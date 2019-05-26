Honda e rezervasyonları dört ülkede başladı

Honda'nın Avrupa pazarında satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin piyasaya sürülmesine bir adım daha yaklaştık. Şirket, Honda e olarak adlandırdığı küçük otomobili için dört ülkede rezervasyon almaya başladı.

İngiltere, Almanya, Fransa ve Norveç'teki potansiyel müşteriler an itibarıyla 800 pound (900 euro) ödeyerek rezervasyon yaptırabiliyorlar.

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Honda e teslimatlarının 2020 yılının ilkbaharında başlaması bekleniyor. Rezervasyon sistemi aynı zamanda otomobilin beş renk seçeneği ile sunulacağını ortaya çıkardı. Bunlar Metalik Platin Beyazı, Sedefli Kristal Siyahı, Metalik Kristal Mavi, Metalik Çelik Grisi, Elektrik Sarısı olarak sıralanıyor.

200 kilometre menzil sunuyor

Honda'nın Avrupa departmanında Otomobil Bölümü Genel Direktörü olarak görev yapan Jean-Marc Streng, Honda e prototipinin Avrupa genelinde 25 binin üzerinde talep gördüğünü ve müşterilerin artık aracı sipariş etmek için öncelikli statü sağlama fırsatına sahip olduklarını söyledi.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, Honda e, 200 kilometre menzile sahip. Ayrıca DC hızlı şarj aleti kullanılarak 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.