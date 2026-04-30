Gençleri hedefleyen OMODA 4 sahnede: Seri üretim başladı

Çinli otomotiv devi Chery çatısı altındaki OMODA&JAECOO, küresel büyüme hedefinin merkezine yerleştirdiği yeni SUV modeli OMODA 4'ün seri üretimine başladı. Genç kullanıcıları hedefleyen model, hem teknolojisi hem de çoklu enerji altyapısıyla dikkat çekiyor.
OMODA 4 özellikleri
OMODA 4’ün en dikkat çekici yönlerinden biri çoklu güç ünitesi stratejisi. İlk etapta 1.5 litrelik turbo destekli hibrit sistemle sunulması beklenen modelin yaklaşık 224 beygir güç üreteceği ifade ediliyor. Aynı motor altyapısı, OMODA 5 ve Jaecoo 7 modellerinde de kullanılıyor.
İç mekânda ise alışılmışın dışında bir yaklaşım var. “Starship” yani uzay gemisi temalı kokpit tasarımıyla gelen modelde 13.2 inçlik dev multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. 540 derece panoramik kamera sistemi ve 50W kablosuz şarj gibi özellikler de listede olacak.
OMODA 4, küresel pazarda Ford Puma ve Renault Captur rakiplerle mücadele edecek. Avrupa lansmanının 2026'nın ikinci yarısında yapılması beklenen modelin başlangıç fiyatının 28 bin euro civarında olması ön görülüyor.
