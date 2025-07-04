Chery destekli Anwa, Çin'de ilk katı hal batarya örneklerini üretti

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Çinli Chery tarafından desteklenen Anhui Anwa New Energy Technology, Çin’deki üretim hattından ilk katı hal batarya mühendislik örneklerinin çıktığını duyurdu. İlk nesil Anwa bataryalarının enerji yoğunluğu 300 Wh/kg seviyesinde.

Haziran 2020’de kurulan Anhui Anwa New Energy Technology’nin yüzde 9,89’u Chery New Energy’ye, yüzde 5,89’u ise tanınmış batarya üreticisi Gotion High-Tech’e ait. Ekim 2024’te Chery Grubu, Çin’de katı hal batarya üretimine başlamayı planladığını açıklamıştı. Şimdi ise bu planlar hayata geçmeye başladı.

İlk üretim Wuhu’daki tesiste yapıldı

Tam Boyutta Gör Anwa tarafından geliştirilen katı hal bataryalarının ilk partisi 4 Temmuz’da Çin’in Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’ndeki fabrikada üretildi. Bu bataryalar henüz mühendislik örnekleri olsa da şirket yetkilileri yeni "Alev Yok, Patlama Yok" adı altında toplanan güvenlik standardını karşıladıklarını belirtiyor.

Anwa’nın tesisi, pozitif ve negatif elektrot kaplama, elektrot-diyafram bileşimi ve dinamik ısıyla kapama gibi sekiz işlevi entegre eden tam zincirli üretim sistemine sahip. Üretim hattı 35 metre uzunluğunda ve saatte 20 metre üretim hızıyla yılda 1,25 GWh kapasite hedefleniyor. Toz kirliliği sorununa ise lazer kesim teknolojisiyle çözüm bulunmuş.

Anwa, üretimde 5 aşamalı kuru proses kullanarak enerji tüketimini yüzde 20, sabit yatırım maliyetini ise yüzde 30 oranında azaltmayı başardı. Önümüzdeki yıllarda aynı tesiste 5 GWh kapasiteli bir AR-GE merkezi ve entegre otomatik üretim hattı kurulması planlanıyor.

2027'de 500 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefi

Tam Boyutta Gör İlk nesil Anwa katı hal bataryası 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Şirket, ikinci nesil 400 Wh/kg bataryaların da deneme üretimine başladığını duyurdu. 2027 yılına kadar ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip üçüncü nesil bataryaların seri üretimi hedefleniyor.

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Anwa’nın bataryalarının hangi araçlarda kullanılacağı henüz netleşmiş değil. Ancak daha önce Chery’nin Exeed Exlantix ET elektrikli crossover modeli, üzerinde büyük “Tam Katı Hal Batarya” yazısıyla Çin’de görüntülenmişti. Aracın bataryasının Gotion High-Tech tarafından sağlandığı ifade ediliyor.

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Chery destekli Anwa, Çin'de ilk katı hal bataryalarını üretti

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