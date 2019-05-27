2019 BMW 1 Serisi tanıtıldı: Önden çekişe merhaba

Tam Boyutta Gör



Uzun süredir kamuflajlı görselleriyle karşımıza çıkan 2019 BMW 1 Serisi resmi olarak tanıtıldı. Yeni tasarımı ve teknolojileriyle karşımıza çıkan üçüncü nesil 1 Serisi’nin altyapısında da önemli değişiklikler yapıldı. İşte 2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımı ve özellikleri:

BMW X2'den esinlenen tasarım

Yeni jenerasyonla birlikte iç ve dış tasarımı elden geçirilen 2019 BMW 1 Serisi’nde büyük kardeşi BMW X2’den esintiler görmek mümkün. Alman üreticinin diğer modellerinde olduğu gibi, yeni 1 Serisi’nde de böbrek ızgaranın büyüdüğünü görüyoruz. Çapraz yerleşimli yeni LED farlar ve modele göre tasarımı değişen agresif tampon tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında. 2019 BMW 1 Serisi’nin arka kısmında ise yeni LED stoplar ve (M135i versiyonunda) 100 mm çapında çift egzoz çıkışı görüyoruz.

2019 BMW 1 Serisi’nin kabin kısmında da önemli yenilikler mevcut. Yeni platformla birlikte arka taraftaki yolcuların baş mesafesi 19 mm, diz mesafesi 33 mm ve omuz mesafesi 13 mm artmış. Ayrıca bagaj hacmi de selefine göre 20 litre artarak 380 litreye ulaşmış. 2019 BMW 1 Serisi’nin arka koltukları katlandığında toplam bagaj hacmi 1200 litreye kadar çıkıyor. İlk kez elektrikli panoramik cam tavana sahip olan 2019 BMW 1 Serisi’nde Operating System 7.0 destekli 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inç dijital gösterge paneli sunuluyor. 9.2 inç baş üstü göstergesi ve kablosuz şarj bölmesi de opsiyon olarak sunulan özellikler arasında.

2019 BMW 1 Serisi artık önden çekişli

15 yıllık üretim serüveninde ilk kez önden çekişli olarak satılacak 2019 BMW 1 Serisi, ilk etapta üç dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle satılacak. Dizel tarafının giriş seviyesindeki 116d versiyonunda 115 bg güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor mevcut. Bir üst seviyedeki 118d versiyonunda ise 150 bg güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılıyor. Dizel tarafının en güçlü seçeneği ise 120d xDrive. Bu versiyonda 190 bg güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motor kullanılıyor. Ayrıca bu versiyonda xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin benzinli seçenekleri arasında 118i versiyonu giriş seviyesini oluşturuyor. Söz konusu versiyonda 140 bg güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor bulunuyor. 2019 BMW 1 Serisi’nin en tepesinde ise M135i xDrive versiyonu oturuyor. Bu versiyonda 306 bg güç ve 450 Nm tork üreten turboşarjlı 2.0 litre dört silindirli ünite bulunuyor. BMW’nin ürettiği en güçlü dört silindirli ünitenin ürettiği güç dört tekerleğe de aktarılıyor. 2019 BMW M135i xDrive’ın 0-100 km/s hızlanması 4.8 saniye sürerken, maksimum hızı da 250 km/s ‘e sınırlanmış durumda.

2019 BMW 1 Serisi’nde sunulan şanzımanlar modele göre değişiyor. 116d, 118d ve 118i versiyonlarında 6 ileri manuel seçeneği standart olarak sunuluyor. 116d ve 118i versiyonlarında 7 ileri otomatik seçeneği bulunurken, 118d ve 120d xDrive’da ise 8 ileri Steptronic opsiyonu sunuluyor. M135i xDrive’da 8 ileri Steptronic şanzıman standardı bulunuyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin Avrupa’daki satışları Eylül ayında başlayacak. Fiyat bilgisi de ilerleyen zamanlarda açıklanacak.