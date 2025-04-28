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    Yenilenen Honda Monkey Türkiye'de satışa sunuldu

    Honda'nın en ikonik motosiklet modellerinden biri olan Monkey, Euro5+ uyumlu motoru ve yeni renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.                                  

    Honda’nın şehir içi kullanım için tasarlanmış, kompakt boyutları ve tasarımıyla dikkat çeken mini motosiklet modeli Monkey, EURO5+ uyumlu motoru ve yeni renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Retro tarzıyla bayilerde yerini alan Honda Monkey'nin fiyatı 227 bin TL olarak açıklandı.

    Honda Monkey, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yenilenen Honda Monkey Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Klasik Monkey tasarımını sürdüren model, parlak 5,6 litre kapasiteli yakıt deposunun üzerinde Honda mirasının simgesi olan kanat tasarımlı Honda logosunu taşıyor. Klasik görünüme rağmen teknolojik donanım özellikleri sunan modelde, yuvarlık tasarıma sahip tamamen dijital LCD hız göstergesi bulunuyor.

    Motosiklet çalıştırıldığında hız göstergesi eğlenceli bir şekilde animasyonla yanıp sönerken; kilometre sayaçları ve yakıt göstergesi panelde yer alıyor. Monkey’nin tüm aydınlatma öğelerinde LED teknolojisi kullanılırken; kalabalık otoparklarda motosikleti bulmayı kolaylaştırmak için anahtar üzerindeki düğmeye basıldığında motosikletin ışıkları yanıp sönüyor. 

    Eğlenceli bir sürüş için tasarlanan Monkey’nin 124 cc hacimli motoru, 6.750 d/d'de 6,9 kW maksimum güç ve 5.500 d/d'de 10,7 Nm maksimum tork üretiyor. Esnek bir sürüş performansı sunan modelin önceki jenerasyondaki motor özellikleri korunurken; revize edilen ECU ayarları, güncellenen katalizör ve ek O2 sensörü sayesinde EURO5+ uyumlu olarak satışa sunuldu.

    Yenilenen Honda Monkey Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    5 ileri şanzıman, uzun mesafelerde vites oranlarını dağıtarak daha rahat bir sürüş sağlıyor. Maksimum hız 91 km/s ulaşan Monkey’nin manuel vites kullanımı sayesinde tam boyutlu bir motosiklet deneyimi sunarken; 1,5 litre/100 km (WMTC modu) ile kullanıcı dostu bir yakıt tüketimine ulaşıyor. 

    Monkey’nin küçük gövdesi, düşük hız dengesi, 12 inç jantları sıkışık trafikte kıvrak manevralara uyum sağlayarak sürüş kolaylığı sağlıyor. Monkey'in çelik omurga tipi iskeleti, rijitlik ve esneklik arasında denge sağlayarak farklı sürüş koşullarına rahatlıkla uyumlanıyor. Monkey’de önde 220 mm tek ve arkada 190 mm tek disk, güvenli fren performansı sağlarken; sert fren manevralarında da arka tekerin havalanmasını azaltmak üzere IMU tabanlı ABS yer alıyor.

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