Elektrikli MINI Countryman artık daha fazla menzil sunuyor

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerden biri olan MINI Countryman E, güç aktarma sisteminde yapılan güncellemelerle artık daha verimli hale geldi. Güncellenen model, WLTP'ye göre 501 kilometre sürüş menzili vadediyor.
Yenilenen MINI Countryman E, özellikleriyle neler sunuyor❓
Menzilde yaklaşık 40 km'lik artış
Bataryadaki doğru akımın elektrik motorları için alternatif akıma dönüştürülmesi sırasında daha az enerji ısıya dönüşüyor. Buna ek olarak, ön aks üzerinde kullanılan düşük sürtünmeli yeni tekerlek rulmanları da yuvarlanma direncini azaltarak genel verimliliğe katkı sağlıyor. Batarya tarafında da dikkat çekici bir güncelleme bulunuyor. MINI Countryman E’nin net batarya kapasitesi 65,2 kWsa’e çıkarıldı. Daha önce net kapasite 64,6 kWsa olarak açıklanıyordu.
Yaklaşık 600 Wh’lik bu artış, teoride WLTP tüketim değerleriyle yaklaşık 3,7 kilometrelik ek menzil anlamına geliyor. Ancak toplam menzil artışı bunun çok daha üzerinde. Bu da SiC inverterler ve yeni rulmanlar gibi verimlilik odaklı iyileştirmelerin etkisinin daha büyük olduğunu gösteriyor.
Şarj ve motor tarafında değişiklik yok
Şarj performansında ise herhangi bir değişiklik yok. Uygun koşullarda MINI Countryman E, DC hızlı şarj istasyonunda yüzde 10’dan yüzde 80’e 30 dakikadan kısa sürede şarj edilebiliyor. Motor gücü ve performans değerleri aynı şekilde korunuyor. Countryman E, önden çekişli tek motoruyla 150 kW güç ve 250 Nm tork sunmaya devam ediyor. Çift motorlu Countryman SE ALL4 ise toplamda 230 kW güç ve 494 Nm tork üretiyor.
MINI, güncellenen Countryman E için henüz yeni bir fiyat açıklamadı. Bu nedenle önemli bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Almanya'da mevcut kasanın başlangıç fiyatı 38.120 euro. Türkiye'de ise fiyatlar 2.493.300 TL seviyesinden başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: