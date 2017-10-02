2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı

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Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın Tıp Ödülü’nü üç ABD’li bilim insanının “biyolojik vücut saati” üzerine yaptığı çalışma kazandı.





Biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmini kontrol eden moleküler mekanizmaları keşfeden Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young’a toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç, biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Nobel tıp ödülü geçen yıl Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Oshumi ödüle, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştü.

Nobel tıp ödülünün ardından yarın fizik, çarşamba günü kimya, cuma günü de barış ödüllünün sahipleri açıklanacak. Ardından Nobel ekonomi ve edebiyat ödülünü kazanan isimler belli olacak. Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.

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