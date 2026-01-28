Giriş
    Elektrikli MINI Countryman artık daha fazla menzil sunuyor

    MINI, Countryman E'de yaptığı teknik güncellemelerle menzili ilk kez 500 km’nin üzerine çıkardı. Yeni inverter ve verimlilik iyileştirmeleriyle menzilde yaklaşık 40 km artış sağlandı.

    Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobillerden biri olan MINI Countryman E, güç aktarma sisteminde yapılan güncellemelerle artık daha verimli hale geldi. Güncellenen model, WLTP'ye göre 501 kilometre sürüş menzili vadediyor.

    Yenilenen MINI Countryman E, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026-mini-countryman-e Tam Boyutta Gör
    Markaya göre menzil artışı birden fazla “yenilikçi teknik çözümün” birleşimiyle sağlandı. Bu güncellemenin merkezinde yeni inverter yer alıyor. Gelecek modellerde silikon karbür (SiC) yarı iletkenler kullanılacak. Geleneksel silikon tabanlı yarı iletkenlere kıyasla daha yüksek verimlilik sunan SiC bileşenler, enerji kayıplarını azaltıyor.

    Menzilde yaklaşık 40 km'lik artış

    Bataryadaki doğru akımın elektrik motorları için alternatif akıma dönüştürülmesi sırasında daha az enerji ısıya dönüşüyor. Buna ek olarak, ön aks üzerinde kullanılan düşük sürtünmeli yeni tekerlek rulmanları da yuvarlanma direncini azaltarak genel verimliliğe katkı sağlıyor. Batarya tarafında da dikkat çekici bir güncelleme bulunuyor. MINI Countryman E’nin net batarya kapasitesi 65,2 kWsa’e çıkarıldı. Daha önce net kapasite 64,6 kWsa olarak açıklanıyordu.

    Yaklaşık 600 Wh’lik bu artış, teoride WLTP tüketim değerleriyle yaklaşık 3,7 kilometrelik ek menzil anlamına geliyor. Ancak toplam menzil artışı bunun çok daha üzerinde. Bu da SiC inverterler ve yeni rulmanlar gibi verimlilik odaklı iyileştirmelerin etkisinin daha büyük olduğunu gösteriyor.

    2026-mini-countryman-e Tam Boyutta Gör
    Güncellemeyle birlikte MINI Countryman E’nin WLTP menzili 462 kilometreden 501 kilometreye yükseldi. Dört tekerlekten çekişli Countryman SE ALL4 ise artık 433 kilometre yerine 467 kilometrelik WLTP menziliyle listeleniyor.

    Şarj ve motor tarafında değişiklik yok

    Şarj performansında ise herhangi bir değişiklik yok. Uygun koşullarda MINI Countryman E, DC hızlı şarj istasyonunda yüzde 10’dan yüzde 80’e 30 dakikadan kısa sürede şarj edilebiliyor. Motor gücü ve performans değerleri aynı şekilde korunuyor. Countryman E, önden çekişli tek motoruyla 150 kW güç ve 250 Nm tork sunmaya devam ediyor. Çift motorlu Countryman SE ALL4 ise toplamda 230 kW güç ve 494 Nm tork üretiyor.

    MINI, güncellenen Countryman E için henüz yeni bir fiyat açıklamadı. Bu nedenle önemli bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Almanya'da mevcut kasanın başlangıç fiyatı 38.120 euro. Türkiye'de ise fiyatlar 2.493.300 TL seviyesinden başlıyor.

