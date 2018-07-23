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2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2

10 ay
5,8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Kimi oyunlara çıktığı dönemde başlamazsanız, her yeri oyunu çok iyi oynayan oyuncular sarar ve keyif almanız zorlaşır. Peki 2018'de Rainbow Six: Siege için bu durum geçerli mi? Oynayalım, görelim.
Bölüm 2: Hafiften Isınıyoruz 

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sonersec 10 ay
Youtube a özenip oynanış videosu çekiyorsunuz madem videoyu editlerken dikkat etseniz de oradaki kaliteyi yakalasanız.
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SKYFALL 10 ay
Turkiye'ye yakin bir sunucu acilsa da su ping sorunundan kurtulsak bari.
Yeni sunucu acilacagindan bahsediyorlardi ama hala bir hareket yok.
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DH Misafiri 10 ay
Abi bu arada kimse söylemedi mi silahlara eklentileri taksan yararına olur.
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Sipihr 10 ay
Bu arada Tunahan inanılmaz oynadı ilk round oyunu bilmeyerek karşı takımı epey şaşırttı :D
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Sipihr 10 ay
Yeni başlayan birinin oyunu öğrenmeye epey zaman alacak minimum 100 saatini alır tabi bunu oynarkende öğrenemez Youtube dan taktik videoları izlemesi gerek. Yeni başlayan çok zorlanır.
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