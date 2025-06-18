Otomobil ilanlarında 'yetki doğrulaması' zorunluluğu başladı

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenleme ile tüm taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu oldu. Bundan sonra online ilan platformlarında yetkisiz şekilde otomobil satılamayacak.

Kimlere yetki verilebilecek?

Online araç ilanları yalnızca araç sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları, eşi ya da yetki belgeli galeriler tarafından verilebilecek. İlan platformu tarafından kimlik ve yetki belgesi kontrolü yapılarak ilanlar yayına alınacak.

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Bu düzenleme ile etkisiz ilanlar engellenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının sağlanması amaçlanıyor.

e-Devlet'ten yetki verilebiliyor

Araç sahipleri, e-Devlet üstünden galerilere, eşine, birinci ve ikinci derece akrabalarına yetki verebiliyor. Yetkilendirme işlemi için ücret ödemek gerekmiyor.

EİDS zorunluluğu 7 Nisan 2025 tarihinde 2023, 2024 ve 2025 model araçlar için başlamıştı. 16 Haziran 2025 itibarıyla tüm araçlar için zorunlu oldu.

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