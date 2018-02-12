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2018 Dacia Duster'ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı

1 Mart 2018 tarihinden itibaren bayilerde yeni müşterilerini bekleyecek olan 2018 Dacia Duster SUV modellerinin tüm donanım özellikleri ve fiyatları resmi olarak açıklandı.
1 yıl
27,9b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Dacia Duster'ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı
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Hem iç hem de dış tasarım olarak yenilenen yüzüyle 1 Mart 2018 tarihinde bayilerdeki yerini alacak olan 2018 Dacia Duster’ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı. Yenilenmiş SUV ile birlikte bir ilki gerçekleştiren şirket, e-ticaret ile online satış projesiyle 100 müşteriye araç daha pazara sunulmadan satın alma imkanı tanıyor.

Dacia’ya göre yeni Duster’da yapılan değişiklikler sadece görünümle sınırlı değil. Bünyesinde 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunduran araç, daha ergonomik ve ihtiyaca odaklı olarak güncellenen kabin ile daha konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor. Ayrıca, ses yalıtımının da ciddi oranda geliştirildiğini belirten şirket, iç mekanda algılanan seslerin yarı yarıya azaltıldığının altını çiziyor.

İki farklı paket, dört farklı motor 

2018 Dacia Duster, ülkemizde Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı donanım paketi ve dört farklı motor seçeneğiyle birlikte satışa sunulacak. 1.2 TCe 125bg (4x2) benzinli motorun yelpazeye yeni eklendiği motorlar arasında 1.6 SCe 115bg (4x2) benzinli, 1.5 dCi 90bg (4x2) dizel ve 1.5 dCi 110bg EDC (4x2) dizel. Ayrıca 110 beygirlik dizel motorun bir de manuel 4x4 versiyonu bulunuyor.

Başlangıç versiyonunda 1.6 SCe motor bulunan yeni Duster’ın fiyatı 70,900 TL’den başlıyor. En üst noktada ise 105,400 TL fiyatıyla Prestige&1.5 dCi dizel-otomatik seçeneği yer alıyor.

Yeni teknolojilerle donatılmış yeni Duster’da otomatik klima, otomatik farlar, 360 derece kamera, eller serbest Dacia kart sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 4x4 bilgilendirme ekranı, bel destek ayarlı koltuklar ve yokuş iniş destek sistemi sunulan özellikler arasında yer alıyor.

İşte standart ve opsiyon donanımlar 

Comfort paketi standart donanım: LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca 4x4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk

Prestige paketi standart donanım: Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket (MediaNav + geri görüş kamerası), Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi + 360°kamera + MediaNav), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi

Benzinli motorlar

1.6 SCe 115bg (4x2)

1.2 TCe 125bg (4x2)

Dizel motorlar

1.5 dCi 90bg (4x2)

1.5 dCi 110bg (4x2 manuel ve EDC), (4x4)


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antrepocu 1 yıl en beğenilen
araba piyasasını bilmeden su araca pahalı dıyen zıhnıyetı anlamıyorum. 98 model honda civic'in 30 bine satıldıgı yerde 70 bıne sıfır jip alabiliyosun, daha ne yapsın adamlar.
araba piyasasını bilmeden su araca pahalı dıyen zıhnıyetı anlamıyorum. 98 model honda civic'in 30 bine satıldıgı yerde 70 bıne sıfır jip alabiliyosun, daha ne ...
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.Müdür. 1 yıl
Fiyatı bence piyasaya göre iyi. En yakin rakibinden 50bin ucuzluğu var. Tipide güzel olmuş. İçide güzel olmuş. Bu araba yine rekor kiracaktir.
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Carsever 1 yıl
100bin lira bandina kadar sifir arac bakan bircok kisinin listesine girecek Yeni Duster.
Mais'in 2018 yili icin 30bin adet siparis gecmesi de bunun en buyuk kanıtı. Bazı aylar (stoklar yeterli oldugunda) 3-4bin adetlik satislar görecegiz

Muhtemelen C-SUV satis lideri 2018de Yeni Duster olacak
100bin lira bandina kadar sifir arac bakan bircok kisinin listesine girecek Yeni Duster.Mais'in 2018 yili icin 30bin adet siparis gecmesi de bunun en buyuk ...
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cervinff 1 yıl
Şu iki konu başlığı yerine tek bir yerden devam etsek? Burası veya şurası farketmez.
forum.donanimhaber.com/...
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Hakan Altınbaş 1 yıl
2018 Dacia Duster bu kez iyi geliyor.. 4x4 prestige modeli, eklerle birlikte 111.500 TL.. Aracta neler var..
Elektrik destekli ve yükseklik derinlik ayarlı direksiyon, 6 hava yastıgı, media nav, 4 kamera,kör nokta uyarı sistemi , daha geniş bagaj,yenilenen çekmeceli koltuklar,eller serbestkart sistemi ,start stop,far sensörü, yağmur sensörü, dijital klima , büyüyen bagaj, artan tork, elektrikli yan aynalar, arka tarafta 12V priz, vs vs vs vs ......
Kimse kendini kandırmasın.. Ülkede ki vergi sistemiyle araç fiyatları çıldırmış durumda.. Minyatür polo bile 100 K olmuş.. Dacia Duster bu modeliyle çok satış yapar. Herşeyden önce aldıgınız aracı kullannmayı bilmek lazım.. duster SÜrat aracı değil kesinlikle, şehir içi dağ bayır piknik aracı.. Doğru lastık seçimiylede arazide iyi iş çıkaran bir araç .. Daha ne olsun.. 3 yıldız olayına gelince.. 4. Yıldız tamamen yaya güvenliği ile ilgili, 5. yıldız ise araç içi elektronik donanımlarla ilgili...
Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim ...
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Carsever 1 yıl
Yil sonua ya d 2019 basina opsiyon listesi guncellenir.
Muhtemelen;
*Look paketi
*17 jantli Look Paketi
*Gorus Paketi (media nav+coklu kamera)
*Teknoloji paketi (anahtarsiz giris, kor nokta uyarisu, otomatik klima)
seklinde olur. Birlestirirler bircogunu.
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mesci_663 1 yıl
Çalıntı olacak ama vergi dairesi bunu da beğendi ??
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kyoshocu 1 yıl

bu araçta koltuk ısıtma var
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kyoshocu 1 yıl

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alobar 1 yıl
Bence bu dönemde 100bin tl uzeri her benzinli-dizel arac 2-3 sene icinde elektriklilerin iyice piyasaya girmesiyle deger kaybina ugrar.Eger hobici degilseniz yada yüksek km yapmiyorsaniz bu malzeme kalitesindeki bir arac icin fiyatlar yüksek denebilir.
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mrvolkan 1 yıl
Bunda düşük km 2.el almak lazım
Hemen değer kaybediyor
Ozellikle fiat ve dacia
Şöyle temiz 10 binde felan bulup alcan çıkınca
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Carsever 1 yıl mrvolkan
mrvolkan
Bunda düşük km 2.el almak lazım
Hemen değer kaybediyor
Ozellikle fiat ve dacia
Şöyle temiz 10 binde felan bulup alcan çıkınca

Milletin 82-83e aldigi Blackshadowlarin fiyatlarina bakin bakalim. Hemen deger kaybetmis mi?
Sifiri her ay zamlanan bir otomotiv piyasamiz varken, hangi arac nasil deger kaybedecek?
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ardicli2000 1 yıl
"Yeni teknolojilerle donatılmış yeni Duster’da otomatik klima, otomatik farlar, 360 derece kamera, eller serbest Dacia kart sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 4x4 bilgilendirme ekranı, bel destek ayarlı koltuklar ve yokuş iniş destek sistemi.."
Cidden yeni teknolojilermiş.
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MrT4ngo 1 yıl
70 bin liraya buzdolabi polo alacagina jip alir millet. fiyati guzel bence. acaba 1.2 motorun yakit tuketimi nedir tüple uyumu vs malum dizel motor gibi basıp gazlayıp kullanınca ocağa incir agaci dikiyor benzinliler
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