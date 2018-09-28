TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi

TOFAŞ, geçtiğimiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara verdi. Birkaç gün önce ise TOFAŞ, KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, ülke içindeki pazarda yaşanan daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında ekim ayında farklı tarihlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceği bilgisini paylaştı.

Renault da 4 hafta üretimi durduruyor

Ağustos ayı içinde toplam pazarın yüzde 53 daralmasının ardından artan kur ve faizlerle iç pazar eylül ayında da küçülmeyi sürdürdü. Sektör yetkililer eylülde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 25 bin adetlere gerilediğini belirterek bu durumun üretim miktarını değiştirdiğinin vurgusunu yaptı.

TOFAŞ, üretime ara verilmesinin şirket üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.

TOFAŞ'ın üretim ile ilgili kararı sonrası Renault da 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretime ara vereceklerinin bilgisini verdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/koctan-flas-karar-uretimi-durdurdu-522017.html