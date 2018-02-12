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Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!

Uzaya kadar çıkan Tesla sonunda resmi olarak Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki 6 ay içinde servis merkezi kuracak firma 2019'da da showroom açacak ve resmi olarak satışlara başlayacak.
1 yıl
13,7b
1
151
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!
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Uzaya gönderilen Tesla bu kez resmi olarak Türkiye yolunda. Önümüzdeki 6 aylık dönemde ülkemizde servis merkezi kurmayı planlayan firma, 2019'da da Tesla bayisi açacak.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre Tesla'nın Avrupa merkezi Tesla Motors Netherlands B.V., önümüzdeki 6 ay içinde İstanbul Anadolu yakasında servis merkezi kuracak ve yıl bitmeden hizmete alacak. Tanıtım amaçlı olarak servis merkezinde Tesla modelleri de sergilenecek.

Servis ağının hizmet vermeye başlamasının ardından 2019'da Istanbul'un gözde bir mekanına showroom açacak ve resmi olarak satışlara başlayacak. Tesla'nın diğer modellerinden daha uygun fiyatlı olan Model 3 otomobili ile pazara hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Model 3'ün 70 bin euro fiyat etiketi ile satışa sunulması hedefleniyor.

Hızlı şarj istasyonu SuperCharger kurulumuna başlandı

Tesla ile Gersan arasında yapılan hızlı şarj istasyonu montajı ve tedariği anlaşması kapsamında şarj istasyonlarının kurulumuna başlandı. Türkiye'nin tamamına geniş bir şarj istasyonu ağı kurulacak. Şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulumu yapılacak. Toplu konut, AVM, otopark gibi yoğun bölgelere de şarj üniteleri sağlanacak.

Resmi olarak ülkemizde satışa sunulacak elektrikli otomobillerin satışından önce servis ve şarj noktalarının tam olarak faaliyete geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Bugün Tesla satın almak isteyen müşteriler galerilerin ithal otomobillerini yüksek fiyattan satın alıyor. Müşteriler arıza ve servis gereksinimi durumunda otomobillerini Türkiye'de tamir ettiremedikleri için Avrupa'ya gitmek zorunda kalıyor.

Tamir edilmesi zor olduğundan dolayı sigorta şirketleri kasko için yüksek prim ücreti istiyor. Bugün Türkiye yollarında 150'den fazla Tesla dolaşıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tesla’nın başarılı bir marka imajı oluştu. İçten yanmalı motorların yüksek ÖTV ücreti ve petrol fiyatlarından dolayı uygun fiyatla satışa sunulması halinde Tesla’ya olan ilgi bir hayli yüksek olacaktır.


http://www.gazetevatan.com/uzaydan-sonra-turkiye-de-1142448-otomobil/ Yorum Yaz
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bombombombom 1 yıl en beğenilen
Vergi dairesi bunu beğendi
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michael01 1 yıl
70 binlik araç bizde olur 500bin
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Mianfei 1 yıl
Evet başlangıç fiyati 10 bin dolar arti vergilerle 500 bin tl ho
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DH Misafiri 3 ay
Elektrikli otomobil de vergi almıyor devlet teşvik var şu anda.
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haberelectro 1 yıl
Geldigi gibi gider
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brava 34 1 yıl
Geldiğine geleceğine pişman ederler vatandaşı. .
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Konuşmalan 1 yıl
10 yıl sonra ki yorumlar:

"Ben hep 50 liralık elektrik alıyorum.Zamlar beni etkilemiyor."
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scooting2563 1 yıl
iyi tarafından düşünürsek;eskiden benzine ve yağa zam gelince diğer herşeye gelen zamların ardı arkası kesilmiyordu. şimdi sadece elektriğe sürekli zam gelecek bizde ona göre bir savunma geliştireceğiz artık. diğer zamlardan belki böylece kurtuluruz. tabii rantlara kurban gitmessek
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ali_6195 1 yıl
MTV vergisi dahil olacaksa 70 + 144 = 214k EURO Hayırlı olsun
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gokhangokhan33 1 yıl
türkiyede satışı bir çoğalsın devlet çöker görürüz ucuzmu olacak belki benzinli arabadan daha fazla vergi koyarlar kim bilir
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simerazzı 1 yıl
Sevinen arkadaşlara RTE diyeyim de fazla sevinmesinler
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scooting2563 1 yıl simerazzı
o tarafını hesap ederek seviniyoruz zaten
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fatihburak95 1 yıl
Elektrikli araçlara ÖTV hayırlı olsun. Bir tek o vardı o da gitti..
Bisiklete ITV gelmiş bisiklete düşün bak bildiğin 2 tekerlekli benim gücümle güden alete... Yurtdışı markalar yüzde 20 ÖTV verecekmiş. Sanki Salcano attiriciyi kadroyu frenleri kolları kendisi yapıyor... Yaptığı tek şey üstüne arma basmak gel toplama.. belki bazı kadrolar burada yapılıyordur bilemem.
Bisikletten yüzde 20 ÖTV alan zihniyet buna yüzde 100 ÖTV alır. Zaten başka haberde 70 bin euro diyordu şu an 35 bin euroyu nasıl 70 e çıkaracaksın yüzde 80 ÖTV ve bunun KDV su ile.
Hükümet değişirse ilk bir kaç yıl yeni vergi gelmez halkın gözüne cici gözükmeye çalışırlar anca öyle de ölme edeceğim ölme....
Doktor olacağım 1 sene kaldı şurada bu gidişle ooo Astra turbo aldım uff olacak 5 sene once severek volvolara e serilerine vs bakarken.
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ÇevreMühendisi 1 yıl
Vergiyi odeyene araci bedavaya verirler turkiyede
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