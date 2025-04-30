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    Alman otomobil devlerinin kârları ilk çeyrekte sert düşüş gösterdi

    Alman otomotiv üreticileri Volkswagen ve Mercedes, 2025 yılının ilk çeyreğinde önemli kâr düşüşü yaşadıklarını açıkladı. Volkswagen'in net kârı %40, Mercedes'in ise %43 azaldı.

    Alman otomobil devlerinin kârları ilk çeyrekte sert düşüş yaşadı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv üreticileri Vokswagen ve Mercedes, 2025 yılının ilk çeyreğinde önemli kâr düşüşü yaşadıklarını açıkladı. Her iki şirket de küresel ticaret ortamındaki belirsizliklerin ve ABD'nin yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerinin gelecekteki performanslarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

    Volkswagen'in ilk çeyrek kârı %40 azaldı

    Volkswagen Grubu’nun faaliyet kârı, Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte önemli ölçüde düştü.

    Şirketin faaliyet kârı %37 azalışla 2,87 milyar euro olurken, net kârı %40,6 düşüşle 2,19 milyar euroya geriledi. Geçen yıl ilk çeyreğinde %6 olan kâr marji ise bu sene %3,7'ye düştü. Volkswagen bu yıl faaliyet kârının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan %5,5’e yakın olmasını beklediğini açıkladı.

    Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, grubun 2024’ün ilk çeyreğinde 75,64 milyar euro olan gelirleri, 2025'i ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla %2,8 artışla 77,56 milyar euroya yükseldi.

    Volkswagen Grubu'nın araş teslimat sayısı ise ilk çeyrekte geçtiğimiz seneye göre %0,9 artarak 2,1 milyona yükseldi.

    Mercedes'in kârı %43 düştü

    Mercedes-Benz'in gelirleri ise yılın ilk çeyreğinde %7,4 azalarak 33,22 milyar euroya geriledi. Şirketin net kârı ise yaklaşık %43 düşüşle 1,73 milyar euro oldu. Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,6 düşerek 446.300 adede geriledi.

    Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin olumsuz etkileneceği belirtildi.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/mercedes-benzin-kari-ilk-ceyrekte-yuzde-43-dustu/3552805 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-grubunun-yilin-ilk-ceyreginde-kari-yuzde-37-geriledi/3552766
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