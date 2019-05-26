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Honda e rezervasyonları dört ülkede başladı

Honda, Avrupa pazarında satışa sunacağı ilk elektrikli otomobili için dört ülkede rezervasyon almaya başladı. Honda e olarak adlandırılan küçük otomobilin rezervasyon ücreti haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Honda'nın Avrupa pazarında satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin piyasaya sürülmesine bir adım daha yaklaştık. Şirket, Honda e olarak adlandırdığı küçük otomobili için dört ülkede rezervasyon almaya başladı.
İngiltere, Almanya, Fransa ve Norveç'teki potansiyel müşteriler an itibarıyla 800 pound (900 euro) ödeyerek rezervasyon yaptırabiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Audi A8 tamamen elektrikli olabilir"
Honda e teslimatlarının 2020 yılının ilkbaharında başlaması bekleniyor. Rezervasyon sistemi aynı zamanda otomobilin beş renk seçeneği ile sunulacağını ortaya çıkardı. Bunlar Metalik Platin Beyazı, Sedefli Kristal Siyahı, Metalik Kristal Mavi, Metalik Çelik Grisi, Elektrik Sarısı olarak sıralanıyor.

200 kilometre menzil sunuyor

Honda'nın Avrupa departmanında Otomobil Bölümü Genel Direktörü olarak görev yapan Jean-Marc Streng,  Honda e prototipinin Avrupa genelinde 25 binin üzerinde talep gördüğünü ve müşterilerin artık aracı sipariş etmek için öncelikli statü sağlama fırsatına sahip olduklarını söyledi.
Kısaca hatırlatmak gerekirse, Honda e, 200 kilometre menzile sahip. Ayrıca DC hızlı şarj aleti kullanılarak 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

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_Pulse_ 2 hf. en beğenilen
çok tatlı tipi var. uygun bir fiyat ile gelse diyeceğim... rüya.
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ramis78 1 hf.
oyuncak araba gibi
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froster2006 2 hf.
Arac cok kult gorunuyor.
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bturkyasar 2 hf.
Tasarımı gerçekten başarılı duruyor. Tabii küçük olması performansınında etkisi oluyor fakat güvenlikte çok önemli. Yalnız aracın yan aynaları yok mu?:))
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MS4343 2 hf. bturkyasar
Evet yan aynaları yok. Yerine kamera koymuşlar...
Ülkelere göre aynalı modeli de gelebilir bence

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edgar1899 2 hf. bturkyasar
Yan aynasız araçlar üretilmeye başlandı, ilk etapta otomobil yerine kamyon ve otobüslerde hava sürtünmesini azaltmak için kullanılacak. Ford ve Mercedes yan aynasız kamyon ve otobüse bu sene başlıyor.
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fotifoti 2 hf.
fiyat 70bin dolar diyorlardı, hala net değil galiba
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alaz1903 2 hf.
200 Km menzili ilk paragrafa yazsaydınız haberi sonuna kadar okumak zahmetine katlanmazdım :)
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loutrec_ 2 hf.
200 km menzil fabrika verisine göre. Pratikte 150-170 km olur. Küçük şehirler için uygun bir şehir içi aracı ancak menzil çok kısa. İstanbul'da işe giderken yolun yarısında şarj etmek zorunda kalırsınız.
Ekleme= Tipini Fiat 500'e çok benzettim.
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curufperlit 2 hf.
bu araç ww tosbanın tahtını alır.çok güzzel
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one man one engine 2 hf.
40 yıllık Fiat Up oldu honda elektrik
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canavan06 2 hf.
Tasarımı aşırı iyi
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kkvan 2 hf.
Türkiye’de en az 20 senesi var elektriklilerin daha .
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edgar1899 2 hf. kkvan
Sürmez o kadar plug in hybridler hızlı yaygınlaşır. Şehiriçi kısa menzilli bedava ulaşım. Ford dizel plug in hybrid courierlara başlayacak kısa sürede. Hyundai aynı şekilde Türkiyede üreteceği yeni suvda hybrid sunacak. Clio geliyor. Yani evet avrupadan biraz geç olacak ama 20 seneler falan sürmez.
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Manhunt Three 2 hf. kkvan
Yok 200 sene var...
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