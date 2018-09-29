2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı

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2016 yılında 33 kWh’lık yeni bir batarya paketi ile güncellenen BMW i3, yeniden Bavyeralı üreticinin gündeminde. Rekabetin gün geçtikçe arttığı elektrikli araç pazarında mücadele eden bu küçük şehir aracı, 2019 model yılı ile birlikte daha yüksek batarya kapasitesi ve yeni donanımlarla satışa sunulacak. 2019 BMW i3’ün performans tarafında ise bir değişiklik yapılmayacak.

2019 BMW i3’ün 42,2 kWh’lık yüksek voltajlı bataryası şirketin Dingolfing tesislerinde üretilecek. Otomobilin zeminine entegre edilen batarya paketi, her biri 12 depolama hücresine sahip 8 modülden oluşacak. Standart priz üzerinden yapıldığında 15 saati bulan yüzde 80 dolum süresi, BMW i Wallbox ile 3 saate indirilebilecek. Hızlı şarj istasyonları ise 2019 BMW i3’ün bataryasını 42 dakikada tamamen doldurabilecek.

50 kilometre civarında menzil artışı

2019 BMW i3’ün 255 kilometrelik menzili, yeni batarya paketi sayesinde 310 kilometreye yükselecek. Şuanda 245 kilometre menzile sahip olan BMW i3s versiyonunda ise bu değer 285 kilometreyi bulacak. Yani her iki versiyonun da menzili yaklaşık 50 kilometre artış gösterecek. (Tüm değerler WLTP'ye göre verilmiştir)

Büyüyen bataryanın yanı sıra bazı yeni donanımlara da ev sahipliği yapacak 2019 BMW i3’te yeni gövde renkleri, yeni iç döşemeler, iDrive bilgi-eğlence sistemi için optimize edilmiş bir menü, ve 10 cihaza kadar destek veren kablosuz bağlantı noktası bulunacak. Ayrıca her iki versiyon da artık matrix uzun farlara ve adaptif LED grubuna sahip olacak.

2019 BMW i3’ün opsiyon listesinde Sport Package isimli yeni bir donanım paketine yer verilecek. İlerleyen zamanlarda satışa sunulacağı söylenen bu paket, BMW i3s versiyonunda standart olan yeni spor süspansiyonları i3’e de eklemenin yanı sıra yerden yüksekliği 10 mm kadar düşürecek. 20 inçlik alaşım jantlar da yine bu paket dahilinde araca eklenebilecek.

2019 BMW i3 modeline 125 kW'lık bir elektrikli motor güç verirken, BMW i3s versiyonunda ise 135 kW'lık motor bulunuyor. Bu iki aracın 0-100 km/s hızlanma süreleri ise sırasıyla 7.3 saniye ve 6.9 saniye.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0284828EN/with-new-high-voltage-batteries-for-an-even-further-extended-range-and-retaining-characteristic-bmw-sporty-flair:-the-bmw-i3-120-ah-and-the-bmw-i3s-120-ah