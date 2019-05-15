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2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği

Makyaj operasyonundan geçirilen 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı. Aynı zamanda dizel motorlu Audi S4 üzerindeki örtü de kaldırıldı. Hibrit desteğine de sahip olan makyajlı A4'ün fiyatı ve özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği
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2019 Audi A4 ailesi üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Geçirdiği makyaj operasyonuyla birlikte hem tasarımı hem de teknolojileri yenilenen 2019 Audi A4’ün Sedan, Avant ve Allroad versiyonlarının yanı sıra V6 dizel motorlu S4 TDI formu da duyuruldu. Makyajlı Audi A4 ailesi bu yılın son çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulacak.

2019 Audi A4’ün tasarımındaki değişimleri anlatmaya ön yüzünden başlayalım. Aracın bu kısmına baktığımızda, altıgen ızgaranın eskiye nazaran genişlediği ve alçaldığı gözümüze çarpıyor. Ayrıca Audi’nin diğer yeni modellerinde de gördüğümüz yeni grafiklere sahip LED farlar makyajlı A4 ailesinde de yerini almış durumda. Yan taraftan baktığımızda omuz çizgisinin de biraz alçaltıldığını görüyoruz. Arka kısımda ise yeni LED stoplar krom çıtayla birbirine bağlanmış. Yenilenen tamponun alt kısmındaki difüzör ve büyük egzoz çıkışları araca sportif bir hava katmış.

Alman üreticinin açıklamasına göre, tüm 2019 Audi A4 modellerinde LED farlar standart olarak sunuluyor. Daha iyisini isteyen müşteriler otomatik uzun far özelliğine sahip Matrix LED teknolojisini tercih edebiliyor. Makyajlı A4 ailesi, 12 farklı gövde rengiyle sunuluyor. Aracın içerisinde Audi’nin son nesil MMI bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sistem, konsolun merkezindeki 10.1 inç dokunmatik ekran aracılığı ile kontrol ediliyor. Müşteriler üç farklı gösterge paneli arasından tercih yapabiliyor. Bunlardan ikisi kısmen analog, son seçenek ise Audi’nin Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge paneli.

Kaputun altında yeni motorlar ve hibrit desteği

2019 Audi A4 ailesindeki en büyük yenilik kaputun altında. Zira 40 ve 50 TDI olarak adlandırılan 2.0 litre ve 3.0 litre dizel üniteler hariç tüm motor gamında hafif hibrit desteği söz konusu. 134 bg’lik 30 TDI ve 161 bg’lik 35 TDI olmak üzere iki yeni 2.0 litre dizel motor seriye eklenmiş durumda. Benzinli tarafında ise üç yeni 2.0 litre ünite mevcut: 148 bg’lik 35 TFSI, 187 bg’lik 40 TFSI ve 242 bg’lik 45 TFSI. Tüm bu motorlarda 12 Volt hafif hibrit desteği bulunuyor.

2019 Audi A4 ailesiyle birlikte örtüsü kaldırılan dizel motorlu S4’ün kaputu altında 342 bg’lik 3.0 litre TDI ünite mevcut. 48 Volt hafif hibrit desteğini de arkasına alan bu sistem, 700 Nm tork üretiyor. Bu değerlerle birlikte aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 4.8 saniye, maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı. Ayrıca elektrik desteğinin turbo lag sorununu ortadan kaldıracağı da gelen bilgiler arasında.

Fiyatlar

2019 Audi A4 ailesinin Avrupa’daki başlangıç fiyatı, A4 Sedan 35 TFSI ile birlikte 35 bin 900 euro olarak belirlendi. Audi S4 Sedan TDI modelini satın almak için de 62 bin 600 euro ödemek gerekiyor. Müşteriler ayrıca Audi A4 edition one versiyonunu sipariş edebiliyor. Bu versiyonun fiyatı da 53 bin 300 euro olarak açıklandı.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-audi-a4-even-sportier-and-even-more-cutting-edge-11655 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 3 hf. en beğenilen commandx
Bana düşmez hocam ama bence hayatının hatasını yapmışsın.
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commandx 3 hf.
Almanya'dan iş teklifi aldım önceki aylarda, gitmedim. Gitmeme nedenim verdikleri maaşın düşük olmasıydı(vergi düşünce aylık ~3500 euro). Beğenmediğim maaşla bile 10 ayda alabiliyorum sıfır a4 ü. Burada hayal bile edemiyorum.
Ne hale getirdiler ülkeyi.
Almanya'dan iş teklifi aldım önceki aylarda, gitmedim. Gitmeme nedenim verdikleri maaşın düşük olmasıydı(vergi düşünce aylık ~3500 euro). Beğenmediğim maaşla b...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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McLaren64 3 hf.
İç mekan hala çok kötü. Rakiplerinin hala gerisinde. Audi A4, rakiplerinden bariz şekilde geride bu kasada.
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1 Avatar
yusuf24 3 hf.
Vasat. Minimum a5 alınmalı. Onunda 2. eli 300bin
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parker48 3 hf.
Şu vites kolunuda elden geçirselermiş iyiymiş.
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fantomasds 3 hf.
"Makyajlı A4 ailesi, 12 farklı gövde rengiyle sunuluyor. " Ülkemiz vatandaşlarının renk algısı beyaz, gri, daha gri, en gri... Nerede o mavi, yeşil, turuncu, vişne çürüğü araçlar.
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mesuthaksoy 3 hf. fantomasds
Abi arabanın rengi ne guzel diyenlere satayım sana dediğimde verdikleri cevaplar
Bu renkle zor satılır
Çok taş izi olur bunda
Boya rengi tutmaz
Temizliği bitmez
Ruhsuz milletiz kusura bakmasın kimse
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Cihat_, 3 hf.
Türkiye'de a4 bile hayal, Avrupalının 35 bine bindiği araba bizde en az 350 bin olur
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McLaren64 3 hf.
İç mekan hala çok kötü. Rakiplerinin hala gerisinde. Audi A4, rakiplerinden bariz şekilde geride bu kasada.
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van_hoijdonk 3 hf.
Far kısımları bir garip geldi ama canlı görmek gerekir. Fotoğraf aldatabiliyor.
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beetle26 3 hf.
A4 bu motor seçenekleri ile türkiye pazarında bundan sonra yok satar 😉
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12 Angry Men 3 hf.
Eski tasarımı çok daha iyiydi, güzelim arabayı bozmuşlar.
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medverdev 3 hf.
boşu 400 bin olur
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Darknesia 3 hf.
Önü Egea arkası mercedjdgfja çılar nerdeseniz? :)
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