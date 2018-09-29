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2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı

Yeni yüksek voltajlı batarya paketine kavuşan elektrikli BMW i3 ve BMW i3s modellerinin menzilinde 50 kilometrelik artış yaşandı. Ayrıca yeni renk seçenekleri ve donanımlar eklendi.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı
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2016 yılında 33 kWh’lık yeni bir batarya paketi ile güncellenen BMW i3, yeniden Bavyeralı üreticinin gündeminde. Rekabetin gün geçtikçe arttığı elektrikli araç pazarında mücadele eden bu küçük şehir aracı, 2019 model yılı ile birlikte daha yüksek batarya kapasitesi ve yeni donanımlarla satışa sunulacak. 2019 BMW i3’ün performans tarafında ise bir değişiklik yapılmayacak.

2019 BMW i3’ün 42,2 kWh’lık yüksek voltajlı bataryası şirketin Dingolfing tesislerinde üretilecek. Otomobilin zeminine entegre edilen batarya paketi, her biri 12 depolama hücresine sahip 8 modülden oluşacak. Standart priz üzerinden yapıldığında 15 saati bulan yüzde 80 dolum süresi, BMW i Wallbox ile 3 saate indirilebilecek. Hızlı şarj istasyonları ise 2019 BMW i3’ün bataryasını 42 dakikada tamamen doldurabilecek.

50 kilometre civarında menzil artışı 

2019 BMW i3’ün 255 kilometrelik menzili, yeni batarya paketi sayesinde 310 kilometreye yükselecek. Şuanda 245 kilometre menzile sahip olan BMW i3s versiyonunda ise bu değer 285 kilometreyi bulacak. Yani her iki versiyonun da menzili yaklaşık 50 kilometre artış gösterecek. (Tüm değerler WLTP'ye göre verilmiştir)

Büyüyen bataryanın yanı sıra bazı yeni donanımlara da ev sahipliği yapacak 2019 BMW i3’te yeni gövde renkleri, yeni iç döşemeler, iDrive bilgi-eğlence sistemi için optimize edilmiş bir menü, ve 10 cihaza kadar destek veren kablosuz bağlantı noktası bulunacak. Ayrıca her iki versiyon da artık matrix uzun farlara ve adaptif LED grubuna sahip olacak.

2019 BMW i3’ün opsiyon listesinde Sport Package isimli yeni bir donanım paketine yer verilecek. İlerleyen zamanlarda satışa sunulacağı söylenen bu paket, BMW i3s versiyonunda standart olan yeni spor süspansiyonları i3’e de eklemenin yanı sıra yerden yüksekliği 10 mm kadar düşürecek. 20 inçlik alaşım jantlar da yine bu paket dahilinde araca eklenebilecek.

2019 BMW i3 modeline 125 kW'lık bir elektrikli motor güç verirken, BMW i3s versiyonunda ise 135 kW'lık motor bulunuyor. Bu iki aracın 0-100 km/s hızlanma süreleri ise sırasıyla 7.3 saniye ve 6.9 saniye.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0284828EN/with-new-high-voltage-batteries-for-an-even-further-extended-range-and-retaining-characteristic-bmw-sporty-flair:-the-bmw-i3-120-ah-and-the-bmw-i3s-120-ah Yorum Yaz
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darkaura 7 ay en beğenilen
Bmw den daha iyisini beklerdim. Hic bir buyuk ureticinin heyecan uyandiran elektrikli araci yok. Teslada olmasa elektrikli araclar kebabcinin paket servis aracinin otesine gecemiyecek.
Bmw den daha iyisini beklerdim. Hic bir buyuk ureticinin heyecan uyandiran elektrikli araci yok. Teslada olmasa elektrikli araclar kebabcinin paket servis araci...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Sönmeyen Arıza Lambası. 7 ay
Range Extender jeneratörlü versiyonu alınabilir. Gerisi çöp bence. Yola çıktığım zaman kafam rahat olacak. Yoksa o kadar para verip "acaba yolu tamamlar mı, şarjım biter mi ?" diye kaygıya sokacaksa beni ( ki zaten yeterince kaygılarım var hayatta) hiç gerek yok. Kafa rahatlığı paha biçilemezdir. Yerim elektriğini.
Range Extender jeneratörlü versiyonu alınabilir. Gerisi çöp bence. Yola çıktığım zaman kafam rahat olacak. Yoksa o kadar para verip "acaba yolu tamamlar mı, şa...
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jasonw 7 ay
Apple bitti şimdi de BMW başladı :(
-Şimdiye kadarki menzili en yüksek i3
-Önceki i3 e göre yüzde 40 daha verimli
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aycibin 7 ay
bmw 1 serisi fiyatına mantıklı.daha fazla verilmez.şehirler arası yolculuk yapılacak bir araç olmadığından menzil makul.mpv tarzı ufak yüksek araçlarla uzun yol yapılmaz.sonuçta her sabah dolu pille yola çıkacaksın.şehir içide de en fazla 200-250km yol yaparsın.
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elcas 7 ay
bunun batarya kaybı var. tam dolduramama durumu var. yani ancak kısa mesafelere olur.
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Sönmeyen Arıza Lambası. 7 ay
Range Extender jeneratörlü versiyonu alınabilir. Gerisi çöp bence. Yola çıktığım zaman kafam rahat olacak. Yoksa o kadar para verip "acaba yolu tamamlar mı, şarjım biter mi ?" diye kaygıya sokacaksa beni ( ki zaten yeterince kaygılarım var hayatta) hiç gerek yok. Kafa rahatlığı paha biçilemezdir. Yerim elektriğini.
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haberelectro 7 ay
Yine yetersiz
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Txrboz 7 ay
türkiyede bu araçları almak çok zordu şimdi imkansıza az kaldı
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yaman06 7 ay
Uzun yola çıkacakmış gibi menzil hesabı yapmayı bırakın artık. Evin tek aracı olarak düşünmüyorsunuz değil mi ? Boyutuyla tam bir şehir içi aracı. Adamlar bence şehiriçi için optimal dolum süresi ve menzili yakalamış durumdalar. Gün içinde evden işe götürür, akşam gezmesi de hayli hayli yaptırır bu menzil.
Ayrıca Teslalar ile i3'ü kıyaslamak, E segmenti ile B segmentini kıyaslamaya benziyor.
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xxxx1 7 ay
2019 demişler sıkılmadan birde, tasarım zaten vasat bmw,310km komik piyasada sırf gözükmek için bir model.
Bilerek kısıtlı ve yavaş ilerliyorlar bence elektrik li araçlar tarafında bu şişkolar,cunku depoları hala ağzına kadar şanzıman, egsoz borusu,benzin deposu vs dolu!
Kime yapıstaracaklar bunları. Tabıkı giriş seviyesi bile olmayan çirkin elektrik li araçlar yapıp diğer taraftan ilerleyecekler...
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susesa 7 ay
bu menzil hesabı bizim araçlarımızdaki gibiyse ayvayı yedin zaten. Fosil yakıtlı araçlardaki tüketim değerlerine ulaşmak mümkün olmuyor. Öyle ise menzil kaygısı ortadan kalkmaz maalesef...
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sniper23 7 ay susesa
İstanbul bir şehirde iseniz, menzilin bir önemi yok. Çünkü şehir içinde elektrikli aracın menzili artıyor. Bunun sebebi rejenatif fren sistemi.
Bu menziller şehirler arası önemli tabi.
Fosil yakıtları araçlar şehir içi kötüdür ama şehirler arası iyidir.
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musetea 7 ay
İdeali 400 kilometre menzildir. Azı gereksiz
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TSY 7 ay musetea
şehiriçi kullanım için üretilen bir araç kendileri ! şehirdışı için hibrit seçenekleri var ! kuryeler bile günlük bahsedilen km yi zor dolduruyor !
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jasonw 7 ay
Apple bitti şimdi de BMW başladı :(
-Şimdiye kadarki menzili en yüksek i3
-Önceki i3 e göre yüzde 40 daha verimli
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