Renault'nun elektrikli ticarileri 800V teknolojisiyle geliyor

Renault'nun elektrikli ticari araçlarında sunacağı NMC (nikel manganez kobalt) kimyasına sahip uzun menzilli batarya WLTP'ye göre yaklaşık 450 kilometre sürüş menzili vadediyor. Esas olarak şehir içi kullanım yapan ticari müşterileri hedefleyen LFP (lityum demir fosfat) batarya ise 350 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Batarya kapasiteleri henüz açıklanmadı ancak marka tarafından ilk kez kullanılan 800V hızlı şarj teknolojisi sayesinde 20 dakikadan kısa sürede %15'ten %80'e dolum sağlanabildiği belirtiliyor. Ayrıca, satışa sunulacak üç modelde de araçtan cihaza (V2L) ve araçtan şebekeye (V2G) özellikleri mevcut. Bu araçlarda kullanılan yeni nesil elektrik motoru ise 150 kW güç ve 345 Nm tork üretiyor.
Renault'nun elektrikli ticari araçları, sunduğu özelliklerin yanı sıra yazılım tanımlı araçlar (SDV) olmasıyla da öne çıkıyor. Bu araçlarda yazılım sadece bazı fonksiyonlara yardımcı olan bir sistem olmaktan çıkıp tüm aracın merkezinde yer alıyor. Bu merkezi yazılım, tıpkı bir akıllı telefon gibi araç ömrü boyunca güncellenebiliyor. Ayrıca, söz konusu araçlarda Ampere tarafından geliştirilen, Android Automotive OS temelli yeni bir işletim sistemi görev yapıyor.