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    Huawei imzalı bu elektrikli otomobil, Rolls-Royce ve Maybach’a rakip olabilir mi?

    Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet günden güne artmaya devam ederken, teknoloji devlerinin de bu pazara giriş yapmaları, köklü markalar için yeni rakiplerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

    Huawei Maextro S800, özellikleri ve tasarımıyla ilgi çekiyor Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin ileri teknoloji gücünü arkasına alan Çinli lüks otomobil markası Maextro, ultra lüks elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapıyor. 852 beygire kadar ulaşabilen etkileyici gücüyle dikkat çeken Maextro S800, Mercedes-Maybach EQS ve Rolls-Royce Spectre gibi prestijli modellerin karşısına yeni bir rakip olarak çıkıyor.

    Son yıllarda Çinli üreticiler, elektrikli otomobil sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirerek pazarı yeniden şekillendiriyor. Ancak Bentley, Rolls-Royce ve Maybach gibi köklü lüks markalar, bugüne kadar benzersiz prestijleri sayesinde bu yükselişten büyük ölçüde etkilenmeden yollarına devam etti. Maextro S800 ise bu dengeyi değiştirmeye aday. Geçtiğimiz yıl yalnızca tasarım görselleriyle gündeme gelen model, şimdi tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor.

    Huawei Maextro S800, özellikleri ve tasarımıyla ilgi çekiyor Tam Boyutta Gör

    Maextro S800, Rolls-Royce'un klasikleşmiş fiber-optik yıldızlı tavan konseptini daha da ileri taşıyor. Huawei'nin yenilikçi dokunuşuyla yalnızca tavan değil, kapı kolları, farlar ve aracın çevresindeki projeksiyonlar da ışıltılı bir görünüm sunuyor. Bu sayede otomobil, yalnızca dışarıdan dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına da sıra dışı bir deneyim vadediyor.

    Tamamen özel bir platform üzerine inşa edilen Maextro S800, geleneksel lüks markalardan farklı olarak başka üreticilerle parça paylaşmıyor. Bu detay, lüks otomobil alıcıları için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Araç, 480 ile 852 beygir arasında değişen güç seçenekleriyle sunuluyor. Gelişmiş bir otonom sürüş sistemine sahip model, 32 farklı sensörle donatılmış durumda. Radar, lidar ve kameralarla sürekli olarak yol koşullarını analiz eden Huawei'nin ADS teknolojisi, süspansiyon, tork dağılımı ve direksiyon sistemlerini anlık olarak optimize ediyor. Bu sayede sürüş deneyimi hem konforlu hem de son derece güvenli hale geliyor.

    Huawei Maextro S800, özellikleri ve tasarımıyla ilgi çekiyor Tam Boyutta Gör

    Kötü hava koşullarında da üstün bir performans sergileyen Maextro S800, yağmur, sis ve toz gibi zorlu hava şartlarında görüş mesafesini %60 artırırken, tepki süresini %40 oranında kısaltıyor. Olası bir çarpışma durumunda ise otomobil, yolcuların güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için oturma pozisyonlarını ve süspansiyonu otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, kaza anında kapılar dışarıdan açılabilir hale gelirken, araç otomatik olarak acil yardım çağrısı yapıyor.

    Bazı versiyonlarında 800V yüksek voltajlı sistem sunan Maextro S800, 6C hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu sistem sayesinde, 66 kWh bataryaya sahip model sadece 10.5 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor. 523 beygir gücündeki menzil uzatıcı hibrit (EREV) versiyonu da dahil olmak üzere, farklı güç seçenekleri sunuluyor.

    Mayıs ayında satışa sunulması planlanan Maextro S800’ün fiyat aralığı 135.000 ile 205.000 dolar arasında değişiyor. Lüks, teknoloji ve performansı bir araya getiren bu yeni model, elektrikli otomobil dünyasında ezber bozmaya hazırlanıyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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    Forumdan Konular

    geri geri gelirken arkadaki araca çarpma akciğer filminde sigara çıkar mı taksimden kadıköye nasıl gidilir balıkla peynir yenir mi marketlere ürün satmak istiyorum

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