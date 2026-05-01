Volkswagen, Çin'e özel elektrikli araçlarını Avrupa pazarına getirebilir

Tam Boyutta Gör Satışları düşen ve kârlılığı azalan Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin’de geliştirdiği yeni nesil elektrikli araçlarını Avrupa pazarına taşımayı planlıyor. Şirketin CEO’su Oliver Blume, bu hamlenin rekabet gücünü artırmak, geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve Avrupa’daki atıl üretim kapasitesini değerlendirmek açısından önemli olabileceğini söyledi.

Blume, Çin’e özel geliştirilen modellerin Avrupa’da üretilebileceğini ancak bunun için öncelikle ürünlerin yerel tüketici beklentilerine uygun olması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, Çinli üretici Xpeng ile ortak geliştirilen yeni nesil CMP platformunun 2027’de Çin’de devreye alınması planlanıyor. Avrupa’ya yönelik olası genişleme kararının ise bu sürecin ardından değerlendirileceği ifade edildi.

Çin teknolojisi Avrupa’ya taşınabilir

Blume, Çin’deki hızlı inovasyon ve üretim süreçlerinin Volkswagen’ın Batı operasyonlarına önemli katkı sağlayabileceğini belirtti. Çin ekosistemini "mimari açıdan bir referans noktası” olarak tanımlayan CEO, özellikle yazılım, elektrik mimarisi ve sürüş destek sistemlerinde Çin’in öne çıktığını dile getirdi.

Bu açıklamalar, markanın Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni modellerin hemen ardından geldi. Fuarda sergilenen modeller arasında ID. Unyx 09, ID. Aura T6, Jetta X ve AUDI E7X gibi Çin odaklı araçlar yer alıyor.

Xpeng ortaklığı ve yeni platformlar

Volkswagen’ın Çin stratejisinde Xpeng ile iş birliği kritik rol oynuyor. Özellikle ID. Unyx serisi, Xpeng’in gelişmiş sürüş destek sistemleri, CEA (China Electronic Architecture) ve CMP (Compact Main Platform) platformu üzerine inşa ediliyor.

Örneğin ID. Unyx 08 SUV, 800V mimari, 730 km’ye varan menzil ve hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı seride yer alan Unyx 07 ve Unyx 09 modelleri de yine Çin’de geliştirilen yazılım ve donanım altyapısını kullanıyor.

Volkswagen’ın Çin’deki üç ana ortaklığı farklı elektrikli araç serilerine odaklanıyor:

Volkswagen Anhui: ID. Unyx serisi (Xpeng teknolojisi)

SAIC-Volkswagen: ID. Era serisi (SAIC ve Momenta teknolojileri)

FAW-Volkswagen: ID. Aura serisi (Xpeng altyapısı)

Bu yapı, şirketin Çin pazarında daha hızlı ürün geliştirmesine olanak tanırken, Avrupa’ya olası teknoloji transferinin de önünü açıyor.

Çin’e özel markalar ve yeni modeller

Volkswagen Grubu çatısı altında Çin’e özel yeni markalar da dikkat çekiyor. AUDI markası, klasik dört halkalı logoyu terk ederek Çin’e özel bir kimlikle konumlandırılıyor. Bu markanın yeni modeli E7X, 900V mimari ve 750 km’ye yaklaşan menzil sunuyor.

Öte yandan Jetta markası da uygun fiyatlı elektrikli SUV segmentine Jetta X konseptiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Marka, 2028’e kadar dört yeni elektrikli model sunmayı hedefliyor.

Avrupa’da Çinlilerle ortak üretim gündemde

Blume ayrıca, Avrupa’daki üretim tesislerinin Çinli üreticilerle ortak kullanılabileceğini de açıkladı. Bu sayede maliyetlerin düşürülmesi ve kapasite kullanımının artırılması hedefleniyor. Volkswagen Grubu, pandemi öncesinde yaklaşık 12 milyon olan yıllık üretim kapasitesini 9 milyon seviyesine çekmeyi planlıyor.

Volkswagen, 30 Nisan’da açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarında faaliyet kârının yüzde 14 düşüşle 2,5 milyar euroya gerilediğini duyurdu. Özellikle Çin ve ABD pazarlarında zayıflayan talep ve Avrupa’da artan Çinli üretici rekabeti, şirket üzerindeki baskıyı artırıyor.

