    Otomotiv devi Bosch'tan Türkiye’de işten çıkarma kararı: Sektör alarm veriyor

    Bosch’un Bursa fabrikasında artan maliyetler ve sektörel daralma nedeniyle binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarma süreci başlıyor. İşgücünde yüzde 25’lik kesinti öngörülüyor.

    Otomotiv tedarik sanayisinin en büyük oyuncularından Bosch, Türkiye’deki en önemli üretim üslerinden biri olan Bursa fabrikasında kapsamlı bir küçülme sürecine giriyor. Edinilen bilgilere göre şirket, artan maliyetler ve sektördeki daralma nedeniyle kademeli bir işten çıkarma planını devreye aldı.

    Yerel medyanın haberlerine göre fabrikada yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalışan bulunurken plan kapsamında 2027 sonuna kadar 1150 mavi yaka, 2030 sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışanın işten çıkarılması öngörülüyor. Bu tablo, toplam iş gücünün yaklaşık dörtte birine karşılık gelen ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.

    Karar öncesinde gönüllü ayrılmak isteyen çalışanlardan taleplerin toplandığı, sürecin ise gece vardiyasında yapılan duyuruyla netleştiği belirtiliyor. Ayrıca fabrikanın ilgili bakanlığa bildirimde bulunarak gerekli izinleri aldığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

    Maliyet baskısı ve dönüşüm süreci

    Bosch’un bu adımının arkasında hem yerel hem de küresel ölçekte etkili olan ekonomik faktörler bulunuyor. Artan enerji, hammadde, lojistik ve yan sanayi maliyetleri, üretim giderlerini ciddi ölçüde artırırken döviz kurunun baskılanması Türkiye’yi yabancı yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor.

    Sektörde konuşulan bir diğer önemli gelişme ise üretim merkezlerinin yeniden konumlandırılması. Bosch, Tofaş ve Renault gibi üreticilerin, daha düşük maliyet avantajı sunan Macaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

    Öte yandan Bosch’un Türkiye’deki bu kararı, şirketin küresel yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Reuters’a göre şirket daha önce 13 bin kişilik işten çıkarma planı açıklamış ve bunu kapasite fazlası ile zayıflayan talebe bağlamıştı.

    Bosch, 2026 yılı için satışlarda yüzde 2 ila 5 arasında büyüme ve faaliyet kâr marjında yüzde 4 ila 6 seviyesine yükseliş hedefliyor. Şirket CEO’su Stefan Hartung, otomasyon, dijitalleşme, elektrifikasyon ve yapay zeka alanlarına yapılan yatırımların bu büyümeyi destekleyeceğini belirtiyor.

    Bosch’taki gelişmeler bir anlamda Avrupa otomotiv tedarik zincirinde yaşananlarla da doğrudan ilgili. Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) verilerine göre, 2030 yılına kadar yaklaşık 350 bin işin risk altında olduğu öngörülüyor. Sadece Volkswagen Grubu, 2030'a kadar 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

    Sadece 2024-2025 döneminde sektörde açıklanan işten çıkarmaların 100 bini aştığı, birçok büyük tedarikçinin ve üreticinin maliyet baskısı nedeniyle küçülmeye gittiği belirtiliyor. Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki yükselişi ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı maliyet yükü, bu süreci hızlandıran temel faktörler arasında yer alıyor. Avrupa'da yaşanan bu durum Türk otomotiv sektörünü de doğrudan etkiliyor. İlk çeyrekte üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 321 bin 856 adet oldu. Otomotiv ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 oldu.Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydetti.

    Forumdan Konular

    en iyi suv araç hangisi parmakta cam parçası kalması belirtileri kadjar neden tutulmadı epson yazıcı yazmıyor boş sayfa çıkıyor dünyanın en büyük spor kulübü

