Gençleri hedefleyen OMODA 4 sahnede: Seri üretim başladı

Çinli otomotiv devi Chery çatısı altındaki OMODA&JAECOO, küresel büyüme hedefinin merkezine yerleştirdiği yeni SUV modeli OMODA 4'ün seri üretimine başladı. Genç kullanıcıları hedefleyen model, hem teknolojisi hem de çoklu enerji altyapısıyla dikkat çekiyor.

OMODA 4 özellikleri

Tam Boyutta Gör OMODA 4, markanın B-SUV segmentindeki yeni temsilcisi olarak konumlanırken, 2027 yılına kadar yıllık 1 milyon satış hedefinin de kilit oyuncularından biri olacak. Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen özel etkinlikte banttan indirilen model, küresel pazarlara güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

OMODA 4’ün en dikkat çekici yönlerinden biri çoklu güç ünitesi stratejisi. İlk etapta 1.5 litrelik turbo destekli hibrit sistemle sunulması beklenen modelin yaklaşık 224 beygir güç üreteceği ifade ediliyor. Aynı motor altyapısı, OMODA 5 ve Jaecoo 7 modellerinde de kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla da sınırlı kalmayan marka, tamamen elektrikli versiyonu da yolda olan OMODA 4 için 204 HP gücünde bir elektrik motoru ve 61 kWsa batarya paketi planlıyor. Bu versiyonun yaklaşık 420 km menzil sunması bekleniyor.

İç mekânda ise alışılmışın dışında bir yaklaşım var. “Starship” yani uzay gemisi temalı kokpit tasarımıyla gelen modelde 13.2 inçlik dev multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. 540 derece panoramik kamera sistemi ve 50W kablosuz şarj gibi özellikler de listede olacak.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında da iddialı olan model, toplam 16 farklı ADAS sürüş destek sistemiyle donatılmış durumda. Ayrıca yapay zekâ destekli sesli asistan sistemi de yolda. Markanın açıklamasına göre bu sistem gelecekte ses klonlama ve ruh haline göre müzik önerisi gibi gelişmiş özellikler sunabilecek.

OMODA 4, küresel pazarda Ford Puma ve Renault Captur rakiplerle mücadele edecek. Avrupa lansmanının 2026’nın ikinci yarısında yapılması beklenen modelin başlangıç fiyatının 28 bin euro civarında olması ön görülüyor.

