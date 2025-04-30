Alman otomobil devlerinin kârları ilk çeyrekte sert düşüş gösterdi

Volkswagen'in ilk çeyrek kârı %40 azaldı
Volkswagen Grubu’nun faaliyet kârı, Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte önemli ölçüde düştü.
Şirketin faaliyet kârı %37 azalışla 2,87 milyar euro olurken, net kârı %40,6 düşüşle 2,19 milyar euroya geriledi. Geçen yıl ilk çeyreğinde %6 olan kâr marji ise bu sene %3,7'ye düştü. Volkswagen bu yıl faaliyet kârının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan %5,5’e yakın olmasını beklediğini açıkladı.
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, grubun 2024’ün ilk çeyreğinde 75,64 milyar euro olan gelirleri, 2025'i ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla %2,8 artışla 77,56 milyar euroya yükseldi.
Volkswagen Grubu'nın araş teslimat sayısı ise ilk çeyrekte geçtiğimiz seneye göre %0,9 artarak 2,1 milyona yükseldi.
Mercedes'in kârı %43 düştü
Mercedes-Benz'in gelirleri ise yılın ilk çeyreğinde %7,4 azalarak 33,22 milyar euroya geriledi. Şirketin net kârı ise yaklaşık %43 düşüşle 1,73 milyar euro oldu. Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,6 düşerek 446.300 adede geriledi.
Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin olumsuz etkileneceği belirtildi.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/mercedes-benzin-kari-ilk-ceyrekte-yuzde-43-dustu/3552805 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-grubunun-yilin-ilk-ceyreginde-kari-yuzde-37-geriledi/3552766 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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