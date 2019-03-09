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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nın süper otomobilleri [Galeri]

Birbirinden etkileyici tasarımlara sahip, güçlü ve tabii ki pahalı otomobillerin sergilendiği Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. İşte fuarda sergilenen süper otomobiller
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sınırlı sayıda üretilen butik otomobillerin, birbirinden etkileyici konseptlerin ve tabii ki son yılların vazgeçilmezi elektrikli araçların yıl içindeki vazgeçilmez adreslerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl da geleneği bozmadı. Birbirinden pahalı, hızlı ve güçlü otomobiller ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

Bu yıl 89.’su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici otomobillerinden biri Bugatti La Voiture Noire oldu. Fransızca “siyah araba” ismini taşıyan 1500 beygirlik otomobil, 16.7 milyon euro’ya (100 milyon TL) satılarak dünyanın en pahalı otomobili ünvanı kazandı.

Bugatti La Voiture Noire 

Dünyaca ünlü süper otomobil üreticisi Koenigsegg’in tanıttığı Jesko modeli de fuarın gözde otomobillerinden biri. İsmini şirketin kurucusu Christian von Koenigsegg’in babasından alan 1600 beygirlik canavar, gerek etkileyici tasarımı gerekse teknik özellikleri bakımından dikkatleri üzerine çeken bir araç oldu. Vergiler hariç 3 milyon dolar fiyat etiketine sahip Koenigsegg Jesko’nun son hızı 482 km/s.

Koenigsegg Jesko 

Ferrari’nin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı 720 beygirlik F8 Tributo’nun da boy gösterdiği fuarda 2 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çeken Pininfarina Battista, 5 milyon euro’luk Bugatti Divo ve 600 beygirlik Ginetta Akula gibi göz dolduran otomobiller de yer aldı. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici otomobilleri:


https://newatlas.com/sports-cars-supercars-geneva-2019/58778/ Yorum Yaz
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deckartes 2 ay en beğenilen
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shifisitert 2 ay
super paylasmayın hocam super dolandırıcı olsak forumda ısımız ne bize soyle az yakan pilli milli seyler paylaşın ucuz yollu olsun malum asgari ucret iş bulabılene 2 bın tl ulkemızde onların coguda foruma geliyor 30 -40 bine araba arıyorlar yagı suyu nerden ucuza alırım onun derdındeler
super paylasmayın hocam super dolandırıcı olsak forumda ısımız ne bize soyle az yakan pilli milli seyler paylaşın ucuz yollu olsun malum asgari ucret iş bulabı...
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Avatar.Aang 2 ay
Ne güzel arabalar. Keşke benim olsa

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kaya0 2 ay
ulan 10.000 liraya 30 yıl oncesinin arabası şahin i bile alamıyoruz ne yapayım bilmem kac milyon dolara araba tanıtılmış...

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DH Misafiri 2 ay
Öncelikle sadece bir kişiye araba satmak çok aşağılık bir hareket.
ikincisi: eğer ben bir arabaya 5 Milyon Dolar gibi bir meblağ ödeyeceksem.
1. En üst düzeyinde konfor (her açıdan en gelişmişi olarak; ısıtma soğutma masaj özellikli koltuklar)
2. High End Hi-Fi ninde kat be kat ötesinde en gelişmiş müzik sistemi
3. En üst düzeyin de ötesinde güvenlik sistemleri
4. En teknolojik ve gelişmişin de ötesinde klima sistemi
5. En sıradan sürücünün bile 450 KM hızla güvenli araba kullanmasını sağlayan en gelişmiş teknolojik sistemler.
6. En ileri teknolojik gelişime sahip en verimli en çevreci motor (Ferrrari F 50`nin 5000 devirde dahi karbon salınımı 0%)
Peki bu arabalar bunun ne kadarını sunuyor: 0%
Ferrari 100.000 Dolar fiyatla sattığı arabasını bile %80 kârla satıyor, buna göre hesap edin.
Eğer biri size; bu arabayı diğerlerinin alamayacağı kadar yüksek fiyat etiketi koymalarını arabanın bir özelliği olarak sunuyorsa sizi keriz yerine koyuyordur.
İronik olacak ama bu arabaları gerçek zenginler almaz, peki kimler alır: Rus mafyası, 3. dünya ülkelerindeki dolandırıcıları, petrol zengini ülkelerdeki sonradan görmeler.
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Krone 2 ay
Pininfarina tabii ki en klas tasarımını kendi aracında kullanacak. Çok oturaklı görünüyor. 1900 hp 2300 nm tork nedir usta ?

Aston Martin'in AM RB 001 canavarını da merak ediyorum. Tabiri caizse hayvan gibi bir atmosferik V12 motoru olacak.
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Sirrüs 2 ay
Siyah Bugatti gerçekten çok çirkin.
Yaris’e tecavüz etmişler.
Jesko’ya ağzım açık kaldı.
Ferrari sade ve şık. Fotoğraflar arasında en beğendiğim araç oldu.
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sml_akyz 2 ay
Bir an aklıma bir p*zvenk fıkrası geldi. Kim lan bu arabaları bir anda satın alabilen pek muhteremler!
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Burakinho01 2 ay yeni yorumcu
abi 1 tur versene...
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shifisitert 2 ay
super paylasmayın hocam super dolandırıcı olsak forumda ısımız ne bize soyle az yakan pilli milli seyler paylaşın ucuz yollu olsun malum asgari ucret iş bulabılene 2 bın tl ulkemızde onların coguda foruma geliyor 30 -40 bine araba arıyorlar yagı suyu nerden ucuza alırım onun derdındeler
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ozerpeker61 2 ay
Benim gözümde şu araçlarin hic birisi bir evo 9 veya 10 degil. Bu ne yav oyuncak gibi.
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deckartes 2 ay en beğenilen
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süper otomobiller, 2019 cenevre otomobil fuarı ve
8 etiket daha ferrari f8 tributo koenigsegg jesko hiper otomobiller bugatti la voiture noire Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
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