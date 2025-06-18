Oyuncular buraya: Amazon’da Gaming Week indirimleri başladı!

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Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Concord C-59+ RGB Led Gaming Işıklı Oyuncu Klavye: 240 TL
- Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 548 TL
- Razer Ornata V3 X - Düşük Profilli Oyun Klavyesi: 999 TL
- Razer Blackshark V2 Pro (Playstation) - PS5 için kablosuz kulaklık: 4.391 TL
- SteelSeries Arctis Nova 7X (Xbox) kablosuz kulaklık: 6.549 TL
- MSI Cyborg 15 A13VE-1863XTR i5-13420H 16 GB 512 GB SSD RTX4050 15.6" Full HD Gaming Laptop: 31.499 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-13500H, 16 GB Ram, RTX 4050 6 GB, 512 GB SSD: 31.799 TL
- ACER PREDATOR PHN16-72 Gaming Laptop,16'', i7-14650HX, RTX 4060 8GB, 16GB RAM; 1TB SSD: 54.999 TL
- TP-Link Archer VR600 4 Port 1600 Mbps 5GHz VDSL2 Modem: 2.299 TL
- Gigabyte B760M Gaming X Intel LGA1700 DDR4 Micro ATX Anakart: 4.932 TL
- Gigabyte Z890M Gaming X Intel LGA1851 DDR5 Micro ATX Anakart: 6.849 TL
- ViewSonic VX3218-PC-MHD 32" FHD, VA, 165HZ, 1MS, 2xHDMI, 1xDP, Hoparlörlü Kavisli Oyuncu Monitörü: 5.999 TL
- GIGABYTE Z890 Eagle WIFI7 Anakart 2.5GbE LAN, Thunderbolt 4'ü destekler: 8.309 TL
- LG UltraGear 27GS50F-B 27 inç VA 180Hz FHD 1ms HDR 10 oyun monitörü: 5.499 TL
- ASUS ROG STRIX LC II 120 ARGB AURA SYNC RGB 120MM ADRESLENEBİLİR RGB FAN SIVI CPU SOĞUTUCUSU V2: 3.476 TL
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” (Oyuncu Monitörü): 18.795 TL
- MSI MAG VAMPIRIC 100R TEMPERLI CAM 1 X A-RGB FAN 1 X 120MM FAN ATX Gaming Bilgisayar Kasası: 2.334 TL
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