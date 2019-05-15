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Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek

Kia'yı da bünyesinde bulunduran Hyundai Motor Group, elektrikli spor otomobil geliştirmek için Rimac ile anlaştı. Koreli üretici anlaşma kapsamında Rimac'a 80 milyon euro yatırımda bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek
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Dünyaca ünlü fuarlarda görücüye çıkardığı elektrikli süper otomobilleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rimac, otomotiv sektörünün köklü üreticilerinden yatırım almaya devam ediyor. İş birliği için Hırvat markanın kapısını çalanlar bu kez Hyundai ve Kia oldu.

Koreli üretici, Rimac'a 80 milyon euro yatırım yaptı 

Güney Koreli Hyundai Motor Group, söz konusu iş birliğini sağlamak için Rimac’a toplamda 80 milyon euro yatırımda bulundu. Bu yatırımda Hyundai’nin payı 64 milyon, Kia’nın payı ise 16 milyon euro olarak açıklandı. Bu yatırım karşılığında Rimac, Koreli üreticilerin spor otomobil geliştirmesine yardım edecek.

Üç şirketin güç birliği kapsamında geliştirilecek araçlardan biri, Hyundai N birimine ait ortadan motorlu bir spor otomobil olacak. Bu aracın ön gösterimi ilk olarak Veloster RM konseptiyle yapılmış, ardından birer yıl arayla RM14 ve RM15 tanıtılmıştı. Son olarak 2016 yılında 300 beygir güç sunan RM16 N duyurulmuştu. Bu aracın elektrikli versiyonu şimdi Rimac ortaklığında hayat bulacak.

Hyundai, Kia ve Rimac iş birliği ile geliştirilecek araçlardan biri de FCEV, yani yakıt hücreli elektrikli araç olacak. Hyundai’nin açıklamasına göre, bu iki aracın prototipleri ileri bir tarihte görücüye çıkarılacak. Elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen Koreli üretici, Rimac ile yapılan anlaşmanın bu alanda kendilerine büyük fayda sağlayacağını ifade ediyor.



https://www.hyundai.news/eu/brand/hyundai-motor-group-with-rimac-to-accelerate-development-of-high-performance-evs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
Hyundai gıpta ile izliyorum. Bundan 20 yıl öncesine kadar kime Hyundai'ın yüzüne bile bakmazdı ama bugün geldikleri nokta takdire şayen şapka çıkartılır
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DH Misafiri 3 hf.
Helal olsun sana Hyundai! Biz hala nelerle uğraşıyorsuz Hyundai nerden nerelere geldi Hyundai'ın başarısını imrenerek izliyorum keşke bizde bunları görebilsek ama nerde
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Chan ctin 3 hf.
Hyundai nin sistem bu motor şanzıman elektronik 4x4 sistemi vs. Önce işi bilenle ortak çalışıyor. Sistemi kapınca kendisi devralıyor.
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yorumculuklar 3 hf.
Çoğu firma benzer bir şekilde spor otomobil üretmek isterken, hiçbirinin bu taşın altına elini tek sokamamasi ise ilginç bir konu.
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