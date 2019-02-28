2019 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: Yeni motorlar, yeni teknolojiler

Alman otomobil devi Mercedes, SUV ailesinin önemli bir parçası olan Mercedes GLC modelini makyajladı. Markanın BMW X3 ve Audi Q5’e cevabı olan makyajlı 2019 Mercedes GLC SUV önümüzdeki yaz satışa sunulacak. Yapılan güncellemeler daha çok teknoloji tarafında karşımıza çıkarken, yeni dört silindirli motorlar ve hafif kozmetik değişimler de makyajın devamını oluşturuyor.

Dış tasarımında küçük değişimlere sahne olan 2019 Mercedes GLC SUV’un ızgarasında, ön/arka aydınlatma grubunda ve tamponlarında farklar görmek mümkün. Yapısı değiştirilen farlar tamamen LED teknolojisiyle donatılmış ve gündüz farlarıyla çevrelenmiş. Bunun yanı sıra ön difüzör ve kenarlardaki hava girişlerinin de şekli değiştirilmiş. Donanım seviyesine göre boyutları 17 ila 20 inç arasında değişen yeni alaşım jantlar üzerine oturtulan 2019 Mercedes GLC SUV’da grafikleri değiştirilen stop lambalarında da LED teknolojisine yer verilmiş.

2019 Mercedes GLC SUV’un güncellenen kabini yeni C Serisi ile büyük benzerlik gösteriyor. Genel yapısı muhafaza edilen konsolda artık Mercedes’in yapay zekaya sahip bilgi-eğlence sistemi MBUX görev yapıyor. Alman üreticinin diğer modellerinde gördüğümüz bitişik ekran tasarımı GLC’de kullanılmamış. Bunun yerine eski jenerasyondaki gibi tablet benzeri dokunmatik bilgi-eğlence ekranı kullanılmış. Ekranın boyutu 10.25 inç’e yükseltilmiş, el hareketleriyle ve sesli komut özelliği eklenmiş. Sürücü tarafında da 12.3 inç dijital gösterge ekranı kullanılmış. Bu ekrandaki menüler direksiyonun üzerindeki düğmelerle kontrol edilebiliyor.

Benzinli motorlara 48V hafif hibrit desteği

2019 Mercedes GLC SUV’un kaputunun altındaki seçenekler de daha güçlü ve daha verimli olacak şekilde yenilenmiş. Altı ve sekiz silindirli motorların seriye daha sonra eklenmesi beklenirken, ilk etapda dört silindirli motorlarla başlanmış. GLC 200 ve GLC 300 versiyonlarında bulunan 2.0 litre turbo benzinli ünite sırasıyla 196 ve 255 beygir güç üretiyor. Kaputun altındaki üç dizel seçeneğinin güç çıkışları da 165 beygir ve 245 beygir arasında değişiklik gösteriyor. 2019 Mercedes GLC SUV’un benzinli versiyonlarında 48V hafif hibrit sistem bulunurken, tüm modellerde dört tekerlekten çekiş sistemine yer veriliyor.

2019 Mercedes GLC SUV’da yeni güvenlik teknolojilerine de yer veriliyor. “Exit Warning” fonksiyonu, arkadan gelen araç veya bisikletliler konusunda kapıyı açacak kişiyi uyarıyor. “Emergency Corridor” fonksiyonu da acil durumlarda hızlı şerit değiştirebilmek için direksiyonu kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra makyajlı Mercedes GLC ile römork çekmeyi kolaylaştıracak pek çok yeni özellik bulunuyor.

2019 Mercedes GLC SUV’un satış fiyatı henüz belli değil. Şimdiki modelin Türkiye’deki satış fiyatları 520 bin 500 TL’den başlıyor.

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