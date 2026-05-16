Makineleri insan gibi “gördüren” yeni LiDAR sensör: 500 metre menzili var!

Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji şirketi Ouster, yeni nesil Rev8 OS dijital LiDAR sensör ailesini duyurdu. Şirket, yeni sensörlerin makinelere insan görüşüne benzer bir görme yeteneği kazandırmak üzere tasarlanmış “dünyanın ilk” doğal renkli LiDAR çözümleri olduğunu belirtiyor. Her ne kadar ilk vurgusu yapılsa da geçtiğimiz ay Hesai, kendi renkli LiDAR sensörünü tanıtmıştı.

Ouster’ın açıklamasına göre yeni sensörler, ayrı bir kameranın LiDAR ünitesine bağlandığı geleneksel yapının yerine tek sensörlü yaklaşım sunuyor. Şirket, sensörlerin yeni L4 Ouster Silicon mimarisiyle geliştirildiğini ve önceki nesle kıyasla iki kat menzil ile iki kat çözünürlük sağladığını belirtti.

20 trilyon foton algılama kapasitesi

Tam Boyutta Gör L4 mimarisi, 128 kanallı L4 ve 256 kanallı L4 Max olmak üzere iki farklı çipten oluşuyor. Ouster, bu çiplerin 42.9 GMACs işlem gücü sunduğunu ve saniyede 20 trilyona kadar foton algılayabildiğini açıkladı.

Sistem, saniyede 10.4 milyon nokta işleyebiliyor. Harici veri bant genişliği ise 22.4 gigabit/saniye seviyesine ulaşıyor.

Ayrıca sensörler 48-bit renk derinliği ve 116 dB dinamik aralık sunuyor. Donanımın, 1 lux ile 2 milyon lux arasındaki ışık koşullarında çalışabildiği ifade ediliyor. Başka bir ifadeyle sistem, düşük ışıklı ortamlardan yoğun güneş ışığına kadar farklı senaryolarda çevreyi algılayabiliyor.

Yerleşik renk algılama teknolojisi sayesinde makineler yalnızca nesnelerin geometrik yapısını değil, görsel bağlamını da anlayabiliyor. Böylece sistemler trafik levhalarını okuyabiliyor, fren lambalarını ayırt edebiliyor ve çevre haritalarını renkli biçimde oluşturabiliyor.

Şirket, renk bilgisinin yazılım üzerinden sonradan işlenmek yerine doğrudan fiziksel algılama aşamasında birleştirildiğini vurguluyor. Bu yaklaşımın gecikmeyi düşürdüğü ve zamansal-mekansal uyumu artırdığı ifade ediliyor.

500 metre menzile ulaşabiliyor

Tam Boyutta Gör Rev8 ürün ailesi içerisinde güncellenmiş OS0, OS1 ve OSDome modelleri yer alırken serinin amiral gemisi olarak yeni OS1 Max tanıtıldı.

256 kanallı mimariye sahip OS1 Max modeli, maksimum 500 metre algılama menziline ulaşabiliyor. Sensör ayrıca yüzde 10 yansıtıcılığa sahip nesneleri 200 metre uzaklıktan algılayabiliyor. Sistem, aynı zamanda 45 derecelik görüş alanı sunuyor.

Ouster, Rev8 ailesinin özellikle otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için geliştirildiğini açıkladı. Sensörler ISO 21434 siber güvenlik standardı ve ASIL-B fonksiyonel güvenlik gereksinimleri dahil olmak üzere çeşitli endüstri standartlarını karşılıyor.

