğenilen
Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsan58 1 yıl CrowMeister
Orijinalden alıntı: CrowMeister

Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..

ilk önce sorgulamaya kendinden başla ne yapıyorsun nerde okuyorsun zamanını nasıl geçiriyorsun
gördüğüm kadarıyla dhda artı kasmakla geçiyor zamanın
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl CrowMeister
CrowMeister

Vay be. Bizde organik hoşaf yapalım..

Mesela;

Nobel ödülü alan Türk Aziz Sancar kimdir?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



]Nobel ödülü alan Orhan Pamuk kimdir?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




AHMET ÜZÜMCÜ kimdir ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3340 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nobel ödülleri, nobel tıp ödülü ve
5 etiket daha nobel 2017 nobel ödülleri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl “iPhone X derinlik kamerası rakiplerin 2.5 yıl önünde” 1 yıl Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik! 1 yıl Google Fotoğraflar güncellemesi ile videolar daha hızlı paylaşılıyor 1 yıl Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek 1 yıl Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 1 yıl Google'dan içerik aboneliğine yönelik yeni düzenlemeler geliyor 1 yıl Tüm MacOS ve iOS işletim sistemlerinin kaynak kodlarına sahip olabilirsiniz 1 yıl Casper F300 incelemesi "İnce, hafif, bataryası güçlü tam bir okul makinesi" 1 yıl Sağlık verilerini takip eden akıllı dövme 1 yıl TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Xiaomi, Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak rekor kırdı 1 yıl Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu 1 yıl Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı 1 yıl World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı 1 yıl Apple, fotoğraf ve yüz analizi teknolojisine sahip Regaind'i satın aldı 1 yıl Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı 1 yıl Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak 1 yıl Samsung, Galaxy S8'den kazandığının daha fazlasını iPhone X'ten kazanacak 1 yıl Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak 1 yıl Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı Sonraki FBI, iPhone şifresini kıran şirketi gizli tutacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı 1 yıl Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak? 1 yıl %40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor 1 yıl Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 1 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 1 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 1 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 1 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 1 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 1 yıl Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak 1 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim