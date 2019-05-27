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2019 BMW 1 Serisi tanıtıldı: Önden çekişe merhaba

2019 BMW 1 Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Üçüncü nesliyle birlikte önden çekişe geçen 2019 BMW 1 Serisi'nin tasarımı ve teknolojileri de yenilendi. İşte 2019 BMW 1 Serisi ve tüm özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW 1 Serisi tanıtıldı: Önden çekişe merhaba
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Uzun süredir kamuflajlı görselleriyle karşımıza çıkan 2019 BMW 1 Serisi resmi olarak tanıtıldı. Yeni tasarımı ve teknolojileriyle karşımıza çıkan üçüncü nesil 1 Serisi’nin altyapısında da önemli değişiklikler yapıldı. İşte 2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımı ve özellikleri:

BMW X2'den esinlenen tasarım 

Yeni jenerasyonla birlikte iç ve dış tasarımı elden geçirilen 2019 BMW 1 Serisi’nde büyük kardeşi BMW X2’den esintiler görmek mümkün. Alman üreticinin diğer modellerinde olduğu gibi, yeni 1 Serisi’nde de böbrek ızgaranın büyüdüğünü görüyoruz. Çapraz yerleşimli yeni LED farlar ve modele göre tasarımı değişen agresif tampon tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında. 2019 BMW 1 Serisi’nin arka kısmında ise yeni LED stoplar ve (M135i versiyonunda) 100 mm çapında çift egzoz çıkışı görüyoruz.

2019 BMW 1 Serisi’nin kabin kısmında da önemli yenilikler mevcut. Yeni platformla birlikte arka taraftaki yolcuların baş mesafesi 19 mm, diz mesafesi 33 mm ve omuz mesafesi 13 mm artmış. Ayrıca bagaj hacmi de selefine göre 20 litre artarak 380 litreye ulaşmış. 2019 BMW 1 Serisi’nin arka koltukları katlandığında toplam bagaj hacmi 1200 litreye kadar çıkıyor. İlk kez elektrikli panoramik cam tavana sahip olan 2019 BMW 1 Serisi’nde Operating System 7.0 destekli 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inç dijital gösterge paneli sunuluyor. 9.2 inç baş üstü göstergesi ve kablosuz şarj bölmesi de opsiyon olarak sunulan özellikler arasında.

2019 BMW 1 Serisi artık önden çekişli

15 yıllık üretim serüveninde ilk kez önden çekişli olarak satılacak 2019 BMW 1 Serisi, ilk etapta üç dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle satılacak. Dizel tarafının giriş seviyesindeki 116d versiyonunda 115 bg güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor mevcut. Bir üst seviyedeki 118d versiyonunda ise 150 bg güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılıyor. Dizel tarafının en güçlü seçeneği ise 120d xDrive. Bu versiyonda 190 bg güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motor kullanılıyor. Ayrıca bu versiyonda xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin benzinli seçenekleri arasında 118i versiyonu giriş seviyesini oluşturuyor. Söz konusu versiyonda 140 bg güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor bulunuyor. 2019 BMW 1 Serisi’nin en tepesinde ise M135i xDrive versiyonu oturuyor. Bu versiyonda 306 bg güç ve 450 Nm tork üreten turboşarjlı 2.0 litre dört silindirli ünite bulunuyor. BMW’nin ürettiği en güçlü dört silindirli ünitenin ürettiği güç dört tekerleğe de aktarılıyor. 2019 BMW M135i xDrive’ın 0-100 km/s hızlanması 4.8 saniye sürerken, maksimum hızı da 250 km/s ‘e sınırlanmış durumda.

2019 BMW 1 Serisi’nde sunulan şanzımanlar modele göre değişiyor. 116d, 118d ve 118i versiyonlarında 6 ileri manuel seçeneği standart olarak sunuluyor. 116d ve 118i versiyonlarında 7 ileri otomatik seçeneği bulunurken, 118d ve 120d xDrive’da ise 8 ileri Steptronic opsiyonu sunuluyor. M135i xDrive’da 8 ileri Steptronic şanzıman standardı bulunuyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin Avrupa’daki satışları Eylül ayında başlayacak. Fiyat bilgisi de ilerleyen zamanlarda açıklanacak.


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Blue_Knight 1 hf. en beğenilen
İçi ne kadar güzelse dışı o kadar çirkin olmuş.
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Kalsiyum 17 1 hf.
arkasını beğenip, önünü beğenmeyenler olarak toplansak epey kalabalık ederiz değil mi? neden acaba ?

bir sonraki ilk modelde, böbrekleri yanlara ve tavana kadar çekip tüm arabayı böbrek yapsınlar, rahatlayalım.
inanılmaz aslında, sen yüz yıllık premium üretici ol, tasarım departmanından 20 senedir böbrek ızgaraları büyütmekten başka fikir çıkmasın. harika.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
arkasını beğenip, önünü beğenmeyenler olarak toplansak epey kalabalık ederiz değil mi? neden acaba ?bir sonraki ilk modelde, böbrekleri yanlara...
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madmahmutd 1 hf.
Zevk meselesi ama önceki kasalar daha güzel gözüküyor.
Hele ki ızgara ve çevresi yani ön kısım hiç olmamış.
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mrkb 1 hf.
Bayadır merak ediyordum, içi güzel arkası fena değil amaaaa
İlk defa bu kadar orantısız irite eden bi ön tasarım görüyorum böyle keskin tabirler sevmem ama kötü olmuş .
Arkadan itişde gitmiş a serisi daha iyi artık kesinleşti.
Edit:M olmayan versiyon fena değil
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ridleyscott 1 hf.
Aynı fikirdeyim. Eski Amerikanlara aşık insanlar gibi işte. Bir dönem yaşanıp bitiyor. Ekonomik kaygılar ve sadece kazanç odaklı üretim mantığı bu hale getiriyor.
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ridleyscott 1 hf.
Önden çeker olduktan sonra bence rakibi çok. Bmw küçük Segment , aman aman özelliği olan araçlar değil. Daha ekonomik , daha canlı , daha fazla iç hacim , çok daha fazla ikinci el gücü olan araçlar var zaten. Dıştan mpv gibi duruyor, aşırı sattıracak bir tasarım da görünmüyor.
Bence doğru hamle değil Bmw için. En basit şekli ile , 2.0 litre 306 hp motor dikkat çekiyor. Sonra düşünüyorsun , yıllardır vag Audi seat 2.0 300-310 hp araba satıyor zaten hem de 4 çeker satıyor , seatın leon Cupra zaten rekortmen . Type r 310 hp.
Peki bu Bmw önden çeker 306 hp si ile neyi vaadediyor ?
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haberelectro 1 hf. ridleyscott
306 hp lik model 4 çeker zaten. Önden çekiş seçeneği yok.
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beyinsis 1 hf.
İç hacmi genişlemiş ve tipi daha güzel. Golf’ün formülünü kopyalamışlar, daha iyi satar
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erdknt 1 hf.
2014te 0km benzinli F20 almıştım. Motor şanzıman uyumu çok iyi bir araçtı. Kullanımı keyifliydi. 2 yılı aşkın süre kullandım. Tabi ülkemiz şartlarına göre keyifli. Yoksa ne araçlar var keyif verecek ama ülkemizde sahibi olmamız imkan dahilinde değil.
Şuan F48 kasa X1 kullanıyorum. Önden çekişli bir BMW yani :) Bana göre bu güç bandında ve bu büyüklükteki araçlarda arkadan itiş çok gerekli bir özellik değil. Günlük kullanım için tasarlanan araçlar bunlar sonuçta.
Arkadan itiş yerine önden çekişe geçilmesine laf eden forumdaşların birçoğunun doğru düzgün arkadan itişli araç tecrübesi olduğundan da şüpheliyim.
F20 kasadaki motor şanzıman uyumu biraz törpülenmiş olacak ama önden çekişli BMW modellerinde kullanılan şanzıman da gayet başarılı.
Ayrıca arkadan itişli olduğu için dikine yerleştirilen motordan dolayı aracın uzun olan burnu kısalarak iç mekanı da genişletecektir. F20 kasanın iç mekanı çok ferah değildi.
Yeni kasanın iç mekan ve arka tasarımını beğendim. Ön kısım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Burun kısmının çizgileri çok hoşuma gitmedi. Tabi çıplak gözle de bi görmek lazım. Gerçi bu dövüz kurları ve vergiler ile çok fazla görme şansımız olur mu emin değilim [>:]
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NecronLord 1 hf.
İyice kadın arabası olmuş bu.
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parietale 1 hf.
Arka taraf Egea HB den esinlenmişler. Mazot devri bitiyor hala 1.6 dizel var.
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A.B.D(azimBora) 1 hf.
2018 son makyaj yapılmış f20 ile mutluyum.bu çok çirkin bir şey olmuş.
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DH Misafiri 1 hf.
Mercedes A-Serisi bu sınıfın yeni lideridir. 1-Serisi önceki nesline oranla daha gençleşmiş iç mekanıda daha oturaklı olmuş ama yinede bir Mercedes değil. A-Serisinin yanından bile geçemez kokpit ise yeni nesil Bmw'lerden bildiğimiz tasarım anlayışı devam ediyor. Önceki kasa çok çağ dışı duruyordu yeni kasası oldukça başarılı olmuş Bmw 1-Serisinin. Önceki kasadan daha güzel ve oturaklı bir otomobil olmuş otomobil adeta gençleşmiş yinede Mercedesi tek geçerim
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DH Misafiri 1 hf.
Önden Kia Ceed arkadan egea
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