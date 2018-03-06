2018 Mercedes-AMG GT Coupe, 640 beygirlik motoruyla Cenevre'yi renklendirdi

Bugüne kadar pek çok kez kamuflajlı olarak kameralara yakalanan ve görselleri sızdırılan Mercedes-AMG’nin yeni üyesi, AMG GT 4-door Coupe ismiyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Mercedes-AMG GT 4-door Coupe en tepede 640 beygirlik motorla birlikte geliyor.

Yeni Mercedes-AMG Coupe modeli iki farklı benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan bir tanesi Mercedes’in yeni 3.0 litre sıralı 6 silindir motoru hafif hibrit sisteme sahip olarak ve GT53 4Matic+ adı altında gelecek. Diğer 4.0 litre V8 motor ise GT63 4Matic+ ve GT63 S 4Matic+ versiyonlarına güç verecek.

Mercedes-AMG GT 63 versiyonundaki 4.0 litre 585 beygir güç üretecek. GT 63 S versiyonunda ise aynı motor bulunmasına rağmen güç çıkışı 640 beygir olacak. 4.0 litre V8 motor yerine hafif hibrit sisteme sahip 3.0 litre motordan güç alan GT 53 versiyonunda ise sadece 430 beygir güç çıkışı bulunacak. Sisteme dahil olan elektrikli motor da ekstra 21 beygir güç ve 250Nm tork ekleyecek.

Bu güç yola nasıl yansıyacak?

AMG GT 63 S versiyonu bu değerlerle birlikte 0’dan 100km/s hıza 3.2 saniyede çıkacak. Aracın ulaşabileceği maksimum hız ise 315km/s olacak. Aynı motora sahip bir alt versiyonda ise hızlanma süresi 3.4 saniye olarak görülecek iken, maksimum hızı 310km/s olacak. Serinin en altındaki AMG GT 53 ise 0-100km/s hızlanma süresi 4.5 saniyeye çıkarken, maksimum hız ise 285km/s olarak görülecek.

Adından da anlaşılacağı üzere tüm bu versiyonlarda 4Matic+ dört tekerden çekiş sistemi standart olarak sunulacak. G63 S ve G 63 versiyonları, 4.0 litre V8 motorun ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmiş SpeedShift MCT 9G adı verilen 9 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla gücünü yol aktaracak. G 53 versiyonunda ise SpeedShift TCT 9G adındaki başka bir 9 ileri otomatik şanzıman kullanılacak.

Yeni AMG GT 4-door Coupe modellerinde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve hemen onun yanında bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Onun hemen altında Mercedes modellerinden alışık olduğumuz hava çıkışları yer alırken, pek çok düğmenin yer aldığı gümüş renkli kısım da oldukça dikkat çekiyor. Yüksek performans sunan aracın boyutları henüz açıklanmasa da koltukları katlandığında oldukça geniş bir bagaj kapasitesi sunacağı da düşünülüyor.

Mercedes AMG GT 4-door Coupe modellerindeki 4.0 litre V8 modeller 2019’un başında satışa çıkacak. AMG GT 53 ise onlardan birkaç ay sonra satışa sunulacak.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258