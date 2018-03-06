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Le Fil Rouge konsepti Hyundai'nin gelecekteki tasarım dilini gösteriyor

Hyundai'nin 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı Le Fil Rogue konsepti, şirketin gelecekteki otomobillerinde kullanacağı tasarım dilinin bir ön gösterimi olarak sergileniyor.
1 yıl
2,3b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Le Fil Rouge konsepti Hyundai'nin gelecekteki tasarım dilini gösteriyor
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Güney Koreli üretici Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda şirketin gelecekteki tasarım anlayışının bir ön gösterimi olarak kabul edilen Le Fil Rouge konsept aracını görücüye çıkardı.

İlk olarak yeni Hyundai Kona, Nexo ve Santa Fe modellerinde uygulanan yukarı doğru genişleyen ızgara ve geniş kaput tasarımı bu konsept ile birlikte bambaşka bir boyut kazanmış. Oldukça yenilikçi bir tasarım anlayışına sahip olan araçta son zamanlarda konsept araçlarda görmeye alışık olduğumuz dev tekerlekler dikkat çekerken, yan aynaların bulunmaması da ilk dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Asıl hedeflerinin hislere hitap eden otomobiller tasarlayarak Hyundai’yi halk tarafından sevilen bir marka yapmak olduğunu belirten tasarım başkanı Sang-yup Lee’ye göre, Le Fil Rogue konseptinin şirketin geçmiş, şimdiki ve gelecek tasarım anlayışının bir bağlantısı olarak görülmesi gerekiyor. Zira bu tasarım 1974 yılındaki Coupe konseptinin DNA’sını taşıyor.

Hyundai’nin belirttiğine göre Le Fil Rogue konseptinin dört kişilik kabini sıcak, ferah ve konforlu bir yolculuk sağlamak için tasarlandı. Oldukça geniş diz mesafesi bulunan aracın iç tarafı aynı zamanda yepyeni teknolojiler ile de donatılmış.

Çift yönlü klima sistemini içeren kabinde ahşap ve yüksek teknolojili kumaşlardan faydalanılmış. Araçtaki bilgi-eğlence sistemi ise sürücünün önündeki dokunmatik olarak çalışan panoramik ekrana ve ön koltukların arkasında yer alan diğer dokunmatik ekranlara emanet edilmiş.



https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/hyundai-le-fil-rouge-concept-revealed-blueprint-new-design Yorum Yaz
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Kaiser75 1 yıl en beğenilen
hyundai bu modelleri gösteriyor ama sonra yeni i30 gibi hilkat garibelerini piyasaya sürüyor ne iş??
1 Yanıt Yanıtla +11
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Moueson 1 yıl
Anlaşıldı gelecekte bütün araçlar birbirine benzeyecek :/
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hanox 1 yıl
Fevkaladenin fevkinde :D
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Kerim5100 1 yıl
Hyundai kendini giderek geliştiriyor. Önce Santa Fe şimdi de bu :D
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Kaiser75 1 yıl en beğenilen
hyundai bu modelleri gösteriyor ama sonra yeni i30 gibi hilkat garibelerini piyasaya sürüyor ne iş??
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kadirirdem 1 yıl Kaiser75
:D :D Aynen öyle.
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Nirvana333 1 yıl
Ne varsa hyundaide var!
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Moueson 1 yıl
Anlaşıldı gelecekte bütün araçlar birbirine benzeyecek :/
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