Tam Boyutta Gör

Hem iç hem de dış tasarım olarak yenilenen yüzüyle 1 Mart 2018 tarihinde bayilerdeki yerini alacak olan 2018 Dacia Duster’ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı. Yenilenmiş SUV ile birlikte bir ilki gerçekleştiren şirket, e-ticaret ile online satış projesiyle 100 müşteriye araç daha pazara sunulmadan satın alma imkanı tanıyor.

Dacia’ya göre yeni Duster’da yapılan değişiklikler sadece görünümle sınırlı değil. Bünyesinde 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunduran araç, daha ergonomik ve ihtiyaca odaklı olarak güncellenen kabin ile daha konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor. Ayrıca, ses yalıtımının da ciddi oranda geliştirildiğini belirten şirket, iç mekanda algılanan seslerin yarı yarıya azaltıldığının altını çiziyor.

İki farklı paket, dört farklı motor

2018 Dacia Duster, ülkemizde Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı donanım paketi ve dört farklı motor seçeneğiyle birlikte satışa sunulacak. 1.2 TCe 125bg (4x2) benzinli motorun yelpazeye yeni eklendiği motorlar arasında 1.6 SCe 115bg (4x2) benzinli, 1.5 dCi 90bg (4x2) dizel ve 1.5 dCi 110bg EDC (4x2) dizel. Ayrıca 110 beygirlik dizel motorun bir de manuel 4x4 versiyonu bulunuyor.

Başlangıç versiyonunda 1.6 SCe motor bulunan yeni Duster’ın fiyatı 70,900 TL’den başlıyor. En üst noktada ise 105,400 TL fiyatıyla Prestige&1.5 dCi dizel-otomatik seçeneği yer alıyor.

Yeni teknolojilerle donatılmış yeni Duster’da otomatik klima, otomatik farlar, 360 derece kamera, eller serbest Dacia kart sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 4x4 bilgilendirme ekranı, bel destek ayarlı koltuklar ve yokuş iniş destek sistemi sunulan özellikler arasında yer alıyor.



İşte standart ve opsiyon donanımlar

Comfort paketi standart donanım: LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca 4x4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk

Prestige paketi standart donanım: Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket (MediaNav + geri görüş kamerası), Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi + 360°kamera + MediaNav), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi

Benzinli motorlar

1.6 SCe 115bg (4x2)

1.2 TCe 125bg (4x2)

Dizel motorlar

1.5 dCi 90bg (4x2)

1.5 dCi 110bg (4x2 manuel ve EDC), (4x4)