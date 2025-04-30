Renault'nun elektrikli ticarileri 800V teknolojisiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör Renault, geçtiğimiz ocak ayında yapılan duyurunun ardından bugün yeni elektrikli ticari araçlarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Trafic, Goelette ve Estafette olarak adlandırılan modeller iki farklı batarya seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Söz konusu araçlar; Renault, Volvo Group ve lojistik şirketi CMA CGM ortaklığında kurulan Flexis tarafından geliştirildi.

Renault'nun elektrikli ticari araçlarında sunacağı NMC (nikel manganez kobalt) kimyasına sahip uzun menzilli batarya WLTP'ye göre yaklaşık 450 kilometre sürüş menzili vadediyor. Esas olarak şehir içi kullanım yapan ticari müşterileri hedefleyen LFP (lityum demir fosfat) batarya ise 350 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Batarya kapasiteleri henüz açıklanmadı ancak marka tarafından ilk kez kullanılan 800V hızlı şarj teknolojisi sayesinde 20 dakikadan kısa sürede %15'ten %80'e dolum sağlanabildiği belirtiliyor. Ayrıca, satışa sunulacak üç modelde de araçtan cihaza (V2L) ve araçtan şebekeye (V2G) özellikleri mevcut. Bu araçlarda kullanılan yeni nesil elektrik motoru ise 150 kW güç ve 345 Nm tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör Renault Trafic E-Tech, iki versiyonla satışa sunulacak: L1 ve L2. Bu modeller farklı yük kapasiteleri için tasarlanmış. L1 versiyonu 4,87 metre uzunluk ve 1,92 metre genişlik ile 5,1 m3 yük hacmi sunuyor. L2 versiyonu ise 5,27 metre uzunluk ve 40 cm daha uzun dingil mesafesiyle 5,8 m3 hacim sağlıyor. Tüm modellerin yüksekliği 1,90 metreyle sınırlandırılmış; böylece yer altı otoparklarına girebiliyorlar.

Tam Boyutta Gör Renault Goelette E-Tech, 1,4 tonluk yük kapasitesi ve yüksek derecede özelleştirilebilirliği ile öne çıkıyor. Fransız üreticiye göre araçta fabrika çıkışı dönüşümler yapılabiliyor ya da Qstomize ve sertifikalı karoser üreticileri tarafından modifiye edilebiliyor. Trafic ile benzer bir tasarıma sahip olsa da, Goelette daha çok fabrika çıkışı farklı gövde konfigürasyonları için geliştirilmiş: şasi kabin, 10 m3 yüksek hacimli kapalı kasa ya da uzun kabin gibi seçenekler mevcut.

Tam Boyutta Gör Renault Estafette E-Tech ise şehir içi operasyonlar için özel olarak geliştirilmiş ilk araç olma özelliğini taşıyor. Yüksekliği 2,60 metre olan bu araçta, 1,90 metre boyundaki bir sürücü rahatça ayakta durabiliyor. 5,27 metre uzunluğa ve 9,3 m3 yük kapasitesine sahip. Aracın yan tarafında sürgülü kapılar ve arka kısmında bir kepenk bulunuyor. Renault, bu kapıların özellikle kolay açılacak şekilde tasarlandığını ve dış kolların dirsek ile açılabildiğini belirtiyor.

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Renault'nun elektrikli ticari araçları, sunduğu özelliklerin yanı sıra yazılım tanımlı araçlar (SDV) olmasıyla da öne çıkıyor. Bu araçlarda yazılım sadece bazı fonksiyonlara yardımcı olan bir sistem olmaktan çıkıp tüm aracın merkezinde yer alıyor. Bu merkezi yazılım, tıpkı bir akıllı telefon gibi araç ömrü boyunca güncellenebiliyor. Ayrıca, söz konusu araçlarda Ampere tarafından geliştirilen, Android Automotive OS temelli yeni bir işletim sistemi görev yapıyor.

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