TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi

TOFAŞ, geçtiğimiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara verdi. Birkaç gün önce ise TOFAŞ, KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, ülke içindeki pazarda yaşanan daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında ekim ayında farklı tarihlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceği bilgisini paylaştı.
Renault da 4 hafta üretimi durduruyor
Ağustos ayı içinde toplam pazarın yüzde 53 daralmasının ardından artan kur ve faizlerle iç pazar eylül ayında da küçülmeyi sürdürdü. Sektör yetkililer eylülde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 25 bin adetlere gerilediğini belirterek bu durumun üretim miktarını değiştirdiğinin vurgusunu yaptı.
TOFAŞ, üretime ara verilmesinin şirket üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.
TOFAŞ'ın üretim ile ilgili kararı sonrası Renault da 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretime ara vereceklerinin bilgisini verdi.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/koctan-flas-karar-uretimi-durdurdu-522017.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lütfen vereceğiniz bilgiyi düzgün verin.
Hadi doları ameriga yükseltti, ekonomi yönetimi niye amerigaya veriyorsun o zaman arkadaş yahu bu ülke dünyada düşünmeyen sorgulamayan venezuela ile birlikte tek yer olabilir, onun da durumu belli zaten.
Bizim muhalefet sazan gibi her şeye bilinçsizce atlıyor, kendisine inanmak isteyenleri de her zaman hayal kırıklığına uğratıyor malesef.
* “Türkiye'yi yok etmeye girişenler, ıslah etmek, uygarlaştırmak gibi bahanelerle, Türkiye'nin yönetimine sızmışlardı.
Bu düşüş, acz'le başlamıştı.
Türk halkının her nasılsa başına geçmiş insanlar, susmaya mahkûmmuş gibi korkak ve mütereddittiler.
Fikir adamları, kendi kendimize adam olma ihtimalimiz yoktur, diyordu.
Onlar bizi idare etsin, diyorlardı.
Bunun etkisinde kalarak, milletin de zihni bozulmuştu.
Durumu düzeltmek için, insan olmak için, mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler ortaya çıkmıştı!
Oysa, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?
Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.”
Mustafa Kemal, TBMM konuşmasından, 1922
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