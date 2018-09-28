Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi

Geçtiğimiz günlerde TOFAŞ, KAP'a yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda yaşanan daralma yüzünden üretime dokuz gün ara vereceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Renault da benzer bir açıklama yaptı.
7 ay
57,6b
1
66
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TOFAŞ, geçtiğimiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara verdi. Birkaç gün önce ise TOFAŞ, KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, ülke içindeki  pazarda yaşanan daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında ekim ayında farklı tarihlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceği bilgisini paylaştı.

Renault da 4 hafta üretimi durduruyor 

TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi
 
Ağustos ayı içinde toplam pazarın yüzde 53 daralmasının ardından artan kur ve faizlerle iç pazar eylül ayında da küçülmeyi sürdürdü. Sektör yetkililer eylülde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 25 bin adetlere gerilediğini belirterek bu durumun üretim miktarını değiştirdiğinin vurgusunu yaptı.
TOFAŞ, üretime ara verilmesinin şirket üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.
TOFAŞ'ın üretim ile ilgili kararı sonrası Renault da 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretime ara vereceklerinin bilgisini verdi. 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/koctan-flas-karar-uretimi-durdurdu-522017.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Berringer 7 ay en beğenilen
Ekonomik kriz yok manipülasyon var diyenlere gelsin dolar bilmem ne kadar faizler almış yürümüş hatta koşmuş ondan sonra manipülasyon tabi yersek
1 Yanıt Yanıtla +100
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 ay
Dış mızrakların kazığı bu
Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Khoradasein 7 ay
Elhamdülillah ülke çoh iyi durumda, ekonomi tıhırında, kıriz mıriz yok, olduğunu iddia eden vatan hayınıdır!
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Simültane 6 ay
Arkadaşlar buradaki haberde hata var ya da bilerek böyle yazılmış. Renault da üretimi 4 hafta durduruyor denilmiş; ancak hemen alttaki cümlede sadece cumartesi günler 4-12 ekipleri denmiş yani aslında 4 hafta dediği şey "4 ekip" yani "1,3 gün".
Lütfen vereceğiniz bilgiyi düzgün verin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
bu yazanlar az bile bugün itibariyle tofaş 29 ekim haftasında tamamen üretimine ara verdi.kasım ayında da haftada 2 şer gün çalışma olmayacak şu anda üretim adetleri 5-6 ay öncesine göre yarı yarıya ve bunlar haber konusu bile olamıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 7 ay
dandık dundık araba uretıyorlar zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 7 ay
Başlık çok yanlış. haftanın sadece bir günü bir vardiya üretim yapılmayacak. Zannedersin fabrikaya kilit vurdular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaatSanWalt 7 ay
Doları ameriga yükseltti diyorsun ki öyle değil aklı olan herkes biliyor, musluklar kurudu satacak yer kalmadı, üretim zaten yok dolar uçtu.
Hadi doları ameriga yükseltti, ekonomi yönetimi niye amerigaya veriyorsun o zaman arkadaş yahu bu ülke dünyada düşünmeyen sorgulamayan venezuela ile birlikte tek yer olabilir, onun da durumu belli zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manisa_tr 7 ay
arkadaşlar bu McKinsy olayını muhalefet fazla araştırmadan eleştriyor. işin iç yüzünü pek bilmiyor. McKinsy denen firmanın aslında korkulacak bir tarafı yok. Bu firma her ne kadar yabancı da olsa yerli adamları vasıtasıyla işini yürütür. öyle CIA ajanı falan çok abartı. eli çantalı , takım elbiseli bir takım adamlar Ankarada Bakanlıklarda dolaşırlar, bunlardan iş bağlamaya ve avanta dağıtmaya çalışırlar. sonra danışmanlık sözleşmesi yapılır. McKinsey birsürü veri alır kurumlardan, 2-3 sene boyunca. sonra bu bilgilerden gereksiz bir sürü tablo ve rapor oluştururlar. yönetime sunarlar, yönetim ise zaten okumayı sevmez, bu sıkıcı raporların önsözünü bile okumadan bakanlığın taşra teşkilatlarına havale ederler. sonuçta firma bir emek harcamıştır, karşılığında da güzel bir danışmanlık ücreti alır. hikaye bundan ibaret. sonuç olarak: McKinsey raporlarından bi cacık olmaz, korkulacak bi tarafı da yoktur. zaten ekonomin dandik adamlar neyini öğrenecekler ki? Bir ülke nasıl batırılırı mı.

Bizim muhalefet sazan gibi her şeye bilinçsizce atlıyor, kendisine inanmak isteyenleri de her zaman hayal kırıklığına uğratıyor malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 7 ay
Bu gidişle çoğu tesis kapatılacak araç satışları ciddi anlamda düştü gerek ötv zamları gerek yakıt fiyatlarındaki akılalmaz zamlar bu gidişi tetiklemiştir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qqyyxx 7 ay
Ulan kürtlerin çocuk doğurması gibi araba üretiyorsunuz, kriz var işte biraz rölantiye alın, diğer taraftan bu araçlar sadece iç pazar için üretilmiyor ihraç edilen ülkelerde de mi kriz var acaba.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
msansertekin 7 ay qqyyxx
Otomotiv fabrikasının rölantiye alması gibi bir durum söz konusu olamaz. İşçi ve personel maaşları sebebiyle kar payı ciddi düşer, hatta zarara bile girer. Ya tam gaz üretim yapar ya da ücretsiz izin verir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D.Baran 7 ay
Kriz var da, keriz yok!kkkkk mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 7 ay
Amerikan şirketinden danışmanlık hizmeti alınacağı açıklanınca akla hemen rahmetli Atatürk'ün enfes konuşması geliyor.
* “Türkiye'yi yok etmeye girişenler, ıslah etmek, uygarlaştırmak gibi bahanelerle, Türkiye'nin yönetimine sızmışlardı.
Bu düşüş, acz'le başlamıştı.
Türk halkının her nasılsa başına geçmiş insanlar, susmaya mahkûmmuş gibi korkak ve mütereddittiler.
Fikir adamları, kendi kendimize adam olma ihtimalimiz yoktur, diyordu.
Onlar bizi idare etsin, diyorlardı.
Bunun etkisinde kalarak, milletin de zihni bozulmuştu.
Durumu düzeltmek için, insan olmak için, mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler ortaya çıkmıştı!
Oysa, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?
Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.”
Mustafa Kemal, TBMM konuşmasından, 1922
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
57552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
renault, tofaş ve
5 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Mehmet Eren Balcı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Honda 232 bin aracını geri çağırıyor 7 ay Razer’ın en iyi oyuncu kulaklığı Nari Ultimate duyuruldu 7 ay 90 milyon Facebook hesabı çalınmış olabilir 7 ay 2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı 7 ay Patent ihlali davasında Apple'ın itirazı kabul edildi 7 ay Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı 7 ay DDR4 belleklerde kapasite iki katına çıkıyor 7 ay Tom Lee:"Ethereum'un fiyatı 2019'un sonunda 1,900 dolara ulaşacak" 7 ay Kaan Kural'a AMD Ryzen 7 2700 ve 1070Ti'lı sistem topladık 7 ay Apple orijinal dizilerinde muhafazakar davranıyor 7 ay Apple Watch 4'e talep yüksek: Compal da seri üretime başlıyor 7 ay TÜBİTAK önderliğinde açık kaynak işletim sistemi ve yazılımları konferansı 7 ay Fotokopi kağıdı tüketimini azaltmanın yolları 7 ay Dünyanın en güçlü kontrol edilebilir kapalı alan manyetik deneyinde laboratuvar patladı 7 ay Amazon, sesli asistan Alexa'yı hayatın merkezine yerleştirmek istiyor 7 ay 4K Forza Horizon 4 Video İnceleme 7 ay 4 kameralı Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Zeiss ilk tam kare dijital fotoğraf makinesini duyurdu: ZX1 7 ay Sağlık verileri her geçen yıl daha savunmasız hale geliyor 7 ay Türkiye’nin ekonomisi ABD’li şirkete emanet 7 ay GÖRÜNTÜLENEN TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi Sonraki Yolculuklarda çocuklara verilen tabletler ölümcül olabilir 7 ay OnePlus 6T'nin pil kapasitesi de ortaya çıktı 7 ay PureVPN'de iki güvenlik açığı tespit edildi! 7 ay Vivo dördüncü nesil ekrandan parmak izi okuyucusunu duyurdu 7 ay SwiftKey klavyesine anlık tercüme desteği geldi 7 ay Burger King'in yapay zeka ile oluşturulmuş garip reklamları tepki çekiyor 7 ay Oculus Go için hafıza kartı desteği geliyor, Oculus Go 2 yolda 7 ay Orbital 2 kontrolcüsü Surface Dial ve MacBook Touch Bar ile rekabet edecek 7 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Elon Musk'ı dolandırıcılıkla suçluyor 7 ay Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı 7 ay Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar 7 ay 20 yılı geride bırakan Google’ın kurulduğu garaja yakından bakın 7 ay 10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak 7 ay OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı 7 ay Red Dead Redemption 2, tam 105 gb depolama alanı isteyecek 7 ay 5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Çinli teknoloji şirketi Türk Telekom hisselerini satın alabilir 7 ay Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek 7 ay Tırtıla benzeyen robot insan vücudunda ilaç taşıyabilir 7 ay Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim