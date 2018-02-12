Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!

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Uzaya gönderilen Tesla bu kez resmi olarak Türkiye yolunda. Önümüzdeki 6 aylık dönemde ülkemizde servis merkezi kurmayı planlayan firma, 2019'da da Tesla bayisi açacak.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre Tesla'nın Avrupa merkezi Tesla Motors Netherlands B.V., önümüzdeki 6 ay içinde İstanbul Anadolu yakasında servis merkezi kuracak ve yıl bitmeden hizmete alacak. Tanıtım amaçlı olarak servis merkezinde Tesla modelleri de sergilenecek.

Servis ağının hizmet vermeye başlamasının ardından 2019'da Istanbul'un gözde bir mekanına showroom açacak ve resmi olarak satışlara başlayacak. Tesla'nın diğer modellerinden daha uygun fiyatlı olan Model 3 otomobili ile pazara hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Model 3'ün 70 bin euro fiyat etiketi ile satışa sunulması hedefleniyor.

Hızlı şarj istasyonu SuperCharger kurulumuna başlandı

Tesla ile Gersan arasında yapılan hızlı şarj istasyonu montajı ve tedariği anlaşması kapsamında şarj istasyonlarının kurulumuna başlandı. Türkiye'nin tamamına geniş bir şarj istasyonu ağı kurulacak. Şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulumu yapılacak. Toplu konut, AVM, otopark gibi yoğun bölgelere de şarj üniteleri sağlanacak.

Resmi olarak ülkemizde satışa sunulacak elektrikli otomobillerin satışından önce servis ve şarj noktalarının tam olarak faaliyete geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Bugün Tesla satın almak isteyen müşteriler galerilerin ithal otomobillerini yüksek fiyattan satın alıyor. Müşteriler arıza ve servis gereksinimi durumunda otomobillerini Türkiye'de tamir ettiremedikleri için Avrupa'ya gitmek zorunda kalıyor.

Tamir edilmesi zor olduğundan dolayı sigorta şirketleri kasko için yüksek prim ücreti istiyor. Bugün Türkiye yollarında 150'den fazla Tesla dolaşıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tesla’nın başarılı bir marka imajı oluştu. İçten yanmalı motorların yüksek ÖTV ücreti ve petrol fiyatlarından dolayı uygun fiyatla satışa sunulması halinde Tesla’ya olan ilgi bir hayli yüksek olacaktır.

http://www.gazetevatan.com/uzaydan-sonra-turkiye-de-1142448-otomobil/